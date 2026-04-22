Decyzja Ukraińców może uderzyć w całą Polskę. Odczują to wszyscy

22 kwietnia 2026 19:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To temat, który może dotknąć każdego – od mieszkańców Warszawy po mniejsze miejscowości. Eksperci ostrzegają, że ewentualny wyjazd pracowników z Ukrainy mógłby wyraźnie osłabić polską gospodarkę i odbić się na portfelach milionów ludzi. Choć taki scenariusz dziś wydaje się mało realny, jego potencjalne skutki są bardzo poważne.

Setki tysięcy pracowników na polskim rynku

Według danych ZUS w Polsce zarejestrowanych jest około 860 tys. obywateli Ukrainy. Szacunki ekonomistów wskazują jednak, że faktyczna liczba pracujących może przekraczać milion osób.

To nawet około 6 proc. całego rynku pracy. W Warszawie i dużych miastach ich rola jest szczególnie widoczna – pracują w budownictwie, usługach, logistyce czy gastronomii.

Co by się stało, gdyby zaczęli wyjeżdżać?

Ekonomiści nie mają wątpliwości – masowy odpływ pracowników mógłby uderzyć w gospodarkę.

Szacunki mówią jasno:

– spadek PKB nawet o 0,8 pkt proc. w krótkim czasie
– wolniejszy wzrost gospodarczy w kolejnych latach
– wzrost cen o około 0,5–0,6 pkt proc.
– możliwe wyższe stopy procentowe

W praktyce oznaczałoby to droższe życie – od usług po ceny mieszkań i produktów codziennych.

Warszawa szczególnie wrażliwa

W stolicy skutki mogłyby być odczuwalne wyjątkowo mocno. Warszawa opiera wiele sektorów na pracy cudzoziemców, zwłaszcza w usługach i budownictwie.

Brak rąk do pracy oznaczałby opóźnienia inwestycji, wyższe koszty dla firm i większą presję na wynagrodzenia.

Eksperci uspokajają: to mało realny scenariusz

Mimo poważnych prognoz ekonomiści podkreślają jedno – masowy powrót Ukraińców jest dziś mało prawdopodobny.

Wielu z nich związało swoje życie z Polską, a decyzje o ewentualnym powrocie będą zależały od sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa w Ukrainie.

Co to oznacza dla Ciebie?

– polska gospodarka w dużym stopniu opiera się na pracy cudzoziemców
– ich ewentualny wyjazd mógłby podnieść ceny i spowolnić rozwój
– Warszawa i duże miasta odczułyby skutki najszybciej
– obecnie eksperci nie przewidują masowych powrotów
– sytuacja może się zmieniać wraz z zakończeniem wojny

To jeden z tych tematów, który pokazuje, jak bardzo rynek pracy i gospodarka są dziś powiązane z sytuacją międzynarodową. Nawet decyzje podejmowane poza Polską mogą mieć realny wpływ na codzienne życie w Warszawie i całym kraju.

Podstawa: analizy ekonomistów cytowanych przez „Rzeczpospolitą” oraz dane ZUS i GUS.

