Dodatkowe 400 zł do emerytury! Wystarczy jeden wniosek w ZUS
Wielu seniorów może zyskać nawet 400 zł rocznie do emerytury lub renty, składając jeden prosty wniosek w ZUS. Formularz EPD-21 pozwala uniknąć potrąceń podatku dochodowego przy świadczeniach do 30 tys. zł rocznie, dzięki czemu pieniądze trafiają bezpośrednio na konto emeryta.
Wielu emerytów i rencistów nie wie, że co miesiąc ich świadczenia są pomniejszane o zaliczki na podatek, którego wcale nie muszą płacić. Jeśli roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, wystarczy złożyć prosty formularz EPD-21, aby ZUS zaprzestał potrąceń. Dzięki temu emerytura lub renta mogą wzrosnąć nawet o 400 zł rocznie – pieniądze zostają w kieszeni od razu, a nie dopiero po rozliczeniu rocznym.
Kiedy przysługuje wyższa emerytura?
Złożenie wniosku EPD-21 pozwala skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Rozwiązanie to obejmuje przede wszystkim osoby z niższymi świadczeniami – w 2025 roku to emerytury brutto od 1878,91 zł do 2186,85 zł miesięcznie. Przy wyższych kwotach, zwłaszcza po doliczeniu trzynastej i czternastej emerytury, próg 30 tys. zł zostaje przekroczony i ZUS musi pobierać zaliczki.
Przykład:
- Emerytura 2000 zł brutto × 12 miesięcy = 24 000 zł,
-
-
- i 14. emerytura po 1878,91 zł = 27 757,82 zł,
-
- razem poniżej 30 000 zł – można złożyć wniosek.
Ale już przy emeryturze 2200 zł brutto roczny dochód wyniesie ponad 30 tys. zł i EPD-21 nie zadziała.
Jak złożyć wniosek EPD-21?
Formularz dostępny jest na stronie zus.pl, w placówkach Zakładu oraz w systemie PUE ZUS. Można go wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać, a następnie złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać przez internet. Raz złożony wniosek obowiązuje także w kolejnych latach, chyba że sytuacja finansowa świadczeniobiorcy ulegnie zmianie.
Co ważne dla seniorów
- Wniosek nie działa wstecz – obowiązuje od miesiąca złożenia. Im szybciej, tym większy zysk.
- W 2025 roku nie będzie już możliwe uzyskanie pełnych 400 zł, bo część zaliczek potrącono w pierwszej połowie roku. Pełny efekt przyniesie dopiero złożenie formularza od stycznia 2026 r.
- Ministerstwo Finansów rozważa zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, co mogłoby objąć znacznie większą grupę emerytów.
Dla wielu seniorów EPD-21 to prosty sposób na wyższą emeryturę bez dodatkowych kosztów czy formalności – wystarczy jeden podpis.
