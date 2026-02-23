Dlaczego prąd jest tak drogi? Rozkładamy rachunek na czynniki pierwsze. Zobacz, ile w Twojej fakturze stanowią podatki i opłaty UE.

Struktura rachunku w 2026 roku: Za co płacimy najwięcej?

Analiza kosztów pokazuje, że ostateczna kwota na fakturze jest wypadkową wielu składowych. W 2026 roku cena samej energii elektrycznej (towaru) stanowi mniej niż połowę całkowitego rachunku. Reszta to opłaty dystrybucyjne, podatki oraz różnego rodzaju „opłaty dodatkowe”, które mają finansować transformację energetyczną kraju.

Kluczowym elementem są koszty uprawnień do emisji CO2 (system ETS), które ze względu na polski miks energetyczny oparty na węglu, uderzają w naszą gospodarkę znacznie mocniej niż w inne kraje UE. Do tego dochodzi wygaszanie tarcz osłonowych, które przez ostatnie lata sztucznie zaniżały ceny dla odbiorców końcowych.