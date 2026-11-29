Dodatki do emerytur i rent po 75. roku życia w 2027 i 2028 roku. Sprawdź kwoty, waloryzację i listę świadczeń
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, otrzymują w 2027 i 2028 roku szereg dodatków powiększających podstawową emeryturę lub rentę. Część pieniędzy – jak dodatek pielęgnacyjny (obecnie 366,68 zł, po waloryzacji w marcu 2027 roku około 380 zł) oraz 13. i 14. emerytura – trafia na konto z urzędu. O inne formy wsparcia, w tym świadczenie 500+ dla niesamodzielnych czy bon senioralny o wartości do 2500 zł miesięcznie, trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty.
Dodatek pielęgnacyjny i wersja podwyższona. Co ZUS wypłaci automatycznie?
Podstawowym i najpopularniejszym świadczeniem dla seniorów jest dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on każdemu emerytowi i renciście, który ukończył 75. rok życia – bez względu na stan zdrowia oraz stopień samodzielności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje go z urzędu, co oznacza, że senior nie musi składać żadnego wniosku ani przechodzić badań lekarskich. Pieniądze trafiają co miesiąc razem z podstawowym świadczeniem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem listonosza, zależnie od wybranej formy wypłaty. Wcześniej, przed ukończeniem 75 lat, dodatek ten można uzyskać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Kwota dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji w marcu, według tego samego wskaźnika, który podnosi emerytury i renty. Obecnie świadczenie wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Choć oficjalny wskaźnik na 2027 rok nie jest jeszcze znany, wstępne szacunki wskazują na wzrost dodatku od marca 2027 roku do około 380 zł miesięcznie, a w 2028 roku nastąpi kolejna podwyżka.
Odrębnym świadczeniem jest podwyższony dodatek pielęgnacyjny, który wynosi dokładnie o 50 proc. więcej niż stawka standardowa i również rośnie co roku w marcu. Ta forma wsparcia jest skierowana wyłącznie do osób posiadających status inwalidy wojennego, które ukończyły 75 lat albo są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. W przeciwieństwie do zwykłego dodatku, wersja podwyższona nie jest przyznawana z urzędu – uprawniony musi złożyć stosowny wniosek w ZUS lub KRUS.
13. i 14. emerytura w 2027 i 2028 roku. Prognozy przekraczają 2000 zł brutto
W 2027 i 2028 roku seniorzy po 75. roku życia nadal będą otrzymywać 2 dodatkowe świadczenia roczne wypłacane bez konieczności składania wniosków. Pierwszym z nich jest 13. emerytura, wypłacana w kwietniu wraz z podstawowym świadczeniem wszystkim osobom, które na dzień 31 marca danego roku mają ustalone prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. „Trzynastka” przysługuje w równej wysokości – odpowiadającej kwocie najniższej emerytury (oraz renty socjalnej) – niezależnie od wysokości pobieranej na co dzień pensji z ZUS czy KRUS, i jest w pełni chroniona przed zajęciem komorniczym. Najnowsze prognozy waloryzacji na 2027 rok wskazują, że 13. emerytura przekroczy poziom 2000 zł brutto.
Drugim rocznym wsparciem jest 14. emerytura, wypłacana z urzędu we wrześniu. W tym przypadku o ostatecznej kwocie decyduje kryterium dochodowe. W 2026 roku pełna „czternastka” wynosiła 1978,49 zł brutto i trafiała do seniorów, których miesięczne świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. Osoby z wyższą emeryturą lub rentą (do górnego limitu 4828,49 zł brutto) otrzymywały wypłatę pomniejszoną zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”. Przepisy gwarantują kontynuację programu w kolejnych latach, a dokładną wysokość 14. emerytury na 2027 rok poznamy w lutym.
500+ dla niesamodzielnych oraz bon senioralny do 2500 zł. Wsparcie na wniosek
Seniorzy po 75. roku życia z niższymi dochodami, którzy wymagają stałej opieki innych osób, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, nazywane potocznie 500+ dla niesamodzielnych. Pozwala ono zwiększyć domowy budżet maksymalnie o 500 zł miesięcznie. Uzyskanie pieniędzy zależy od spełnienia 2 warunków: nieprzekroczenia ustawowego progu łącznych świadczeń oraz posiadania właściwego dokumentu medycznego. ZUS wymaga konkretnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) – samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie wystarczy do przyznania wypłaty.
Uzupełnieniem świadczeń pieniężnych w 2027 i 2028 roku jest bon senioralny, skierowany do osób powyżej 65. roku życia. Nie ma on formy gotówki przelewanej na konto, lecz stanowi pakiet konkretnych usług opiekuńczych realizowanych bezpośrednio w domu seniora – takich jak pomoc w zakupach, przygotowywaniu posiłków, czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych oraz aktywizacji społecznej. Maksymalna wartość takich usług sięga aż 2500 zł miesięcznie, a ich szczegółowy zakres i organizację ustala właściwa gmina.
|Rodzaj świadczenia / wsparcia
|Szacowana kwota / wartość (2027 r.)
|Czy wymagany jest wniosek?
|Częstotliwość / termin
|Dodatek pielęgnacyjny (75+)
|ok. 380 zł (obecnie 366,68 zł)
|Nie (z urzędu po 75. roku życia)
|Co miesiąc
|Podwyższony dodatek pielęgnacyjny
|o 50 proc. wyższy od standardowego
|Tak (dla inwalidów wojennych)
|Co miesiąc
|13. emerytura
|powyżej 2000 zł brutto (prognoza)
|Nie (z urzędu)
|Raz w roku (kwiecień)
|14. emerytura
|kwota znana w lutym (w 2026 r. 1978,49 zł)
|Nie (z urzędu, z progiem 2900 zł)
|Raz w roku (wrzesień)
|Świadczenie 500+ dla niesamodzielnych
|do 500 zł miesięcznie
|Tak (ZUS + orzeczenie)
|Co miesiąc
|Bon senioralny (65+)
|usługi o wartości do 2500 zł
|Tak (w gminie)
|Co miesiąc (usługi)
Co to oznacza dla Ciebie? 5 kroków, jak nie stracić należnych świadczeń po 75. roku życia
System wsparcia dla seniorów w 2027 i 2028 roku łączy wypłaty automatyczne z programami wymagającymi aktywnego złożenia wniosku. Aby w pełni wykorzystać przysługujące Tobie lub Twoim bliskim pieniądze i usługi, wdróż poniższe 5 działań:
- Sprawdź na odcinku emerytury, czy ZUS uruchomił dodatek pielęgnacyjny: W miesiącu następującym po ukończeniu 75 lat zweryfikuj decyzję z ZUS lub KRUS. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, dodatek powinien pojawić się automatycznie bez żadnych formalności.
- Uzyskaj właściwe orzeczenie lekarskie przed złożeniem wniosku o 500+: Jeśli bliski senior wymaga stałej opieki i ma niską emeryturę, nie składaj do ZUS samego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9), aby lekarz orzecznik ZUS wydał wymagane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Zweryfikuj uprawnienia inwalidy wojennego: Jeżeli senior posiada status inwalidy wojennego, sprawdź w dokumentacji, czy pobiera podwyższony dodatek pielęgnacyjny (wyższy o 50 proc.). Jeśli nie, złóż odpowiedni wniosek w placówce ZUS lub KRUS.
- Zapytaj w swoim urzędzie gminy o zasady przyznawania bonu senioralnego: Jeśli osoba powyżej 65. roku życia potrzebuje codziennej pomocy w zakupach, gotowaniu czy higienie, skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej lub urzędem gminy. Dowiedz się, jakie kryteria i harmonogram składania wniosków obowiązują na Twoim terenie, aby skorzystać z usług wartych do 2500 zł miesięcznie.
- Śledź lutowe komunikaty o waloryzacji na 2027 rok: W lutym 2027 roku rząd ogłosi oficjalny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o dokładnej kwocie marcowej podwyżki dodatku pielęgnacyjnego oraz o wysokości kwietniowej 13. i wrześniowej 14. emerytury. Pozwoli to precyzyjnie zaplanować domowy budżet na cały rok.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.