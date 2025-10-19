Dodatkowe 350 zł dla seniorów. ZUS nie da wszystkim. Trzeba spełnić warunek!
Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że oprócz emerytury mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Chodzi o tzw. dodatek pielęgnacyjny, potocznie nazywany 350 plus dla seniorów. Część osób dostaje go automatycznie po ukończeniu 75. roku życia, ale inni muszą złożyć wniosek w ZUS — inaczej pieniądze nie trafią na ich konto. Zasady przyznawania świadczenia potrafią zaskoczyć, a niewielki błąd może pozbawić wsparcia wartego setki złotych miesięcznie.
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Nie każdy dostanie je automatycznie
Coraz więcej polskich seniorów może liczyć na wsparcie finansowe, które ma pomóc w codziennym życiu i rosnących kosztach utrzymania. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny — potocznie nazywany „350 plus dla seniorów”. To świadczenie przysługuje osobom starszym lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jednak nie każdy otrzyma je bez formalności. Część emerytów musi złożyć wniosek w ZUS, inaczej pieniądze nie trafią na ich konto.
Kto dostaje świadczenie automatycznie
Dodatek pielęgnacyjny ma na celu wsparcie najstarszych obywateli, którzy wymagają stałej opieki. Wypłacany jest „z urzędu” wszystkim emerytom, którzy ukończyli 75 lat. W takim przypadku nie trzeba wypełniać żadnych dokumentów ani składać wniosków — ZUS przyznaje i wypłaca dodatek automatycznie, razem z comiesięczną emeryturą lub rentą.
Świadczenie ma pomóc pokryć podstawowe wydatki — od zakupu leków, przez opiekę medyczną, po codzienne potrzeby. Obecnie w Polsce z tej formy pomocy korzysta już kilka milionów osób powyżej 75. roku życia.
Kiedy trzeba złożyć wniosek w ZUS
Nieco inaczej wygląda sytuacja osób młodszych, które z powodu stanu zdrowia są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. One również mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny, ale muszą wcześniej przejść przez procedurę w ZUS.
Wniosek można złożyć w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub przez internet — za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Konieczne jest przedstawienie dokumentacji medycznej, w tym orzeczenia o niezdolności do pracy. Po przeanalizowaniu dokumentów lekarz orzecznik ZUS decyduje, czy dana osoba spełnia warunki do przyznania świadczenia.
Jeśli decyzja jest pozytywna, dodatek przyznawany jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, a pieniądze trafiają na konto wraz z emeryturą lub rentą.
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny
Od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Choć potocznie nazywany jest „350 plus”, jego kwota jest corocznie waloryzowana wraz z emeryturami i rentami. Świadczenie jest wolne od podatku i składek, co oznacza, że w całości trafia do kieszeni seniora.
Co istotne, dodatek nie wpływa na wysokość innych świadczeń — stanowi niezależne wsparcie, które realnie poprawia sytuację finansową najstarszych Polaków.
Rosnąca liczba uprawnionych
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2023 roku w Polsce żyło ponad 2,9 mln osób w wieku 75+. Prognozy wskazują, że do 2030 roku liczba ta przekroczy 3,5 mln, co oznacza, że coraz więcej seniorów będzie uprawnionych do pobierania dodatku.
Dla wielu z nich to niepozorne świadczenie ma ogromne znaczenie — pozwala opłacić leki, rachunki i codzienne wydatki. Dla samotnych i schorowanych osób może być różnicą między spokojną starością a zmaganiem się z niedostatkiem.
Dodatek pielęgnacyjny — wsparcie, które warto znać
Choć dodatek pielęgnacyjny funkcjonuje od lat, wielu seniorów wciąż nie wie, że mogą z niego skorzystać. Warto więc sprawdzić swoje uprawnienia — szczególnie w przypadku problemów zdrowotnych czy niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Dla części osób to świadczenie przychodzi automatycznie, inni muszą o nie zawalczyć w ZUS. W obu przypadkach jednak może stać się realnym wsparciem w codziennym życiu i pomóc zachować finansową stabilność w późniejszych latach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.