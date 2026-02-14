Dodatkowe 6 dni urlopu na wyciągnięcie ręki. Złóż wniosek w ZUS

14 lutego 2026 22:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rok 2026 przyniósł przełomową rewolucję na polskim rynku pracy, kończąc z niesprawiedliwym podziałem na etatowców i osoby na kontraktach cywilnoprawnych. Dzięki nowym przepisom miliony Polaków, którzy dotychczas pracowali na umowach zlecenie lub prowadzili własną działalność gospodarczą (B2B), mogą wliczyć ten czas do swojego stażu pracy. W praktyce oznacza to dla wielu osób natychmiastowy skok wymiaru urlopu z 20 do 26 dni rocznie oraz prawo do wyższych dodatków stażowych. Sprawdź, jak zdobyć kluczowe zaświadczenie z ZUS, o które ubiega się już setki tysięcy osób, by nie stracić przysługujących Ci przywilejów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Przez lata osoby pracujące na zleceniu, nawet z kilkunastoletnim doświadczeniem, po przejściu na etat były traktowane przez przepisy jak debiutanci z najniższym wymiarem wolnego. Nowe regulacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej definitywnie zamykają ten rozdział, pozwalając na doliczenie lat spędzonych na umowach agencyjnych czy samozatrudnieniu do ogólnego stażu zawodowego. To nie tylko więcej wakacji, ale także dłuższe okresy wypowiedzenia i wyższe nagrody jubileuszowe w budżetówce.

Co to oznacza dla Ciebie? Nowe uprawnienia w pigułce

Zmiana przepisów to realne korzyści finansowe i czasowe, które zależą od udokumentowania Twojej historii ubezpieczeniowej.

  • Szybsze 26 dni urlopu: Staż pracy na zleceniu i JDG sumuje się z okresami etatowymi, pozwalając szybciej osiągnąć wymagany próg 10 lat pracy.
  • Wyższe dodatki stażowe: W sferze budżetowej każdy doliczony rok pracy bezpośrednio przekłada się na wysokość pensji i dodatków.
  • Dłuższe wypowiedzenie: Większy staż u danego pracodawcy, uwzględniający np. wcześniejszą współpracę na B2B, oznacza lepszą ochronę w przypadku zwolnienia.

Zobacz również:

Lawina wniosków w ZUS – ponad 400 tysięcy osób już działa

Zainteresowanie nowymi uprawnieniami jest gigantyczne. Jak informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS, do systemu wpłynęło już przeszło 405 tysięcy wniosków o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia. Do początku lutego urzędnicy wydali blisko 650 tysięcy takich dokumentów.

Kluczem do otrzymania większej liczby dni wolnych jest przedstawienie swojemu działowi kadr zaświadczenia z ZUS, które potwierdza okresy opłacania składek. Na tej podstawie pracodawca ma obowiązek przeliczyć Twój staż pracy na nowo i zaktualizować przysługujące Ci limity urlopowe.

Pułapki systemu: Kto nie doliczy stażu do urlopu?

Mimo rewolucji, nie każda praca na zleceniu zostanie uwzględniona w nowym stażu. ZUS wydał już ponad 65 tysięcy decyzji odmownych, najczęściej z powodu braku odprowadzonych składek społecznych.

Kto może mieć problem z zaliczeniem stażu?

Studenci do 26. roku życia: Ponieważ ich umowy zlecenie są zwolnione ze składek ZUS, okres ten nie widnieje w systemie jako staż ubezpieczeniowy.

Osoby korzystające z „ulgi na start”: Przedsiębiorcy płacący jedynie składkę zdrowotną mogą nie uzyskać pełnego zaliczenia tego czasu do stażu pracy.

Ofiary nieuczciwych firm: Jeśli zleceniodawca w przeszłości nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń, ZUS nie potwierdzi tego okresu w zaświadczeniu.

Wniosek USP: Tylko przez internet i e-ZUS

Procedura ubiegania się o dokument jest w pełni zautomatyzowana. Wniosek o symbolu USP można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE/eZUS). Nie ma możliwości załatwienia tej sprawy osobiście w placówce.

Gotowe zaświadczenie, opatrzone bezpieczną pieczęcią elektroniczną, otrzymasz na swój profil w systemie. Ma ono taką samą wagę prawną jak dokument papierowy – możesz je wydrukować lub wysłać bezpośrednio do kadr w swojej firmie. Pamiętaj, że w budżetówce nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2026 r., natomiast prywatne firmy muszą je honorować od 1 maja 2026 r..

Podstawa prawna Twoich nowych uprawnień

Wszystkie zmiany opierają się na znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

  1. Kodeks pracy (art. 154): Ustala wymiar urlopu (20 lub 26 dni) w zależności od stażu pracy.
  2. Nowelizacja z 2026 r.: Wprowadza obowiązek wliczania umów cywilnoprawnych i JDG do stażu pracowniczego.
  3. System ubezpieczeń: Ewidencja składek na koncie w ZUS jest jedyną podstawą do wydania wiążącego zaświadczenia o stażu.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl