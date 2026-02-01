Czynszowa drożyzna uderza w lokatorów. Rządowy system drenuje kieszenie Polaków
Mieszkańcy bloków i kamienic przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na nowe wymiary opłat administracyjnych. Zarządcy nieruchomości wskazują konkretnego winowajcę nagłych podwyżek. Jest nim Krajowy System e-Faktur, który w teorii miał dotyczyć wyłącznie relacji między przedsiębiorcami, a w praktyce uderzył rykoszetem w domowe budżety tysięcy rodzin.
Początek 2026 roku przyniósł falę podwyżek czynszów, która przetacza się przez polskie osiedla. Tym razem powodem nie są rosnące ceny energii czy wywóz śmieci, ale cyfrowa rewolucja w księgowości. Wspólnoty mieszkaniowe, będące podmiotami prawnymi, muszą dostosować się do nowych regulacji skarbowych. Okazuje się, że koszty tej operacji są znacznie wyższe, niż przewidywano, i finalnie pokrywają je właściciele mieszkań.
Darmowy system, który kosztuje fortunę
Narracja płynąca z Ministerstwa Finansów od dawna sugerowała, że KSeF jest narzędziem nowoczesnym i bezpłatnym. Z perspektywy technicznej dostęp do rządowej bramki faktycznie nic nie kosztuje. Jednak diabeł tkwi w szczegółach wdrożenia. Aby wspólnota mieszkaniowa mogła legalnie funkcjonować w nowej rzeczywistości, musi zintegrować swoje oprogramowanie z systemem centralnym.
Zarządcy nieruchomości alarmują, że dostosowanie systemów IT to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na tę kwotę składają się:
- zakup drogich licencji na oprogramowanie komercyjne,
- opłacenie miesięcznych abonamentów za wsparcie techniczne,
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla księgowych i administratorów.
Wszystkie te pozycje generują koszty stałe, które muszą znaleźć pokrycie w przychodach wspólnoty. Ponieważ wspólnoty nie generują zysku, jedynym źródłem finansowania są wpłaty mieszkańców.
Gdańsk na pierwszej linii podwyżek
Problem nie jest teoretyczny, co pokazuje przykład z Trójmiasta. Jedna z gdańskich wspólnot mieszkaniowych zaszokowała swoich członków nowym cennikiem, który obowiązuje od stycznia bieżącego roku. Opłata za zarządzanie nieruchomością poszybowała w górę o ponad 17 procent. W oficjalnym uzasadnieniu zarządca wskazał wprost, że tak drastyczna korekta jest niezbędna, aby sfinansować obsługę Krajowego Systemu e-Faktur.
To niebezpieczny precedens, który pokazuje mechanizm przerzucania kosztów biurokracji na obywateli. Mieszkańcy płacą więcej za pozycję „wynagrodzenie zarządcy”, która de facto służy teraz pokryciu kosztów informatycznych narzuconych przez państwo. W efekcie lokatorzy finansują system, z którego sami, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności, w ogóle nie korzystają.
Absurd biurokracji zapukał do drzwi
Sytuacja budzi ogromne kontrowersje, ponieważ KSeF miał uszczelniać system podatkowy w obrocie gospodarczym. Tymczasem stał się on ukrytym podatkiem dla zwykłych ludzi. Właściciel mieszkania, który po prostu opłaca czynsz, staje się ofiarą skomplikowanych przepisów. Musi on solidarnie z sąsiadami zrzucić się na informatyków i oprogramowanie, tylko po to, by administracja jego bloku mogła wystawić fakturę za naprawę windy czy usługi sprzątania zgodnie z nowymi wymogami fiskusa.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o podwyżce czynszu, nie traktuj go obojętnie. Sprawdź, co możesz zrobić, by kontrolować wydatki swojej wspólnoty:
1. Prześwietl strukturę opłat
Dokładnie przeanalizuj pismo od zarządcy. Sprawdź, która konkretnie pozycja na rachunku wzrosła. Jeśli jest to „koszt zarządu” lub „eksploatacja”, poproś o szczegółowe kalkulacje. Masz prawo wiedzieć, ile dokładnie kosztuje wdrożenie KSeF w Twoim bloku.
2. Uczestnicz w zebraniach rocznych
To kluczowy moment w roku (zazwyczaj pierwszy kwartał). Podczas zebrania głosuje się nad planem gospodarczym. To idealna okazja, by zapytać zarządcę, czy szukał tańszych rozwiązań informatycznych i czy podwyżka jest adekwatna do rzeczywistych kosztów, czy może KSeF stał się tylko wygodnym pretekstem do podniesienia marży.
3. Weryfikuj konkurencyjność
Jeśli koszty obsługi księgowej w Twojej wspólnocie drastycznie wzrosły, warto sprawdzić oferty innych firm zarządzających. Rynek oprogramowania dynamicznie się zmienia i być może inni administratorzy znaleźli sposób na tańszą obsługę e-faktur.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.