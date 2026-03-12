Decyzja Nawrockiego coraz bliżej. Nowe badanie pokazuje opinię Polaków [SONDAŻ]
Prezydent Karol Nawrocki musi w najbliższych dniach zdecydować o losie ustawy wprowadzającej program SAFE, czyli unijny mechanizm finansowania inwestycji obronnych. Najnowszy sondaż pokazuje, że większość Polaków oczekuje podpisania dokumentu. Głowa państwa ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca.
Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji dotyczącej ustawy wdrażającej program SAFE, czyli unijny mechanizm pożyczkowy na finansowanie zbrojeń. Najnowszy sondaż pokazuje jednak, jakie oczekiwania w tej sprawie mają Polacy. Wyniki badania wskazują wyraźną przewagę zwolenników podpisania ustawy.
Decyzja głowy państwa musi zapaść w najbliższych dniach. Prezydent może podpisać ustawę, zawetować ją albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
Co się zmienia?
Program SAFE (Security Action for Europe) to inicjatywa Unii Europejskiej zakładająca uruchomienie wspólnego mechanizmu finansowego na rzecz rozwoju zdolności obronnych państw członkowskich. Instrument przewiduje możliwość korzystania z preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na inwestycje w sektorze obronnym.
Polska ustawa, nad którą pracują władze, zawiera przepisy umożliwiające wdrożenie tego programu w krajowym systemie prawnym. Bez podpisu prezydenta regulacje nie wejdą w życie.
Sondaż: większość za podpisaniem ustawy
Z badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że większość respondentów opowiada się za podpisaniem ustawy przez prezydenta.
53 proc. ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę dotyczącą programu SAFE. W tej grupie 32 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie powinien”, a 21 proc. – „raczej powinien”.
Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie powinien” wybrało 8 proc. respondentów, natomiast „zdecydowanie nie powinien” – 17 proc.
Duża grupa ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. 22 proc. uczestników badania wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Badanie przeprowadzono w dniach 11–12 marca 2026 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.
Premier zapowiada możliwy plan alternatywny
Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk. Szef rządu przyznał, że docierają do niego sygnały sugerujące możliwość weta ze strony prezydenta.
Według premiera byłaby to decyzja niekorzystna w obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Tusk zapowiedział, że zamierza zapytać prezydenta wprost o jego stanowisko.
Jak zaznaczył, w przypadku zablokowania programu rząd musiałby przygotować rozwiązanie alternatywne. Premier podkreślił, że w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej oraz trwającej wojny za wschodnią granicą kwestie wzmacniania potencjału obronnego mają szczególne znaczenie.
Decyzja prezydenta w najbliższych dniach
Karol Nawrocki nie przedstawił dotąd oficjalnego stanowiska w sprawie ustawy o SAFE. Zgodnie z procedurą ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca.
W praktyce oznacza to trzy możliwe scenariusze: podpisanie ustawy, jej zawetowanie lub skierowanie dokumentu do Trybunału Konstytucyjnego w celu oceny zgodności z konstytucją.
Co to oznacza dla czytelnika
Decyzja prezydenta będzie miała znaczenie dla dalszego udziału Polski w europejskich programach wspierających rozwój zdolności obronnych. Jeśli ustawa zostanie podpisana, krajowe instytucje będą mogły korzystać z instrumentów finansowych oferowanych w ramach programu SAFE.
W przypadku weta konieczne byłoby opracowanie alternatywnego rozwiązania na poziomie krajowym lub ponowne procedowanie ustawy w parlamencie.
