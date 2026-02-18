Dobra wiadomość dla emerytów! Niektórzy otrzymają świadczenie wcześniej
Seniorzy otrzymają w marcu wyższe świadczenia dzięki waloryzacji na poziomie 5,3 proc. Ze względu na układ kalendarza, pierwsza grupa emerytów zobaczy większe pieniądze na kontach jeszcze w lutym
Od 1 marca 2026 roku wszystkie emerytury i renty zostaną ustawowo podniesione. Minimalne świadczenie wzrośnie do kwoty 1978,49 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 99,58 zł brutto w stosunku do roku ubiegłego. Wyższa podstawa wpłynie również na wysokość trzynastej emerytury, która w kwietniu zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym w kwocie równej nowej emeryturze minimalnej.
Jako psycholog zauważam, że nagłe zmiany w harmonogramie wypłat – nawet te korzystne, jak wcześniejszy przelew – mogą budzić u seniorów niepokój o stabilność finansową w kolejnym miesiącu. Wcześniejsza wypłata 27 lutego oznacza dłuższą przerwę do kolejnego świadczenia w kwietniu. Warto podejść do tego zjawiska ze spokojem i zaplanować budżet tak, aby dodatkowe środki z waloryzacji nie rozmyły się w codziennych wydatkach, lecz realnie podniosły poczucie bezpieczeństwa.
Harmonogram wypłat w marcu 2026 zawiera dwa istotne przesunięcia. Ponieważ 1 marca wypada w niedzielę, ZUS zrealizuje przelewy w piątek 27 lutego. Podobna sytuacja dotyczy terminu 15 marca (również niedziela) – w tym przypadku pieniądze trafią do adresatów w piątek 13 marca. Pozostałe terminy, czyli 6, 10, 20 oraz 25 marca, pozostają bez zmian.
Należy pamiętać o nowych limitach dla osób dorabiających do świadczeń. Od 1 marca 2026 roku limit zarobkowy, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem emerytury lub renty (a tym samym utratą prawa do trzynastki), wynosi 11 957,20 zł.
Sprawdź konto wcześniej: Jeśli Twój termin wypłaty to 1. lub 15. dzień miesiąca, spodziewaj się przelewu już w piątek poprzedzający te daty.
Nie musisz składać wniosku: Waloryzacja o 5,3 proc. oraz wypłata trzynastej emerytury następują automatycznie – ZUS sam przeliczy kwoty.
Monitoruj przychody z pracy: Jeśli dorabiasz do wcześniejszej emerytury lub renty, pilnuj, aby Twoje miesięczne zarobki nie przekroczyły kwoty 11 957,20 zł.
Przygotuj się na kwiecień: Pamiętaj, że trzynastka w wysokości 1978,49 zł brutto zostanie doliczona do Twojego standardowego przelewu w przyszłym miesiącu.
