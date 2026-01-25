Darowizna na WOŚP: jak można odliczyć ją od podatku? Wyjaśniamy
Wsparcie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbywającego się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, to dla podatników nie tylko gest solidarności, ale też konkretna korzyść finansowa. Ponieważ WOŚP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), każda udokumentowana wpłata na cele diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci może zostać odliczona od dochodu
Zasady odliczeń i limit 6 proc. dochodu
Podstawową zasadą przy rozliczaniu darowizn jest limit kwotowy. Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu pełną kwotę przekazanego wsparcia, o ile suma wszystkich darowizn (na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa) nie przekroczy 6 proc. rocznego dochodu.
Ważny jest sposób przekazania środków. Fiskus akceptuje wyłącznie wpłaty, które pozostawiają jasny ślad dokumentacyjny. Oznacza to, że odliczeniu podlegają:
-
Przelewy bezpośrednie na konto fundacji.
-
Wpłaty realizowane przez tzw. eSkarbonki (cyfrowe puszki).
Z ulgi nie skorzystają natomiast osoby wrzucające gotówkę do tradycyjnych puszek wolontariuszy, ponieważ takie darowizny są anonimowe i nie posiadają imiennego dowodu wpłaty. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku licytacji na aukcjach – kwota zapłacona za przedmiot jest traktowana przez urząd skarbowy jako cena nabycia towaru, a nie darowizna.
Dokumentacja niezbędna dla urzędu skarbowego
Aby odliczenie było skuteczne, podatnik musi posiadać potwierdzenie przelewu bankowego. Dokument ten musi zawierać precyzyjne dane: imię i nazwisko darczyńcy, dane fundacji WOŚP, datę operacji oraz tytuł wpłaty zawierający słowo „darowizna”.
Warto przypomnieć skalę działań fundacji – w latach 1993–2025 WOŚP zebrała łącznie blisko 2 600 000 000 zł, co pozwoliło na zakup ponad 81 000 urządzeń medycznych ratujących życie.
Jeśli chcesz wesprzeć 34. Finał WOŚP i jednocześnie legalnie obniżyć podatek, postępuj zgodnie z tą instrukcją:
-
Wybierz formę płatności elektronicznej: Wykonaj przelew bankowy lub wpłać środki przez eSkarbonkę, aby uzyskać imienne potwierdzenie transakcji.
-
Zadbaj o tytuł przelewu: Upewnij się, że w tytule wpłaty widnieje słowo „darowizna” oraz cel (np. na cele statutowe WOŚP).
-
Zachowaj dowód wpłaty: Pobierz potwierdzenie w formacie PDF ze swojego banku i przechowuj je wraz z dokumentacją podatkową (nie trzeba go załączać do PIT, ale należy go mieć na wypadek kontroli).
-
Wypełnij załącznik PIT/O: Podczas rozliczania podatku za 2026 rok (czyli na początku 2027 roku), wpisz kwotę darowizny oraz pełną nazwę organizacji w załączniku PIT/O do formularzy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.
-
Przenieś kwotę do formularza głównego: Zsumuj odliczenia w załączniku i uwzględnij je w polu „Odliczenia od dochodu” w swoim głównym zeznaniu rocznym.
