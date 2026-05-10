Dachowanie na S2 pod Warszawą. Uszkodzone cztery samochody
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na trasie S2 w rejonie węzła Opacz pod Warszawą. Samochód osobowy dachował, a odłamki pojazdu uszkodziły kolejne auta jadące w przeciwnym kierunku. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a kierowcy musieli liczyć się z wyraźnymi utrudnieniami w ruchu.
Dachowanie na trasie S2 pod Warszawą. Uszkodzone cztery samochody
Na trasie S2 w województwie mazowieckim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy dachował na wysokości węzła Opacz, a skutki kolizji objęły również inne pojazdy.
Wypadek na S2. Auto dachowało po uderzeniu w bariery
Zdarzenie miało miejsce 10 maja 2026 roku około godziny 10:50 na trasie S2 w kierunku Terespola. Kierowca samochodu marki BMW X3 stracił panowanie nad pojazdem.
Według wstępnych ustaleń przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Auto uderzyło w elementy oddzielające pasy ruchu, a następnie dachowało.
Uszkodzone trzy inne pojazdy. Części auta przeleciały na drugi pas
Siła uderzenia spowodowała, że fragmenty rozbitego samochodu znalazły się na przeciwległej jezdni.
W wyniku tego uszkodzone zostały trzy inne pojazdy, które znajdowały się na sąsiednich pasach ruchu.
Służby na miejscu. Pięć zastępów straży pożarnej
Na miejsce skierowano pięć jednostek straży pożarnej oraz policję. Służby zabezpieczały teren zdarzenia i usuwały skutki kolizji.
Kierowca BMW był trzeźwy, posiadał uprawnienia i nie wymagał hospitalizacji.
Utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami
Wypadek spowodował spowolnienie ruchu na trasie S2, szczególnie w rejonie węzła Opacz. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami i korkami.
Służby apelują o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
Warszawa i okolice. Węzeł Opacz pod szczególną obserwacją
Węzeł Opacz to jeden z kluczowych punktów komunikacyjnych w okolicach Warszawy. Każde zdarzenie w tym miejscu szybko wpływa na płynność ruchu w całym regionie.
Wypadki na trasach ekspresowych często powodują efekt domina, który przekłada się na większe utrudnienia dla kierowców.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność na drodze
– dostosuj prędkość do warunków drogowych
– zachowaj bezpieczny odstęp od innych pojazdów
– zwracaj uwagę na oznakowanie i sytuację na drodze
– w razie zdarzenia zachowaj spokój i stosuj się do poleceń służb
– sprawdzaj komunikaty drogowe przed wyjazdem
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.