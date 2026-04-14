Dobre wiadomości dla kierowców! Rząd przedłuża tarczę paliwową. Tankowanie będzie tańsze.
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, przynajmniej na kilka najbliższych tygodni. Ministerstwo Finansów oficjalnie ogłosiło przedłużenie obowiązywania obniżonych stawek akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja ta ma na celu zahamowanie gwałtownych wzrostów cen na stacjach benzynowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inflację i nastroje społeczne. Sprawdź, do kiedy potrwa tarcza osłonowa i ile realnie dzięki niej oszczędzisz przy każdym tankowaniu.
Tarcza na paliwa, fakty o stawkach i terminach
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, preferencyjne stawki podatku akcyzowego zostaną utrzymane do końca kwietnia 2026 roku. Fakt ten oznacza, że ceny benzyny i oleju napędowego nie powinny gwałtownie skoczyć w górę w okresie wzmożonych wyjazdów wiosennych. Resort finansów monitoruje sytuację na rynkach światowych, uzależniając dalsze kroki od notowań ropy naftowej oraz kursu dolara.
|Rodzaj paliwa
|Obecna ochrona
|Termin obowiązywania
|Benzyna Pb95 / Pb98
|Obniżona stawka akcyzy
|Do 30 kwietnia 2026
|Olej napędowy (ON)
|Utrzymanie preferencji
|Do 30 kwietnia 2026
|LPG
|Zwolnienie / Obniżka
|Do 30 kwietnia 2026
|Szacowany wpływ na litr
|ok. 15-25 groszy taniej
|W zależności od marży stacji
Dlaczego rząd przedłuża obniżkę?Analitycy finansowi wskazują na trzy kluczowe powody decyzji resortu:
- Hamowanie inflacji: Ceny paliw mają kluczowe znaczenie dla kosztów transportu żywności i towarów, co bezpośrednio przekłada się na wskaźnik CPI.
- Stabilizacja rynku: Nagłe wygaśnięcie ulg mogłoby wywołać panikę na stacjach i masowe wykupywanie paliwa „na zapas”.
- Wsparcie dla rolnictwa: Kwietniowe prace polowe wymagają dużego zużycia oleju napędowego, a niższa akcyza to realna pomoc dla sektora agro.
Co po kwietniu? Czy paliwo przebije barierę 7-8 złotych?
Fakt, że obecna ochrona kończy się wraz z końcem kwietnia, budzi pytania o majówkowe ceny paliw. Dane z rynku hurtowego sugerują, że bez rządowej tarczy, cena za litr popularnej „dziewięćdziesiątki piątki” mogłaby szybko zbliżyć się do psychologicznej granicy. Statystyka pokazuje jednak, że Ministerstwo Finansów często podejmuje decyzje o przedłużeniu ulg w ostatniej chwili, reagując na bieżące napięcia geopolityczne, które windują ceny baryłki ropy na giełdach w Londynie i Nowym Jorku.
W 2026 roku stabilność cen energii stała się priorytetem rządu. Decyzja o niższej akcyzie to koszt dla budżetu państwa liczony w miliardach złotych, ale z punktu widzenia gospodarki to niezbędny bezpiecznik. Kierowcy powinni jednak pamiętać, że akcyza to tylko jeden z elementów ceny końcowej – równie ważne są marże rafineryjne oraz lokalna konkurencja między sieciami stacji. Dane rynkowe wskazują, że dzięki decyzji MF Polska pozostaje jednym z krajów z najniższymi cenami paliw w Unii Europejskiej, co wspiera konkurencyjność naszych przewoźników. Czy maj przyniesie powrót do standardowych stawek? Wiele zależy od tego, jak bardzo „rozgrzana” będzie polska gospodarka w drugim kwartale roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.