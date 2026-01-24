Decyzje Sejmu z 23 stycznia 2026 r. Prezydent może zawetować część ustaw
Sejm zakończył 23 stycznia 2026 r. posiedzenie, podczas którego uchwalił ponad 20 ustaw. Część z nich trafi teraz do prezydenta, a zapowiedzi z Kancelarii Prezydenta wskazują, że nie wszystkie zostaną podpisane.
Podczas zakończonego 23 stycznia 2026 r. posiedzenia Sejm uchwalił ponad 20 ustaw. Kilka z nich w najbliższych dniach trafi na biurko prezydenta. Zapowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta wskazują, że część przyjętych przepisów może nie wejść w życie z powodu weta.
Ustawy uchwalone w ekspresowym tempie
Trzydniowe posiedzenie Sejmu przyniosło szybkie rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących sądownictwa, cyberbezpieczeństwa, kryptoaktywów oraz sytuacji obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. W kilku przypadkach prace legislacyjne zostały zakończone w ciągu jednego posiedzenia.
Wśród przyjętych ustaw znalazły się zarówno projekty rządowe, jak i poselskie. Część z nich została już skierowana do Senatu, a siedem trafi bezpośrednio do podpisu prezydenta.
Spór o Krajową Radę Sądownictwa
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zmienia sposób wyboru jej członków. Zgodnie z nowymi przepisami 15 sędziów-członków KRS mieliby wybierać sami sędziowie w wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zapowiedzieli, że prezydent nie poprze tego rozwiązania. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo weta po zakończeniu prac w Senacie.
Zmiany dotyczące obywateli Ukrainy
Sejm przyjął ustawę wygaszającą część rozwiązań wynikających ze specustawy ukraińskiej. Nowe przepisy przedłużają legalność pobytu obywateli Ukrainy do 4 marca 2027 r., ale jednocześnie zobowiązują ich do uzyskania standardowego tytułu pobytowego.
Ustawa ma wejść w życie 5 marca 2026 r. i dotyczyć około miliona osób. Na etapie prac parlamentarnych nie uwzględniono większości postulatów zgłaszanych przez pracodawców.
Reforma postępowania karnego
Posłowie uchwalili także szeroką nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Zmiany obejmują m.in. ograniczenie stosowania tymczasowego aresztu oraz wprowadzenie zakazu wykorzystywania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa.
Nowelizacja ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia i jest określana jako jedna z największych reform procedury karnej od 1997 r.
Cyberbezpieczeństwo i dyrektywa NIS2
Sejm przyjął również nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającą unijną dyrektywę NIS2. Przepisy rozszerzają katalog sektorów objętych obowiązkami cyberbezpieczeństwa i wprowadzają zasady dotyczące dostawców wysokiego ryzyka.
Podmioty kluczowe dla funkcjonowania państwa będą musiały wycofać sprzęt i oprogramowanie uznane za niebezpieczne w terminie do 7 lat.
Kryptoaktywa ponownie z wetem
Ustawa o rynku kryptoaktywów została uchwalona ponownie po poprawkach Senatu, jednak jej kluczowe zapisy nie uległy zmianie. Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że prezydent ponownie ją zawetuje.
To oznacza, że regulacje dotyczące nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów mogą ponownie wrócić do Sejmu lub zostać skierowane do dalszych prac.
Najważniejsze decyzje Sejmu – podsumowanie
|Ustawa
|Status
|Ryzyko weta
|Nowelizacja ustawy o KRS
|trafi do Senatu
|wysokie
|Przepisy dot. obywateli Ukrainy
|uchwalona
|nieznane
|Kodeks postępowania karnego
|trafi do Senatu
|umiarkowane
|Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
|uchwalona
|niskie
|Ustawa o kryptoaktywach
|do podpisu
|bardzo wysokie
|Handel ziemią rolną
|trafi do Senatu
|niskie
|Portal e-podpisów poparcia
|do podpisu
|nieznane
Co to oznacza dla czytelnika
- część uchwalonych ustaw może nie wejść w życie
- spór między Sejmem a prezydentem będzie się nasilał
- zmiany w sądownictwie i kryptoaktywach są niepewne
- nowe przepisy dla obywateli Ukrainy wejdą w życie już w marcu
- przedsiębiorcy muszą przygotować się na nowe obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa
