Dodatek energetyczny 2025! Sprawdź, kto dostanie pieniądze i ile wyniosą dopłaty.
Dodatek energetyczny 2025. Kto dostanie wsparcie i ile wyniesie. Rząd ogłosił szczegóły nowego dodatku energetycznego, który ma pomóc Polakom w walce z rosnącymi rachunkami za prąd i ogrzewanie.
W 2025 roku wsparcie będzie miało dwie formy: ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS oraz bon ciepłowniczy dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego.
Ryczałt energetyczny
Ryczałt energetyczny przeznaczony jest dla określonych grup, takich jak kombatanci, osoby represjonowane czy wdowy i wdowcy po nich. W 2025 roku wysokość tego świadczenia wyniesie 312,71 zł miesięcznie i nie będzie zależała od dochodów. To stałe wsparcie, które ma pomóc w pokryciu części kosztów związanych z energią.
Bon ciepłowniczy
Drugą formą pomocy jest bon ciepłowniczy skierowany do rodzin korzystających z ciepła systemowego. Jego wysokość zależy od ceny ciepła w danej lokalizacji. Przy cenie od 170 do 200 zł za gigadżul wsparcie wyniesie do 1000 zł rocznie. Przy cenie od 200 do 230 zł będzie to do 2000 zł. Najwyższa kwota, nawet do 3500 zł rocznie, przysługuje w przypadku, gdy cena ciepła przekroczy 230 zł za gigadżul.
Kryteria dochodowe
O przyznaniu bonu ciepłowniczego decydują kryteria dochodowe. Dla osoby samotnej próg wynosi 3272,69 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego 2454,52 zł na osobę. W przypadku przekroczenia tych kwot wsparcie będzie pomniejszane proporcjonalnie.
Co to oznacza dla gospodarstw domowych
Dzięki nowym rozwiązaniom część rodzin będzie mogła skuteczniej poradzić sobie z wysokimi rachunkami za ogrzewanie i prąd. Osoby uprawnione powinny przygotować dokumenty potwierdzające dochód i rodzaj ogrzewania, aby złożyć wniosek, gdy tylko ruszy nabór. Wsparcie może okazać się realną ulgą w domowych budżetach, szczególnie w sezonie grzewczym.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
