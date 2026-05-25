Długi weekend w czerwcu 2026. Czy piątek po Bożym Ciele będzie wolny?
Boże Ciało w 2026 roku wypada w czwartek, dlatego wielu pracowników planuje przedłużony weekend i zastanawia się, czy piątek również będzie dniem wolnym od pracy. Przepisy nie pozostawiają wątpliwości — dla większości osób będzie to normalny dzień pracy, choć część firm i urzędów może zdecydować się na dodatkowe wolne.
Czy piątek po Bożym Ciele jest wolny od pracy? Wielu Polaków zadaje sobie to pytanie
Boże Ciało od lat sprzyja długim weekendom
Boże Ciało należy do świąt ustawowo wolnych od pracy i co roku przypada w czwartek. Taki układ kalendarza sprawia, że wielu pracowników decyduje się na wzięcie jednego dnia urlopu, by zyskać czterodniowy odpoczynek.
To właśnie dlatego okres wokół Bożego Ciała od lat jest jednym z najbardziej obleganych terminów w branży turystycznej. Hotele, pensjonaty i kurorty notują wtedy wzrost liczby rezerwacji, a na drogach pojawiają się ogromne korki.
Piątek po Bożym Ciele nie jest ustawowo wolny
Mimo licznych pytań i corocznych spekulacji przepisy nie pozostawiają wątpliwości. Piątek po Bożym Ciele nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Oznacza to, że większość pracowników musi normalnie pojawić się w pracy, chyba że zdecyduje się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego lub pracodawca sam zdecyduje o zamknięciu firmy czy udzieleniu dodatkowego dnia wolnego.
Niektóre firmy i urzędy dają wolne
W praktyce wiele instytucji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw decyduje się jednak na wprowadzenie tzw. „mostka”. Dotyczy to szczególnie części urzędów, administracji publicznej oraz dużych korporacji.
W niektórych miejscach pracownicy otrzymują wolny piątek w zamian za wcześniejsze nadgodziny lub jako dodatkowy benefit pracowniczy. Coraz częściej podobne rozwiązania pojawiają się również w sektorze prywatnym.
Szkoły często organizują dzień dyrektorski
W wielu szkołach piątek po Bożym Ciele jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dyrektorzy placówek często wykorzystują tzw. dni dyrektorskie, dzięki czemu uczniowie mogą liczyć na przedłużony weekend.
To jednak nie oznacza wolnego dla wszystkich rodziców, co dla wielu rodzin bywa logistycznym problemem.
Nie każdy może pozwolić sobie na długi weekend
Choć część pracowników planuje wyjazdy i odpoczynek, wiele branż funkcjonuje w tym czasie normalnie. Dotyczy to przede wszystkim handlu, transportu, służby zdrowia, gastronomii czy służb mundurowych.
W tych sektorach długi weekend oznacza często wzmożoną pracę i większy ruch klientów.
Prawo nie zmienia statusu piątku po Bożym Ciele
W ostatnich latach pojawiały się pomysły, by ustanowić piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy. Do tej pory żadne z takich rozwiązań nie zostało jednak wprowadzone.
Oznacza to, że również w 2026 roku osoby chcące przedłużyć sobie weekend będą musiały skorzystać z urlopu lub liczyć na decyzję swojego pracodawcy.
Co to oznacza dla pracowników?
Osoby planujące wyjazd na długi weekend powinny wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swojej firmie i odpowiednio wcześnie złożyć wniosek urlopowy. W wielu miejscach zainteresowanie wolnym piątkiem jest bardzo duże, dlatego liczba dostępnych dni może być ograniczona.
