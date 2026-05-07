Dobre wieści ze stacji paliw! Rabat na paliwo przedłuzony, wiemy do kiedy będzie można tankować taniej o 30 i 40 groszy.
Sieć stacji Orlen zdecydowała o wydłużeniu wakacyjnej akcji rabatowej na paliwa. Zniżki, które miały wygasnąć wraz z końcem wakacji, będą dostępne dla kierowców również w pierwszej połowie września.
Lider polskiego rynku paliwowego przedłużył termin obowiązywania promocyjnych cen. Pierwotnie akcja miała trwać do końca sierpnia, jednak nowa decyzja zakłada jej kontynuację do 15 września 2024 r. włącznie.
Zasady i wysokość rabatów
Warunki skorzystania z tańszego paliwa pozostają bez zmian w stosunku do okresu letniego. Mechanizm promocji opiera się na następujących zasadach:
- Rabat podstawowy: Uczestnicy programu lojalnościowego Vitay otrzymują zniżkę w wysokości 30 groszy na każdy litr paliwa.
- Karta Dużej Rodziny: Dla posiadaczy tej karty przewidziano wyższy rabat, wynoszący 40 groszy na litrze.
- Rodzaje paliw: Promocja obejmuje benzynę oraz olej napędowy (paliwa standardowe i premium).
Limity i ograniczenia ilościowe
Program rabatowy zawiera konkretne limity, które mają zapewnić dostępność paliwa dla szerokiej grupy odbiorców:
- Limit miesięczny: Każdy użytkownik aplikacji lub karty lojalnościowej może skorzystać z promocji maksymalnie cztery razy w miesiącu.
- Jednorazowe tankowanie: Rabat naliczany jest do objętości 50 litrów paliwa przy jednej transakcji.
Odpowiedź rynku i innych sieci
Decyzja Orlenu wywołała reakcję u konkurencji. Artykuł wskazuje, że inne duże sieci stacji paliw operujące w Polsce, w tym BP oraz Shell, również podjęły decyzje o przedłużeniu swoich autorskich akcji promocyjnych. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny na stacjach różnych marek przez pierwsze dwa tygodnie września, co łagodzi skutki zakończenia sezonu urlopowego dla domowych budżetów.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego promocji na stacjach paliw (07.05.2026).
