Deklaracja Nawrockiego ws. żołnierzy w Europie. Stawka jest wysoka

6 maja 2026 21:18 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polska może odegrać większą rolę w obecności wojsk USA w Europie. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli ich liczba w Niemczech zostanie ograniczona. To sygnał, że Warszawa chce aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu bezpieczeństwa regionu i utrzymaniu obecności sił USA w tej części Europy.

Prezydent RP Karol Nawrocki. Fot. Warszawa w Pigułce

Polska gotowa na żołnierzy USA. Prezydent zabrał głos

Polska deklaruje gotowość przyjęcia amerykańskich żołnierzy. To reakcja na zapowiedzi dotyczące możliwego zmniejszenia obecności wojsk USA w Niemczech.

Polska oferuje wsparcie dla obecności USA w Europie

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że Polska dysponuje odpowiednią infrastrukturą, by przyjąć dodatkowe siły amerykańskie.

Podkreślił, że obecność wojsk USA w Europie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu.

Apel do Stanów Zjednoczonych

Prezydent zapowiedział, że będzie przekonywał stronę amerykańską, aby żołnierze pozostali w Europie, nawet jeśli ich liczba w Niemczech zostanie ograniczona.

Jako potencjalne lokalizacje wskazał Polskę oraz inne kraje regionu.

Zmiany w rozmieszczeniu wojsk

Administracja USA planuje wycofanie kilku tysięcy żołnierzy z Niemiec w najbliższych miesiącach.

Decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię dotyczącą obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie.

Znaczenie dla bezpieczeństwa regionu

Polskie władze podkreślają, że obecność wojsk USA jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podobne stanowisko prezentują także przedstawiciele resortu obrony.

Co to oznacza?

– możliwe zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA
– wzmocnienie obecności w Polsce lub regionie
– znaczenie decyzji dla bezpieczeństwa Europy
– dalsze rozmowy między państwami
– wpływ na współpracę w ramach NATO

