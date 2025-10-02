Dodatkowe 300 złotych na konto. Seniorzy dostaną dopłatę do opłat, ale są warunki
Polacy coraz częściej szukają możliwości zmniejszenia rosnących rachunków za energię. Jednym ze sposobów jest ryczałt energetyczny – świadczenie wypłacane przez ZUS, które wynosi niemal 300 zł miesięcznie. Chociaż nie jest to powszechne wsparcie, wiele osób może się o nie ubiegać. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak je otrzymać?
Ryczałt energetyczny jest skierowany do wybranych grup społecznych. Świadczenie to przysługuje kombatantom, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach czy zakładach wydobywczych, a także ich wdowom i wdowcom. Warto wiedzieć, że dodatek ten jest wypłacany niezależnie od wysokości dochodów, co czyni go wyjątkowo korzystnym wsparciem. Pieniądze trafiają do świadczeniobiorców jako część ich emerytury lub renty.
Aby otrzymać ryczałt, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające uprawnienia. Wśród nich znajdują się m.in. decyzje Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych czy zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień. Co więcej, świadczenie jest waloryzowane corocznie – w 2025 roku wynosi 299,82 zł miesięcznie, a jego nowa kwota zostanie ogłoszona w lutym i zacznie obowiązywać od marca.
To świadczenie jest także dziedziczne – po śmierci osoby uprawnionej, jej najbliżsi mogą kontynuować pobieranie dodatku. Ryczałt energetyczny to realna pomoc dla tych, którzy spełniają określone kryteria, i warto z niej skorzystać.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.