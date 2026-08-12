Zamknięta Wisłostrada, mosty, kładka, zakaz parkowania, objazdy, zmiany w komunikacji. Gigantyczne utrudnienia 15 sierpnia
W sobotę, 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, główną częścią obchodów będzie defilada na Wisłostradzie – a jej organizacja oznacza jedne z największych tegorocznych utrudnień drogowych w Warszawie. Zamknięte zostaną ulice, mosty i przejścia po obu stronach Wisły, zmienią się trasy autobusów i tramwajów, a pierwsze ograniczenia w ruchu zaczną się już w piątek po południu.
Zmiana warty na Placu Piłsudskiego od rana
Obchody rozpoczną się o godzinie 10:00 uroczystą zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z tego powodu już od godziny 6:00 nie będzie można zaparkować przy Królewskiej, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej. Od 8:00 do 11:00 kierowcy nie przejadą przez Plac Piłsudskiego ani przez Królewską między Placem Małachowskiego a Krakowskim Przedmieściem, zamknięta będzie też ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza. Na objazdy w tym czasie pojadą autobusy linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.
Defilada na Wisłostradzie – zamknięcia od piątkowego popołudnia
Sama defilada rusza w sobotę o godzinie 12:00, ale Wisłostrada, od Mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina, zostanie zamknięta już w piątek. Do zamkniętego odcinka nie będzie można wjechać ani z Trasy AK i Mostu Grota-Roweckiego, ani z Alei „Solidarności” i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, ani z Mostu Poniatowskiego. Kierowcy jadący od strony Mokotowa zjadą z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum albo na Most Łazienkowski. Główne zamknięcia będą obowiązywać od piątku, 14 sierpnia, od godziny 16:00, do soboty, 15 sierpnia, do godziny 16:00.
Pełna lista zamkniętych ulic
Po stronie Żoliborza i Bielan zamknięta zostanie Pułkowa na odcinku od Wóycickiego do Mostu Skłodowskiej-Curie – od godziny 19:30 w piątek kierowcy dojadą nią jedynie do Marymonckiej, bez możliwości wjazdu na Wisłostradę. Zamknięte będą też Gwiaździsta od Tczewskiej do Wisłostrady, Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady (z Gwiaździstej wciąż będzie można dojechać do Placu Wilsona) oraz Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady.
W rejonie Starego i Nowego Miasta zamknięte zostaną Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki od Zakroczymskiej do Wisłostrady oraz Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady.
Bliżej centrum zamknięte będą Grodzka i Nowy Zjazd od Alei „Solidarności” do Wisłostrady, Bednarska od Dobrej do Wisłostrady, Karowa od Browarnej do Wisłostrady, Lipowa od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego, Dobra od Karowej do Lipowej, Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej, a także fragment Wybrzeża Kościuszkowskiego między tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza. Zamknięta będzie również Zajęcza od Mostu Świętokrzyskiego do Dobrej oraz Tamka od Dobrej do Mostu Świętokrzyskiego.
Po stronie Powiśla i Czerniakowa zamknięte zostaną Ludna od Solca do Wisłostrady, Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady, a także Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki na odcinkach dochodzących do Wisłostrady. Obie jezdnie Wisłostrady będą zamknięte od Mostu Skłodowskiej-Curie do Mostu Łazienkowskiego, a jezdnia w kierunku Wilanowa – od Mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina.
Gdzie nie zaparkujesz?
Od godziny 20:00 w piątek do 16:00 w sobotę zamknięty będzie parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Od północy w sobotę do godziny 16:00 zakaz parkowania obejmie też ulice Krajewskiego, Zakroczymską, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Mostową, Bugaj, Karową, Lipową, Dobrą, Wiślaną, Gęstą oraz Wybrzeże Kościuszkowskie.
Jak objechać zamkniętą Wisłostradę?
Kierowcy mogą ominąć zamknięty odcinek Wisłostrady, jadąc Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na Marymoncką, a stamtąd ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
Mosty zamknięte na dwie godziny podczas przelotu samolotów
W sobotę, w godzinach od 11:30 do 13:30, na czas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na Moście Gdańskim i Moście Śląsko-Dąbrowskim – dotyczy to zarówno samochodów, jak i komunikacji miejskiej.
Piesi i rowerzyści też odczują zamknięcia
Zamknięte zostaną drogi rowerowe wzdłuż Wisłostrady, od Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nie będzie też można przejść ani przejechać przez Wisłostradę w rejonie Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej, a przejście podziemne przy Sanguszki zostanie zamknięte. Od 11:00 do 14:00 piesi i rowerzyści nie skorzystają dodatkowo z Kładki Magdaleny Abakanowicz i Mostu Gdańskiego.
Jak pojadą autobusy i tramwaje?
Od piątku po godzinie 16:00, wraz z zamknięciem Wisłostrady i ulic poprzecznych, zmienią się trasy autobusów linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64 i N83. W sobotę między 11:00 a 14:00 tramwaje wciąż będą przejeżdżały Mostem Gdańskim, ale nie zatrzymają się na tamtejszych przystankach, a od 11:00 nie zatrzymają się tam też autobusy. Między 11:30 a 13:30, na czas próby przelotu samolotów, komunikacja miejska w ogóle nie będzie kursowała Mostem Gdańskim ani Mostem Śląsko-Dąbrowskim.
Konkretnie linia 100 pojedzie od skrzyżowania Świętojerskiej z Bonifraterską ulicami Miodową, Senatorską i Wierzbową, następnie przez Plac Piłsudskiego, Królewską, przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką, przez Plac Powstańców Warszawy, Szpitalną, Bracką, Kruczą, Aleje Jerozolimskie, ponownie Bracką i przez Plac Trzech Krzyży, wracając potem na swoją zwykłą trasę. Linia 190 po stronie Pragi dojedzie do skrzyżowania Alei „Solidarności” z Targową, a po stronie Śródmieścia do Placu Bankowego. Linie 409 i 500 na Pradze zatrzymają się na Rondzie Starzyńskiego, a w Śródmieściu przy Dworcu Gdańskim.
Jeśli ruch tramwajowy na mostach Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim zostanie całkowicie wyłączony, zmienią się też trasy tramwajów. Po stronie Pragi linie 1 i 76 pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, linie 4, 18 i 20 do Dworca Wschodniego przy Kijowskiej, a linie 6 i 28 do pętli Żerań FSO. Po lewej stronie Wisły linia 1 pojedzie do pętli Piaski, linia 20 do przystanku AWF na Marymonckiej, linie 4 i 18 ulicami Andersa i Mickiewicza do pętli Marymont-Potok, linia 6 z Tarchomina Kościelnego dojedzie do stadionu Polonii, linia 28 pojedzie Okopową, Aleją „Solidarności” i Aleją Jana Pawła II, a linia 76 ulicami Andersa i Stawki do przystanku Muranowska. Tramwaje linii T pojadą z Placu Narutowicza do pętli Marymont-Potok. W rekompensacie za te utrudnienia, w sobotę w godzinach 11:00-18:00 częściej będą kursowały pociągi metra na obu liniach.
Jeżeli wyjeżdżasz najlepiej skorzystać z metra
Jeśli w piątek lub sobotę musisz przejechać przez centrum Warszawy albo przemieścić się między lewym a prawym brzegiem Wisły, załóż, że Twoja standardowa trasa przez Wisłostradę lub jeden z centralnych mostów będzie niedostępna przez większość tego czasu – lepiej od razu zaplanować przejazd przez Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie, niż szukać objazdu dopiero w korku. Jeśli korzystasz z komunikacji miejskiej, sprawdź wcześniej, czy Twoja linia znajduje się na liście zmienionych tras, zwłaszcza jeśli zwykle przejeżdżasz przez Most Gdański lub Most Śląsko-Dąbrowski – między 11:30 a 13:30 w sobotę te przeprawy będą całkowicie niedostępne, także dla autobusów i tramwajów.
Jeśli planujesz oglądać defiladę na żywo, pamiętaj, że dojście piesze do Wisłostrady od strony Żoliborza, Starego Miasta czy Powiśla może być utrudnione przez zamknięte przejścia i przejścia podziemne – warto przyjść na miejsce z dużym zapasem czasu, a nie liczyć na to, że uda się dotrzeć na chwilę przed rozpoczęciem defilady o godzinie 12:00.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.