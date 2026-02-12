DK62 zablokowana po wypadku autobusu. 18 osób trafiło do szpitala
Na drodze krajowej nr 62 w rejonie Wyszkowa autobus przewożący 31 pasażerów wypadł z jezdni i przewrócił się na bok. Według informacji służb do szpitala trafiło 19 osób, a przyczyną zdarzenia było nagłe pojawienie się dzikiego zwierzęcia na leśnym odcinku trasy.
Wypadek autobusu na DK62 pod Wyszkowem. Kilkanaście osób w szpitalu
Na drodze krajowej nr 62 w rejonie Wyszkowa doszło do wypadku autobusu przewożącego pasażerów do Warszawy. Pojazd zjechał z jezdni na leśnym odcinku trasy i przewrócił się na bok. Według aktualnych informacji służb medycznych do szpitala trafiło 19 osób. Jedna z nich znajduje się w stanie ciężkim.
Co się wydarzyło?
Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem, około godziny 5, w miejscowości Puste Łąki pomiędzy Wyszkowem a Łochowem. Autobus poruszał się drogą krajową nr 62 i przewoził 31 pasażerów. Kierowca, chcąc uniknąć zderzenia z łosiem, zjechał na pobocze. W efekcie pojazd wpadł do rowu i przewrócił się. Jak poinformowała policja, kierujący autobusem był trzeźwy. Sam doznał lekkich obrażeń i otrzymał pomoc na miejscu.
Z informacji przekazanych przez służby ratunkowe wynika, że warunki drogowe w chwili wypadku były trudne. Jezdnia była mokra i śliska, a odcinek drogi przebiegał przez teren leśny, gdzie często dochodzi do wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię.
Na miejscu działały liczne jednostki straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Osoby z lżejszymi obrażeniami zostały objęte pomocą w specjalnie rozstawionym namiocie medycznym, natomiast pasażerowie wymagający pilnej interwencji byli sukcesywnie transportowani do szpitali.
Początkowo droga krajowa nr 62 była całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami. Po kilku godzinach jeden pas jezdni został udostępniony, a ruch odbywał się wahadłowo. Zdarzenie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach przebiegających przez tereny leśne, zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych. Obecność dzikich zwierząt na jezdni oraz śliska nawierzchnia znacząco zwiększają ryzyko wypadku. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do warunków i zwracać uwagę na oznakowanie ostrzegające przed zwierzyną.
AKTUALIZACJA
Do wypadku autobusu na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Puste Łąki w powiecie wyszkowskim doszło chwilę przed godziną 5. Pojazdem podróżowały 32 osoby – 31 pasażerów oraz kierowca. Z najnowszych informacji służb wynika, że rannych zostało 18 osób, w tym jedna ciężko. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitali.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 53-letni kierowca autobusu marki VDL, najprawdopodobniej chcąc uniknąć zderzenia z dziką zwierzyną na leśnym odcinku drogi, stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok. Kierowca był trzeźwy.
Na miejscu czynności prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Droga krajowa nr 62 pozostaje zablokowana. Objazdy w obu kierunkach — od Wyszkowa w stronę Łochowa oraz z Łochowa w kierunku trasy S8 — wyznaczono przez miejscowość Kamieńczyk.
