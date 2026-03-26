Dodatkowe 10 dni płatnego urlopu. Sprawdź, czy Ci się należą
Nie wszyscy pracownicy wiedzą, że mogą mieć więcej dni wolnych niż standardowy urlop. W polskich przepisach istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 10 dni płatnego urlopu, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Sprawdzamy, komu dokładnie przysługuje to uprawnienie i jak z niego skorzystać.
Dodatkowe 10 dni płatnego urlopu. Nie każdy pracownik może z niego skorzystać
Polskie prawo pracy przewiduje nie tylko standardowy urlop wypoczynkowy, ale także dodatkowe dni wolne dla wybranej grupy pracowników. W niektórych przypadkach można zyskać aż 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie.
Co się zmienia?
Dodatkowe dni wolne przysługują osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. To rozwiązanie funkcjonuje w przepisach od lat, jednak wielu pracowników nie jest świadomych tego uprawnienia.
W praktyce oznacza to, że część zatrudnionych może korzystać z większej liczby dni wolnych niż standardowe 20 lub 26 dni urlopu.
Fakty i tło sprawy
Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce wynosi:
- 20 dni – przy stażu pracy krótszym niż 10 lat
- 26 dni – przy stażu co najmniej 10 lat
Do stażu pracy wliczane są również lata nauki, co pozwala wielu osobom szybciej uzyskać wyższy wymiar urlopu.
Oprócz tego przepisy przewidują inne formy dni wolnych, m.in. urlopy związane z rodzicielstwem czy zwolnienia w nagłych sytuacjach rodzinnych.
Kto może skorzystać z dodatkowych 10 dni
Dodatkowy urlop przysługuje pracownikom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Nie obejmuje to osób pracujących na umowach cywilnoprawnych ani prowadzących działalność gospodarczą.
Istotny jest również okres wyczekiwania. Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje dopiero po przepracowaniu jednego roku od momentu uzyskania orzeczenia.
Dlaczego wprowadzono takie rozwiązanie
Dodatkowy urlop ma wspierać osoby, które ze względu na stan zdrowia potrzebują więcej czasu na regenerację lub leczenie. W praktyce ma to ułatwić łączenie pracy z obowiązkami zdrowotnymi.
To także element polityki społecznej, który ma wyrównywać szanse na rynku pracy.
Co to oznacza dla pracownika?
Osoba spełniająca warunki może zyskać nawet 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. W efekcie całkowity wymiar urlopu może wynosić nawet 36 dni. W przypadku pracy na część etatu liczba dni jest ustalana proporcjonalnie.
Prawo do kolejnych urlopów nabywa się już na początku każdego roku, o ile pracownik nadal spełnia warunki. Dodatkowy urlop dla osób z niepełnosprawnością to jedno z mniej znanych uprawnień pracowniczych. Może on znacząco zwiększyć liczbę dni wolnych, jednak wymaga spełnienia konkretnych warunków określonych w przepisach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.