Dobre wieści dla rolników. Zyskają więcej czasu
Decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może mieć realne znaczenie dla tysięcy gospodarstw w całym kraju. Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty za 2026 rok, co w obecnych warunkach pogodowych i napiętym harmonogramie prac polowych ma kluczowe znaczenie. Nowy termin pozwala uniknąć pośpiechu i błędów, ale jednocześnie wprowadza jasną granicę – jej przekroczenie oznacza finansowe straty, które mogą odczuć domowe budżety.
Więcej czasu na dopłaty dla rolników. ARiMR wydłuża termin składania wniosków
Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2026 rok. Decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to odpowiedź na trudne warunki pogodowe oraz liczne prośby ze strony gospodarstw. Nowe terminy mają ułatwić przygotowanie dokumentów i ograniczyć ryzyko błędów.
Nowy termin składania wniosków. Kluczowa data to 1 czerwca
Zgodnie z decyzją ARiMR, wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do 1 czerwca 2026 roku za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Dla osób, które nie zdążą w terminie podstawowym, przewidziano dodatkowy czas do 26 czerwca. W tym przypadku obowiązuje jednak zasada pomniejszenia płatności.
Za każdy dzień opóźnienia dopłata będzie niższa o 1 proc.
Decyzja po apelach rolników i problemach pogodowych
Wydłużenie terminu to efekt trudnej sytuacji w rolnictwie, związanej m.in. z warunkami atmosferycznymi. Rolnicy zgłaszali problemy z terminowym przygotowaniem dokumentów.
Minister rolnictwa podkreślił, że celem zmian jest umożliwienie złożenia wniosków bez pośpiechu i zwiększenie ich jakości.
Coraz więcej wniosków. Rolnicy chętnie korzystają z dopłat
Nabór trwa od 15 marca 2026 roku. Do tej pory wnioski złożyło już około 380 tys. rolników.
W poprzednich latach zainteresowanie było jeszcze większe – w 2025 roku wnioski złożyło ponad 507 tys. gospodarstw.
Ile wyniosą dopłaty w 2026 roku?
W przypadku małych gospodarstw (1–5 ha) stawka wsparcia wyniesie 225 euro za hektar, maksymalnie do 1125 euro na gospodarstwo.
Ostateczna kwota w złotówkach zależy od kursu euro ustalonego na 30 września 2026 roku. Przy kursie 4,27 zł oznacza to około 961 zł za hektar.
Rolnicy mogą łączyć tę formę wsparcia z innymi, np. płatnościami ekologicznymi lub ONW.
Kiedy wypłaty? Dwa etapy przekazywania pieniędzy
ARiMR planuje wypłaty w dwóch etapach:
– od 16 października 2026 – zaliczki do 70 proc.
– od 1 grudnia 2026 – pozostała część środków
To standardowy harmonogram, który pozwala rolnikom wcześniej otrzymać część należnych pieniędzy.
Warszawa i administracja. Cyfrowe wnioski standardem
Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie poprzez system eWniosekPlus. To rozwiązanie obowiązuje w całym kraju i ma usprawnić proces obsługi.
Cyfryzacja pozwala szybciej przetwarzać dokumenty i ograniczać liczbę błędów formalnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze zasady
– złóż wniosek do 1 czerwca, aby uniknąć potrąceń
– po tym terminie możesz złożyć dokumenty do 26 czerwca
– pamiętaj o 1 proc. kary za każdy dzień spóźnienia
– korzystaj z aplikacji eWniosekPlus
– sprawdź poprawność danych przed wysłaniem
