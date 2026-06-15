Długie weekendy 2026: Ile zostało i jak zamienić 4 dni urlopu w 10 wolnych?
Majówka i Boże Ciało już za nami. Ale kalendarz na drugą połowę 2026 roku kryje jeszcze 3 solidne okazje do urwania kilku dni – w tym jedną, przy której 4 dni urlopu zamieniają się w pełne 10 wolnych. Kluczowe daty, konkretne obliczenia i zero zgadywania.
Sierpień: 3-dniowy weekend bez wydawania ani jednego dnia urlopu
15 sierpnia 2026 – Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego – wypada w sobotę. Premier zarządzeniem wyznaczył piątek 14 sierpnia jako dzień wolny dla administracji rządowej. Efekt: trójdniowy weekend 14-16 sierpnia bez ruszania puli urlopowej – bo rekompensata za sobotnie święto to obowiązek pracodawcy z Kodeksu pracy, nie urlop.
Chcesz więcej? Weź czwartek 13 sierpnia (1 dzień urlopu) i masz 4 dni wolnego. Dorzuć środę 12 (2 dni urlopu łącznie) – wychodzi 5 dni. Albo zaplanuj cały tydzień 11-13 (3 dni urlopu) i wróć do pracy dopiero w poniedziałek 17 – 6 dni za 3 dni urlopowe.
Ważne: jeśli Twój pracodawca prywatny wyznaczył dzień wolny za 15 sierpnia w innym terminie niż 14 sierpnia – sprawdź kiedy. Nie możesz zakładać z góry, że ten piątek masz wolny.
Listopad: środowa środka tygodnia – mostek za 2 lub 4 dni
11 listopada 2026 – Święto Niepodległości – wypada w środę. To klasyczna sytuacja, którą planownicy urlopu kochają i której działy kadr się obawiają. Jedna środa wolna tworzy dwie krótkie luki po bokach – i każda z nich to tylko 2 dni urlopu do pełnego mostku.
Wariant lewy (5 dni za 2 dni urlopu): weź poniedziałek 9 i wtorek 10 listopada. Masz wolne od soboty 7 do środy 11 – 5 dni.
Wariant prawy (5 dni za 2 dni urlopu): weź czwartek 12 i piątek 13 listopada. Wolne od środy 11 do niedzieli 15 – 5 dni.
Wariant pełny mostek (9 dni za 4 dni urlopu): weź 9, 10, 12 i 13 listopada. Wolne od soboty 7 do niedzieli 15 – pełne 9 dni. Za cenę 4 dni z puli.
|Wariant
|Dni urlopu
|Łączne wolne
|Okres
|Lewy mostek
|2 (9-10 XI)
|5 dni
|Sob 7 – Śr 11 XI
|Prawy mostek
|2 (12-13 XI)
|5 dni
|Śr 11 – Nd 15 XI
|Pełny mostek
|4 (9-10 + 12-13 XI)
|9 dni
|Sob 7 – Nd 15 XI
Grudzień i Nowy Rok: 10 dni wolnego za 4 dni urlopu
To najlepsza okazja całego roku. 25 grudnia 2026 wypada w piątek, 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) w sobotę, a 1 stycznia 2027 – również w piątek. Między nimi leży tydzień, który kosztuje zaledwie 4 dni urlopowe.
Wariant ekonomiczny – 10 dni za 4 dni urlopu: weź tydzień 28-31 grudnia (poniedziałek-czwartek). Razem z 25-27 grudnia (pt-nd) i 1 stycznia 2027 (pt) oraz weekendem 2-3 stycznia wychodzi: wolne od piątku 25 grudnia do niedzieli 3 stycznia – 10 pełnych dni bez pracy za cenę zaledwie 4 dni urlopu.
Wariant rozszerzony – 12 dni za 6 dni urlopu: dorzuć środę 24 i wtorek 23 grudnia (6 dni łącznie). Wolne od poniedziałku 22 grudnia do niedzieli 3 stycznia – 13 dni za 6 dni urlopu.
|Wariant
|Dni urlopu
|Łączne wolne
|Okres
|Ekonomiczny
|4 (28-31 XII)
|10 dni
|Pt 25 XII – Nd 3 I 2027
|Rozszerzony
|6 (23-24 + 28-31 XII)
|12 dni
|Wt 23 XII – Nd 3 I 2027
|Maksymalny
|8 (22-24 + 28-31 XII)
|13 dni
|Pon 22 XII – Nd 3 I 2027
Ile dni urlopu Ci zostało – i czy wystarczy
Pracownik z pełnym wymiarem urlopu (26 dni) w połowie roku powinien mieć do dyspozycji ok. 13 dni (jeśli nie brał urlopu od stycznia). W praktyce po wiosennych urlopach i majówce wielu pracowników ma 8-12 dni. Sprawdź w kadrach lub w aplikacji kadrowej dokładną liczbę.
Żeby zrealizować wszystkie 3 opisane warianty jednocześnie (sierpień + lewy mostek listopadowy + grudzień ekonomiczny): potrzebujesz 3 + 2 + 4 = 9 dni urlopu. Za tę cenę dostajesz 6 + 5 + 10 = 21 dni wolnego rozłożonych na drugą połowę roku.
Warszawa: rezerwuj hotele wcześniej, bo terminy znikają
Sierpniowy długi weekend (14-16 VIII) i grudniowy supermaraton (25 XII – 3 I) to szczyty sezonu rezerwacyjnego w Polsce. Hotele, apartamenty i wynajem krótkoterminowy w popularnych kierunkach – Mazury, Zakopane, Trójmiasto, Kraków – w tych terminach zapełniają się miesiące wcześniej. Ceny rosną wykładniczo im bliżej daty. Jeśli planujesz wyjazd poza Warszawę – rezerwuj teraz, nie w sierpniu.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj urlop zanim zrobi to ktoś inny
- Sprawdź dziś ile dni urlopu masz na koncie. Zapytaj dział kadr lub zajrzyj do systemu kadrowego. Bez tej liczby planowanie jest ślepą strzelaniną.
- Złóż wniosek urlopowy na sierpień jak najszybciej. Sierpień to szczyt sezonu i grafiki w większości firm zapełniają się w czerwcu-lipcu. Kto pierwszy, ten lepszy.
- Nie zakładaj, że 14 sierpnia masz wolne. Premier wyznaczył ten dzień dla administracji. Pracodawca prywatny mógł wybrać inny termin na rekompensatę za sobotnie 15 sierpnia. Zapytaj w kadrach.
- Na grudzień planuj z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Wnioski na okres świąteczny w dużych firmach często zamykają się w październiku. Złóż wniosek na 28-31 grudnia teraz – zanim zrobi to połowa biura.
- Zastanów się nad pełnym mostkiem na 11 listopada. 4 dni urlopu za 9 wolnych to jeden z najlepszych „kursów wymiany” w całym roku. Jeśli masz dzieci w szkole – sprawdź czy w tym terminie nie wypadają jakieś ważne dni szkolne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.