Darmowe obiady dla seniorów od 1 czerwca. Rusza „Poczta Obiadowa”
Od 1 czerwca 2026 roku tysiące seniorów w całej Polsce będą mogły otrzymywać darmowe obiady z dowozem do domu. Program „Poczta Obiadowa”, organizowany przez Fundację Biedronki, ma pomóc osobom starszym, które nie są w stanie samodzielnie przygotowywać posiłków lub zostały bez wsparcia bliskich. W wielu regionach liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizacje apelują o szybkie zgłoszenia.
„Poczta Obiadowa” wraca od czerwca 2026 roku
Fundacja Biedronki uruchamia kolejną edycję programu „Poczta Obiadowa”, która potrwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku.
Seniorzy objęci wsparciem będą otrzymywać regularne ciepłe posiłki dostarczane bezpośrednio do domu.
Każdy zestaw obejmuje:
• zupę,
• drugie danie,
• około 700 kcal,
• możliwość wyboru diety standardowej lub lekkostrawnej.
Kurier dostarczy posiłek do domu seniora
Program działa inaczej niż tradycyjna pomoc żywnościowa.
Posiłki są dowożone bezpośrednio do seniora przez kuriera lub organizację współpracującą z Fundacją Biedronki.
W przypadku braku kontaktu z uczestnikiem organizatorzy sprawdzają, czy senior nie potrzebuje dodatkowej pomocy.
Program zakłada również wsparcie wolontariuszy pozostających w kontakcie z osobami starszymi.
Kto może otrzymać darmowe obiady?
Program skierowany jest przede wszystkim do osób starszych zagrożonych niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym.
Z pomocy mogą skorzystać seniorzy, którzy:
• mają ograniczoną samodzielność,
• nie są w stanie przygotowywać posiłków,
• nie mają wsparcia rodziny,
• znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej.
W materiałach Fundacji Biedronki najczęściej pojawia się próg wieku 70+, jednak część lokalnych organizacji obejmuje wsparciem również osoby po 60. roku życia.
Nie tylko wysokość emerytury ma znaczenie
Program nie posiada jednego ogólnopolskiego limitu dochodowego.
O przyjęciu seniora decydują lokalne organizacje prowadzące projekt w danym regionie.
Pod uwagę brane są między innymi:
• wysokość emerytury,
• stan zdrowia,
• możliwość samodzielnego gotowania,
• koszty leczenia,
• sytuacja rodzinna i codzienne funkcjonowanie.
W niektórych regionach obowiązują jednak konkretne limity dochodowe.
Program działa także w małych miejscowościach
„Poczta Obiadowa” nie obejmuje wyłącznie dużych miast.
W poprzednich edycjach program realizowały fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne oraz lokalne centra pomocy społecznej również w mniejszych miejscowościach.
Część projektów skierowana jest szczególnie do seniorów po hospitalizacji lub osób wracających do sprawności po leczeniu.
Ile obiadów może dostać senior?
Średnio uczestnicy programu mogą otrzymywać do trzech obiadów tygodniowo.
Liczba posiłków zależy jednak od decyzji lokalnej organizacji oraz sytuacji seniora.
Dostawy są monitorowane specjalnym systemem, który potwierdza odbiór posiłków.
Jak zgłosić seniora do programu?
Nie istnieje jeden ogólnopolski formularz zapisów.
Rekrutację prowadzą lokalne organizacje współpracujące z Fundacją Biedronki.
Aby zgłosić seniora, warto:
• skontaktować się z MOPS lub GOPS,
• sprawdzić informacje na stronach lokalnych fundacji,
• śledzić komunikaty samorządów,
• pytać organizacje senioralne i parafialne.
Fundacja Biedronki udostępniła również kontakt mailowy programu: pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl
Zainteresowanie programem szybko rośnie
Organizacje społeczne informują o bardzo dużym zainteresowaniu programem jeszcze przed jego oficjalnym startem.
Wiele osób starszych ogranicza dziś wydatki na jedzenie z powodu rosnących kosztów leków, rachunków i rehabilitacji.
Dlatego w części regionów o przyjęciu do programu może decydować kolejność zgłoszeń.
Co to oznacza dla seniorów?
Program „Poczta Obiadowa” ma pomóc osobom starszym w regularnym dostępie do ciepłych posiłków oraz ograniczyć problem samotności i wykluczenia społecznego.
Dla wielu seniorów darmowy obiad z dowozem może być realnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.
