Dobre wieści dla rolników. Zyskają więcej czasu

11 maja 2026 14:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może mieć realne znaczenie dla tysięcy gospodarstw w całym kraju. Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty za 2026 rok, co w obecnych warunkach pogodowych i napiętym harmonogramie prac polowych ma kluczowe znaczenie. Nowy termin pozwala uniknąć pośpiechu i błędów, ale jednocześnie wprowadza jasną granicę – jej przekroczenie oznacza finansowe straty, które mogą odczuć domowe budżety.

Straszy mężczyzna prowadzi ciągnik. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Więcej czasu na dopłaty dla rolników. ARiMR wydłuża termin składania wniosków

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2026 rok. Decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to odpowiedź na trudne warunki pogodowe oraz liczne prośby ze strony gospodarstw. Nowe terminy mają ułatwić przygotowanie dokumentów i ograniczyć ryzyko błędów.

Nowy termin składania wniosków. Kluczowa data to 1 czerwca

Zgodnie z decyzją ARiMR, wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do 1 czerwca 2026 roku za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dla osób, które nie zdążą w terminie podstawowym, przewidziano dodatkowy czas do 26 czerwca. W tym przypadku obowiązuje jednak zasada pomniejszenia płatności.

Za każdy dzień opóźnienia dopłata będzie niższa o 1 proc.

Decyzja po apelach rolników i problemach pogodowych

Wydłużenie terminu to efekt trudnej sytuacji w rolnictwie, związanej m.in. z warunkami atmosferycznymi. Rolnicy zgłaszali problemy z terminowym przygotowaniem dokumentów.

Minister rolnictwa podkreślił, że celem zmian jest umożliwienie złożenia wniosków bez pośpiechu i zwiększenie ich jakości.

Coraz więcej wniosków. Rolnicy chętnie korzystają z dopłat

Nabór trwa od 15 marca 2026 roku. Do tej pory wnioski złożyło już około 380 tys. rolników.

W poprzednich latach zainteresowanie było jeszcze większe – w 2025 roku wnioski złożyło ponad 507 tys. gospodarstw.

Ile wyniosą dopłaty w 2026 roku?

W przypadku małych gospodarstw (1–5 ha) stawka wsparcia wyniesie 225 euro za hektar, maksymalnie do 1125 euro na gospodarstwo.

Ostateczna kwota w złotówkach zależy od kursu euro ustalonego na 30 września 2026 roku. Przy kursie 4,27 zł oznacza to około 961 zł za hektar.

Rolnicy mogą łączyć tę formę wsparcia z innymi, np. płatnościami ekologicznymi lub ONW.

Kiedy wypłaty? Dwa etapy przekazywania pieniędzy

ARiMR planuje wypłaty w dwóch etapach:

– od 16 października 2026 – zaliczki do 70 proc.
– od 1 grudnia 2026 – pozostała część środków

To standardowy harmonogram, który pozwala rolnikom wcześniej otrzymać część należnych pieniędzy.

Warszawa i administracja. Cyfrowe wnioski standardem

Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie poprzez system eWniosekPlus. To rozwiązanie obowiązuje w całym kraju i ma usprawnić proces obsługi.

Cyfryzacja pozwala szybciej przetwarzać dokumenty i ograniczać liczbę błędów formalnych.

Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze zasady

– złóż wniosek do 1 czerwca, aby uniknąć potrąceń
– po tym terminie możesz złożyć dokumenty do 26 czerwca
– pamiętaj o 1 proc. kary za każdy dzień spóźnienia
– korzystaj z aplikacji eWniosekPlus
– sprawdź poprawność danych przed wysłaniem

