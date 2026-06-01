Decyzja premiera Donalda Tuska weszła w życie. Służby mundurowe będą działać na specjalnych zasadach do końca wakacji.

W odpowiedzi na dynamiczną i wymagającą sytuację geopolityczną, premier Donald Tusk podpisał dokumenty przedłużające rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Specjalne obostrzenia, które determinują tryb pracy służb mundurowych oraz administracji publicznej, będą obowiązywały przez całe wakacje. Na szczególną czujność muszą przygotować się spółki kolejowe oraz sektor cyberbezpieczeństwa.

Szczegółowy podział alertów i ramy czasowe Decyzją Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu eksperckich opinii od szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotychczasowe środki ostrożności nie zostaną odwołane. Zgodnie z nowym zarządzeniem, stopnie alarmowe będą obowiązywać bez przerwy do 31 sierpnia 2026 roku do godziny 23:59. Wprowadzone regulacje nie są jednolite dla całego kraju – rząd zastosował stopniowanie procedur w zależności od strategicznego znaczenia poszczególnych gałęzi infrastruktury państwowej: Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE): Został utrzymany na terenach kolejowych i liniach hutniczych zarządzanych przez spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o. To wyraźny sygnał, że infrastruktura transportowa jest traktowana jako obszar podwyższonego ryzyka.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO): Obowiązuje na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej, która znajduje się fizycznie poza granicami naszego państwa.

Drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP): Został wprowadzony w skali całego kraju i dotyczy bezpośredniej ochrony systemów teleinformatycznych oraz wirtualnej przestrzeni publicznej.

Tło geopolityczne: Wojna hybrydowa i cyberzagrożenia Przedstawiciele rządu oraz eksperci ds. obronności wprost wskazują na źródło utrzymujących się napięć. Wprowadzenie i systematyczne przedłużanie stopnia prewencyjnego BRAVO wiąże się bezpośrednio z trwającym konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. Polska nieustannie znajduje się na pierwszej linii odpierania ataków o charakterze hybrydowym, które są celowo i metodycznie koordynowane przez reżimy w Moskwie i Mińsku. Z kolei alert BRAVO-CRP to tarcza w cyberprzestrzeni, której zadaniem jest zabezpieczenie przed paraliżem systemów administracji rządowej oraz kluczowych podmiotów wchodzących w skład tzw. infrastruktury krytycznej.

Przewodnik po procedurach: Co oznaczają poszczególne stopnie? Zadania organów państwa oraz procedury realizowane przez policję, wojsko czy Straż Graniczną są ściśle skodyfikowane w rozporządzeniu premiera z 2016 roku. Warto wiedzieć, jak polskie prawo definiuje cztery stopnie zagrożenia terrorystycznego i jakie obowiązki nakłada na funkcjonariuszy. Rola stopni alarmowych: Wprowadzenie jakiegokolwiek stopnia nie powinno budzić paniki wśród obywateli. Jest to przede wszystkim wewnętrzny, proceduralny rozkaz dla administracji państwowej i formacji mundurowych do wdrożenia dodatkowych systemów ochrony, patrolowania oraz całodobowych dyżurów koordynacyjnych. Czterostopniowy system antyterrorystyczny w Polsce Nazwa stopnia alarmowego Kiedy jest wprowadzany? Główne procedury i zadania dla służb I stopień: ALFA / ALFA-CRP Ogólne ostrzeżenie przy mglistych informacjach o możliwym zagrożeniu. Wzmożona kontrola miejsc publicznych i dużych skupisk ludzkich, sprawdzanie systemów łączności, weryfikacja podejrzanych pakunków. II stopień: BRAVO / BRAVO-CRP Zwiększone i przewidywalne zagrożenie, cel ataku pozostaje nieznany. Obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych przez mundurowych pilnujących obiektów; całodobowe dyżury administratorów systemów IT. III stopień: CHARLIE / CHARLIE-CRP Potwierdzenie prawdopodobnego celu ataku lub wiarygodne dane o zamachu. Wydanie ostrej amunicji i środków ochrony osobistej wartownikom; całodobowy nadzór nowych miejsc; wyznaczenie obiektów ewakuacyjnych. IV stopień: DELTA / DELTA-CRP Atak terrorystyczny nastąpił lub przygotowania są w fazie nieuchronnej. Bezwzględna kontrola wszystkich pojazdów i ładunków wjeżdżających na dany teren; rewizja osobista torebek i walizek; ograniczenie podróży służbowych.

Wojsko i Policja w gotowości. Czym różnią się alerty od stanów obronnych? Warto pamiętać, że opisany czterostopniowy system antyterrorystyczny (ALFA–DELTA) funkcjonuje w policji, wojsku oraz innych służbach równolegle i na tych samych zasadach. Nie należy go jednak utożsamiać ani mylić z tzw. stanami gotowości obronnej państwa. Te ostatnie określają stopień mobilizacji całych Sił Zbrojnych RP i dzielą się na trzy fazy: stan stałej gotowości obronnej (obowiązujący standardowo w czasie pokoju), stan gotowości czasu kryzysu oraz najwyższy – stan gotowości obronnej czasu wojny. Obecne przedłużenie procedur CHARLIE na kolei oraz BRAVO w całym kraju do końca sierpnia 2026 roku ma zagwarantować bezpieczny przebieg zbliżającego się sezonu urlopowego, zabezpieczając kluczowe węzły przesiadkowe oraz trasy kolejowe przed potencjalnymi aktami sabotażu.