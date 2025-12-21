Darowizna bez podatku w 2025 roku? Sprawdź, kiedy to możliwe
Darowizna w 2025 roku może być całkowicie zwolniona z podatku, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Kluczowe znaczenie mają limity kwotowe, termin zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz forma przekazania pieniędzy lub majątku.
Darowizna w 2025 roku. Terminy, limity i podatek – praktyczny poradnik krok po kroku
Darowizna to jedna z najczęściej spotykanych form przekazywania pieniędzy lub majątku w rodzinie. W 2025 roku obowiązują konkretne limity, terminy i warunki, których niedopełnienie może skutkować koniecznością zapłaty podatku. Sprawdź, kiedy darowizna jest zwolniona z podatku i jak uniknąć problemów z urzędem skarbowym.
Darowizna – na czym polega?
Darowizna polega na nieodpłatnym przekazaniu pieniędzy, rzeczy lub praw majątkowych kosztem majątku darczyńcy. Może dotyczyć gotówki, przelewów bankowych, samochodów, nieruchomości czy udziałów. Umowa darowizny nie zawsze musi mieć formę pisemną, ale brak formalności często prowadzi do problemów podatkowych.
Kiedy darowizna podlega opodatkowaniu?
Podatek od darowizny zależy od stopnia pokrewieństwa oraz łącznej wartości darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat. W 2025 roku obowiązują następujące kwoty wolne od podatku:
– 36 120 zł dla najbliższej rodziny (I grupa podatkowa),
– 27 090 zł dla dalszej rodziny (II grupa),
– 5 733 zł dla pozostałych osób (III grupa).
Jeśli suma darowizn od jednego darczyńcy nie przekracza tych limitów, podatku nie ma.
Najbliższa rodzina – pełne zwolnienie z podatku
Darowizny między małżonkami, rodzicami, dziećmi, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, pasierbami, ojczymem i macochą mogą być całkowicie zwolnione z podatku, nawet przy wysokich kwotach. Warunek jest jeden – formalności.
Darowiznę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. W przypadku pieniędzy konieczne jest udokumentowanie przelewu lub przekazu pocztowego. Gotówka „do ręki” może pozbawić prawa do zwolnienia.
Kiedy trzeba zapłacić podatek?
Podatek pojawia się, gdy:
– przekroczysz limit kwoty wolnej,
– nie zgłosisz darowizny w terminie,
– nie spełnisz warunków zwolnienia,
– darowizna pochodzi od osoby spoza najbliższej rodziny.
Stawki podatku wynoszą od 3% do 20%, w zależności od grupy podatkowej i wartości darowizny.
Jak i gdzie zgłosić darowiznę?
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Składa się go:
– w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania obdarowanego,
– albo według położenia nieruchomości, jeśli darowizna jej dotyczy.
Jeżeli darowizna została przekazana w formie aktu notarialnego, obowiązek zgłoszenia zazwyczaj przejmuje notariusz.
O czym warto pamiętać?
Urząd skarbowy sumuje wszystkie darowizny od jednej osoby z ostatnich 5 lat. Nawet niewielkie kwoty mogą przekroczyć limit, jeśli były przekazywane regularnie. W razie wątpliwości warto sprawdzić sytuację przed złożeniem zeznania lub skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową.
Podsumowanie
Darowizna w 2025 roku może być całkowicie bez podatku, ale tylko pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych. Kluczowe są terminy, forma przekazania pieniędzy i właściwe zgłoszenie. Dopilnowanie tych elementów pozwala uniknąć podatku i problemów podczas ewentualnej kontroli.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.