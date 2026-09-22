Decyzja zapadła. Od stycznia nowa opłata dla milionów Polaków. Prześwietlamy stawki na 2027 rok
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podjęła ostateczną decyzję w sprawie stawek abonamentu RTV na 2027 rok. Dla milionów gospodarstw domowych w Polsce oznacza to konieczność głębszego sięgnięcia do kieszeni. Od 1 stycznia 2027 roku opłaty odczuwalnie wzrosną, a roczny koszt posiadania telewizora po raz pierwszy w historii przekroczy granicę 400 złotych, osiągając kwotę 414 zł. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wyniosą nowe stawki, jak skorzystać z ustawowych zniżek oraz kogo przepisy zwalniają z płacenia abonamentu.
Wyższe stawki, rabaty za płatność z góry i ramy prawne KRRiT
Stawki obowiązujące do końca 2026 roku (30,50 zł za telewizor oraz 9,50 zł za radio) przechodzą do historii. Od 1 stycznia 2027 roku opłata za sam odbiornik radiowy wyniesie 10,80 zł miesięcznie (wzrost o 1,30 zł), natomiast za telewizor lub jednoczesne posiadanie telewizora i radia zapłacimy 34,50 zł miesięcznie (wzrost o 4 zł). Warto pamiętać o podstawowej zasadzie: w ramach jednego gospodarstwa domowego wnosi się tylko jedną opłatę, bez względu na liczbę posiadanych urządzeń.
Podstawą prawną poboru i egzekucji należności są przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1689 z późn. zm.). Osoby, które zdecydują się uregulować abonament z góry za dłuższy okres, mogą skorzystać z oficjalnych rabatów oferowanych przez Pocztę Polską. Przy wpłacie za cały rok z góry (dokonanej do 25 stycznia) kwota spada z 414 zł do 372,60 zł, co daje ponad 41 zł oszczędności. Z kolei kary za używanie niezarejestrowanych odbiorników stanowią 30-krotność opłaty miesięcznej i wzrosną do 1035 zł za telewizor oraz 324 zł za radio.
Rejestracja w placówkach Poczty Polskiej na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Obowiązek rejestracji odbiornika ciąży na każdym posiadaczu sprawnego technicznie sprzętu – niezależnie od tego, czy ogląda telewizję publiczną, czy wykorzystuje ekran wyłącznie do gier na konsoli lub platform streamingowych. Mieszkańcy warszawskich dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów, powinni jednak zweryfikować swoje uprawnienia do zwolnień z opłat.
Z abonamentu RTV całkowicie zwolnieni są seniorzy po 75. roku życia (zwolnienie następuje automatycznie na podstawie bazy PESEL), osoby z I grupą inwalidzką, bezrobotni oraz emeryci po 60. roku życia, których miesięczne świadczenie nie przekracza określonego progu. Seniorzy po sześćdziesiątce muszą jednak osobiście udać się do placówki Poczty Polskiej na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu, przedstawić decyzję emerytalną i złożyć oświadczenie. Poczta przypomina również, że kontrolerzy nie mają prawa żądać wpuszczenia do prywatnego mieszkania, a smartfony, komputery i tablety nie podlegają opłacie abonamentowej.
Jak krok po kroku zweryfikować i obniżyć swoje opłaty abonamentowe RTV
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą sprawnie rozliczyć opłatę abonamentową w 2027 roku:
- Sprawdź, czy kwalifikujesz się do całkowitego zwolnienia z opłat – seniorzy powyżej 75. roku życia są zwalniani automatycznie, pozostali muszą złożyć wniosek.
- Zgłoś się do placówki Poczty Polskiej na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – przedstaw dokumenty potwierdzające wiek lub dochód, aby uzyskać ulgę po 60. roku życia.
- Zapłać abonament za cały rok z góry do 25 stycznia 2027 roku – obniżysz roczną opłatę z 414 zł do 372,60 zł dzięki 10-procentowej zniżce.
- Pamiętaj, że jedna opłata domowa chroni radio w aucie prywatnym – przedsiębiorcy muszą jednak opłacać abonament za każdy pojazd służbowy.
- Zarejestruj nowy odbiornik w ciągu 14 dni od zakupu – unikniesz surowej kary w wysokości 1035 zł wymierzanej przez Pocztę Polską.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.