Decyzja premiera Donalda Tuska weszła w życie. Służby mundurowe będą działać na specjalnych zasadach do końca wakacji.
Szczegółowy podział alertów i ramy czasowe
Decyzją Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu eksperckich opinii od szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotychczasowe środki ostrożności nie zostaną odwołane. Zgodnie z nowym zarządzeniem, stopnie alarmowe będą obowiązywać bez przerwy do 31 sierpnia 2026 roku do godziny 23:59.
Wprowadzone regulacje nie są jednolite dla całego kraju – rząd zastosował stopniowanie procedur w zależności od strategicznego znaczenia poszczególnych gałęzi infrastruktury państwowej:
- Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE): Został utrzymany na terenach kolejowych i liniach hutniczych zarządzanych przez spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o. To wyraźny sygnał, że infrastruktura transportowa jest traktowana jako obszar podwyższonego ryzyka.
- Drugi stopień alarmowy (BRAVO): Obowiązuje na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej, która znajduje się fizycznie poza granicami naszego państwa.
- Drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP): Został wprowadzony w skali całego kraju i dotyczy bezpośredniej ochrony systemów teleinformatycznych oraz wirtualnej przestrzeni publicznej.
Tło geopolityczne: Wojna hybrydowa i cyberzagrożenia
Przedstawiciele rządu oraz eksperci ds. obronności wprost wskazują na źródło utrzymujących się napięć. Wprowadzenie i systematyczne przedłużanie stopnia prewencyjnego BRAVO wiąże się bezpośrednio z trwającym konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę.
Polska nieustannie znajduje się na pierwszej linii odpierania ataków o charakterze hybrydowym, które są celowo i metodycznie koordynowane przez reżimy w Moskwie i Mińsku. Z kolei alert BRAVO-CRP to tarcza w cyberprzestrzeni, której zadaniem jest zabezpieczenie przed paraliżem systemów administracji rządowej oraz kluczowych podmiotów wchodzących w skład tzw. infrastruktury krytycznej.
Przewodnik po procedurach: Co oznaczają poszczególne stopnie?
Zadania organów państwa oraz procedury realizowane przez policję, wojsko czy Straż Graniczną są ściśle skodyfikowane w rozporządzeniu premiera z 2016 roku. Warto wiedzieć, jak polskie prawo definiuje cztery stopnie zagrożenia terrorystycznego i jakie obowiązki nakłada na funkcjonariuszy.
Rola stopni alarmowych: Wprowadzenie jakiegokolwiek stopnia nie powinno budzić paniki wśród obywateli. Jest to przede wszystkim wewnętrzny, proceduralny rozkaz dla administracji państwowej i formacji mundurowych do wdrożenia dodatkowych systemów ochrony, patrolowania oraz całodobowych dyżurów koordynacyjnych.
Czterostopniowy system antyterrorystyczny w Polsce
|Nazwa stopnia alarmowego
|Kiedy jest wprowadzany?
|Główne procedury i zadania dla służb
|I stopień: ALFA / ALFA-CRP
|Ogólne ostrzeżenie przy mglistych informacjach o możliwym zagrożeniu.
|Wzmożona kontrola miejsc publicznych i dużych skupisk ludzkich, sprawdzanie systemów łączności, weryfikacja podejrzanych pakunków.
|II stopień: BRAVO / BRAVO-CRP
|Zwiększone i przewidywalne zagrożenie, cel ataku pozostaje nieznany.
|Obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych przez mundurowych pilnujących obiektów; całodobowe dyżury administratorów systemów IT.
|III stopień: CHARLIE / CHARLIE-CRP
|Potwierdzenie prawdopodobnego celu ataku lub wiarygodne dane o zamachu.
|Wydanie ostrej amunicji i środków ochrony osobistej wartownikom; całodobowy nadzór nowych miejsc; wyznaczenie obiektów ewakuacyjnych.
|IV stopień: DELTA / DELTA-CRP
|Atak terrorystyczny nastąpił lub przygotowania są w fazie nieuchronnej.
|Bezwzględna kontrola wszystkich pojazdów i ładunków wjeżdżających na dany teren; rewizja osobista torebek i walizek; ograniczenie podróży służbowych.
Wojsko i Policja w gotowości. Czym różnią się alerty od stanów obronnych?
Warto pamiętać, że opisany czterostopniowy system antyterrorystyczny (ALFA–DELTA) funkcjonuje w policji, wojsku oraz innych służbach równolegle i na tych samych zasadach. Nie należy go jednak utożsamiać ani mylić z tzw. stanami gotowości obronnej państwa. Te ostatnie określają stopień mobilizacji całych Sił Zbrojnych RP i dzielą się na trzy fazy: stan stałej gotowości obronnej (obowiązujący standardowo w czasie pokoju), stan gotowości czasu kryzysu oraz najwyższy – stan gotowości obronnej czasu wojny.
Obecne przedłużenie procedur CHARLIE na kolei oraz BRAVO w całym kraju do końca sierpnia 2026 roku ma zagwarantować bezpieczny przebieg zbliżającego się sezonu urlopowego, zabezpieczając kluczowe węzły przesiadkowe oraz trasy kolejowe przed potencjalnymi aktami sabotażu.
