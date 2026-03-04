Decyzja Niemiec odbije się na podróżnych. Skutki odczują Polacy
Niemcy zdecydowały o przedłużeniu kontroli na granicach z sąsiednimi państwami, w tym z Polską. Oznacza to możliwe utrudnienia dla osób podróżujących oraz pracowników dojeżdżających do pracy za zachodnią granicę. Zgodnie z zapowiedziami działania mają obowiązywać co najmniej do połowy września.
Niemcy przedłużają kontrole na granicach. Podróżni muszą przygotować się na utrudnienia
Niemcy zdecydowały o przedłużeniu kontroli na granicach z sąsiednimi państwami, w tym z Polską. Oznacza to, że osoby podróżujące do Niemiec mogą jeszcze przez wiele miesięcy napotykać kontrole drogowe oraz utrudnienia w ruchu. Według zapowiedzi niemieckich władz działania te mają obowiązywać co najmniej do połowy września.
Co się zmienia
Decyzja niemieckiego rządu oznacza utrzymanie stałych kontroli na wybranych przejściach granicznych. Funkcjonariusze mogą sprawdzać dokumenty podróżnych, przeszukiwać pojazdy oraz kontrolować przestrzenie ładunkowe ciężarówek.
Dla osób przekraczających granicę może to oznaczać dłuższy czas oczekiwania, zwłaszcza w godzinach szczytu. Kontrole są prowadzone głównie na drogach o największym natężeniu ruchu między Polską a Niemcami.
Fakty i tło sprawy
Niemcy tłumaczą swoją decyzję koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia nielegalnej migracji. W ostatnich latach Europa zmaga się z presją migracyjną, która nasiliła się po kryzysie z 2015 roku.
Istotnym elementem tej sytuacji był również kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, który rozpoczął się w 2021 roku. Wiele osób próbujących przedostać się do Unii Europejskiej traktowało Polskę jako kraj tranzytowy w drodze do państw Europy Zachodniej.
Niemieckie służby wskazywały w ostatnich latach na rosnącą liczbę zatrzymań osób bez dokumentów, które docierały na ich terytorium przez granicę z Polską. Władze w Berlinie podkreślają, że kontrole mają pomóc w ograniczeniu działalności przemytników ludzi oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
Wpływ na podróżnych i gospodarkę
Przedłużenie kontroli może mieć odczuwalne skutki dla osób regularnie przekraczających granicę. Dotyczy to przede wszystkim pracowników dojeżdżających z Polski do pracy w Niemczech.
Na przejściach granicznych w miejscach takich jak Świecko czy Kołbaskowo już wcześniej pojawiały się korki i opóźnienia. Wydłużony czas przejazdu może również wpływać na transport towarów.
Polskie firmy transportowe, które odgrywają ważną rolę w europejskim rynku przewozów drogowych, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnień oraz dłuższego czasu pracy kierowców.
Co to oznacza dla podróżujących?
Osoby planujące podróż do Niemiec powinny przygotować się na możliwe kontrole dokumentów oraz wydłużony czas przekraczania granicy. Warto uwzględnić dodatkowy zapas czasu w planowaniu podróży.
Zgodnie z zapowiedziami niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych kontrole mają obowiązywać co najmniej do połowy września. W zależności od sytuacji bezpieczeństwa w Europie decyzja ta może zostać w przyszłości ponownie zweryfikowana.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.