Decyzja zapadła. Sejmowa komisja podjęła decyzję ws. Zbigniewa Ziobry
Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych opowiedziała się za uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Komisja poparła też wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ostateczna decyzja należy teraz do Sejmu, który zajmie się sprawą w piątek wieczorem.
Komisja za uchyleniem immunitetu
Jak poinformował przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak, wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Ziobry został przyjęty większością głosów.
Komisja uznała, że Prokuratura Krajowa przedstawiła wystarczające podstawy do pociągnięcia byłego ministra do odpowiedzialności karnej.
Sejm ma zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w czwartek wieczorem, a głosowanie w sprawie immunitetu zaplanowano na piątek, 7 listopada, w bloku głosowań.
Prokuratura: 26 zarzutów wobec byłego ministra
Wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy m.in. śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
Śledczy wskazują, że chodzi o 26 czynów, w tym m.in. wydawanie podwładnym poleceń łamania prawa, ingerencję w konkursy dotacyjne oraz przyznawanie środków podmiotom nieuprawnionym.
Podczas posiedzenia komisji prokurator Piotr Woźniak z Zespołu Śledczego nr 2 zaznaczył, że zarzuty nie dotyczą legalnych decyzji o wydatkowaniu funduszy, lecz przypadków, gdy konkursy miały być przygotowywane „pod konkretne podmioty”.
Ziobro: „To polityczna zemsta”
Sam Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Budapeszcie, skomentował decyzję komisji w rozmowie z Telewizją Republika.
– Czwartkowe posiedzenie to demagogia i manipulacja zamiast faktów i prawa – powiedział były minister.
Na profilach polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się również oświadczenia, w których zarzuty wobec Ziobry nazwano „politycznie motywowanymi” i „bez podstaw prawnych”.
Co dalej ze sprawą
O losie immunitetu Zbigniewa Ziobry zdecyduje teraz Sejm, który w piątek wieczorem przeprowadzi głosowanie.
Jeśli posłowie poprą wniosek prokuratury, były minister sprawiedliwości będzie mógł zostać zatrzymany i tymczasowo aresztowany.
Sprawa budzi duże emocje zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej, a decyzja Sejmu może okazać się jednym z najbardziej przełomowych momentów tej kadencji parlamentu.
