Czy wiesz, co Polacy najchętniej jedzą w pociągach? Te dania rządziły w WARS w 2025 roku
PKP Intercity podsumowało 2025 rok w wagonach restauracyjnych WARS. Dane pokazują jasno: pasażerowie stawiają na klasykę. Liczby robią wrażenie, a podium nie pozostawia wątpliwości, które smaki wygrywają w podróży koleją.
🍽☕ Co najchętniej jemy w WARS? Podsumowanie 2025 roku.
Najczęściej zamawiane dania w pociągach PKP Intercity:
🥩 kotlet schabowy – 302 tys.
🥣 żurek – 266 tys.
🥟 pierogi – 227 tys.
Dziękujemy za wspólne podróże@J_Malinowski @DariuszKlimczak @PiotrMalepszak @MI_GOV_PL pic.twitter.com/RSBHoBf0M6
— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) February 3, 2026
Kolejowe menu bez zaskoczeń, ale z rekordami
WARS opublikował zestawienie najczęściej zamawianych dań w pociągach PKP Intercity w 2025 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się tradycyjny kotlet schabowy. Sprzedano aż 302 tysiące porcji. To absolutny lider, który od lat nie oddaje swojej pozycji.
Drugie miejsce zajął żurek, który zamówiono 266 tysięcy razy. Trzecie miejsce przypadło pierogom, które trafiły na talerze pasażerów 227 tysięcy razy. Wyniki pokazują, że w podróży Polacy wybierają sprawdzone, domowe smaki.
TOP 3 dań WARS w 2025 roku
Kotlet schabowy – 302 tysiące porcji
Żurek – 266 tysięcy porcji
Pierogi – 227 tysięcy porcji
To klasyczne dania kuchni polskiej, które od lat kojarzą się z podróżami pociągiem. Mimo rosnącej oferty i nowych propozycji w menu, pasażerowie pozostają wierni tradycji.
Co pijemy w pociągach najczęściej
WARS ujawnił również dane dotyczące napojów. Tutaj także widać wyraźne preferencje. Najczęściej zamawiana była herbata, którą sprzedano w liczbie 681 tysięcy porcji. Kawa czarna osiągnęła wynik 621 tysięcy, a kawa biała 512 tysięcy.
Gorące napoje pozostają nieodłącznym elementem kolejowych podróży, zwłaszcza na dłuższych trasach i w sezonie jesienno-zimowym.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż pociągiem PKP Intercity, możesz spodziewać się menu dopasowanego do gustów większości pasażerów. Dane jasno pokazują, że WARS koncentruje się na tym, co naprawdę się sprzedaje i co pasażerowie znają oraz lubią.
To także sygnał, że mimo zmieniających się trendów kulinarnych, w podróży liczy się prostota, sytość i smak kojarzący się z domem. WARS, analizując realne wybory pasażerów, może dalej rozwijać ofertę w oparciu o twarde dane, a nie tylko sezonowe mody.
2025 rok w wagonach WARS upłynął pod znakiem klasyki. Kotlet schabowy, żurek i pierogi nie mają sobie równych. Statystyki PKP Intercity pokazują, że w pociągu Polacy chcą jeść to, co znają najlepiej. I wszystko wskazuje na to, że te dania jeszcze długo pozostaną numerem jeden na kolejowym stole.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.