Defilada w Warszawie. Kierowcy, szykujcie się na gigantyczne utrudnienia! Znamy szczegóły zmian w ruchu
15 sierpnia Warszawa stanie się sceną wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wisłostrada zostanie zamknięta, a kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają poważne utrudnienia. Ograniczenia obejmą także mosty i popularne ulice w centrum, a parkowanie w wielu miejscach będzie zakazane.
Warszawa szykuje się na defiladę. Wielkie zmiany w ruchu i liczne utrudnienia
15 sierpnia Wisłostrada zamieni się w reprezentacyjny plac parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Stołeczna defilada, uroczysta zmiana warty oraz pokazy lotnicze przyciągną tysiące widzów, ale też oznaczają poważne zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Część ulic będzie zamknięta nawet przez dobę, a parkowanie w wielu miejscach – zabronione.
Zmiana warty i pierwsze utrudnienia
Obchody rozpoczną się o 10:00 uroczystą zmianą warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego. Od godziny 8:00 do 11:00 kierowcy nie będą mogli przejechać przez plac Piłsudskiego i ul. Królewską. Na objazdy zostaną skierowane m.in. linie autobusowe 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.
Wisłostrada zamknięta dla ruchu
Defilada odbędzie się na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Gagarina. W tym czasie całkowicie zamknięte będą połączenia z Wisłostradą, w tym mosty Grota-Roweckiego, Śląsko-Dąbrowski i Poniatowskiego. Objazdy poprowadzą m.in. ul. Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim i Wałem Miedzeszyńskim.
Mosty i przeprawy niedostępne
Podczas przelotu samolotów, w godz. 11:30–13:30, całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, a także na moście pieszo-rowerowym. Od godz. 11:00 do 14:00 będą one zamknięte również dla pieszych i rowerzystów.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Od 14 sierpnia, godz. 16:00, zmienią się trasy kilkunastu linii autobusowych, w tym 100, 106, 107, 108, 111, 114 i 118. W dniu defilady, w trakcie zamknięcia mostów, objazdami pojadą także linie 160, 190, 409, 500, Z-5 oraz tramwaje 4, 13, 20, 23, 26 i T.
Zakazy parkowania i odholowania
W wielu miejscach obowiązywać będą wyłączenia z parkowania – m.in. na ul. Długiej, Królewskiej i przy parkingu pod al. „Solidarności”. Samochody pozostawione w strefach zakazu zostaną odholowane na koszt właściciela.
Służby apelują, by uczestnicy uroczystości zgłaszali wszelkie niepokojące sytuacje policjantom. Pełne informacje o zmianach w ruchu i komunikacji dostępne są w serwisach miasta oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.
