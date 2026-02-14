Dodatkowe 6 dni urlopu na wyciągnięcie ręki. Złóż wniosek w ZUS
Rok 2026 przyniósł przełomową rewolucję na polskim rynku pracy, kończąc z niesprawiedliwym podziałem na etatowców i osoby na kontraktach cywilnoprawnych. Dzięki nowym przepisom miliony Polaków, którzy dotychczas pracowali na umowach zlecenie lub prowadzili własną działalność gospodarczą (B2B), mogą wliczyć ten czas do swojego stażu pracy. W praktyce oznacza to dla wielu osób natychmiastowy skok wymiaru urlopu z 20 do 26 dni rocznie oraz prawo do wyższych dodatków stażowych. Sprawdź, jak zdobyć kluczowe zaświadczenie z ZUS, o które ubiega się już setki tysięcy osób, by nie stracić przysługujących Ci przywilejów.
Przez lata osoby pracujące na zleceniu, nawet z kilkunastoletnim doświadczeniem, po przejściu na etat były traktowane przez przepisy jak debiutanci z najniższym wymiarem wolnego. Nowe regulacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej definitywnie zamykają ten rozdział, pozwalając na doliczenie lat spędzonych na umowach agencyjnych czy samozatrudnieniu do ogólnego stażu zawodowego. To nie tylko więcej wakacji, ale także dłuższe okresy wypowiedzenia i wyższe nagrody jubileuszowe w budżetówce.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowe uprawnienia w pigułce
Zmiana przepisów to realne korzyści finansowe i czasowe, które zależą od udokumentowania Twojej historii ubezpieczeniowej.
- Szybsze 26 dni urlopu: Staż pracy na zleceniu i JDG sumuje się z okresami etatowymi, pozwalając szybciej osiągnąć wymagany próg 10 lat pracy.
- Wyższe dodatki stażowe: W sferze budżetowej każdy doliczony rok pracy bezpośrednio przekłada się na wysokość pensji i dodatków.
- Dłuższe wypowiedzenie: Większy staż u danego pracodawcy, uwzględniający np. wcześniejszą współpracę na B2B, oznacza lepszą ochronę w przypadku zwolnienia.
Lawina wniosków w ZUS – ponad 400 tysięcy osób już działa
Zainteresowanie nowymi uprawnieniami jest gigantyczne. Jak informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS, do systemu wpłynęło już przeszło 405 tysięcy wniosków o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia. Do początku lutego urzędnicy wydali blisko 650 tysięcy takich dokumentów.
Kluczem do otrzymania większej liczby dni wolnych jest przedstawienie swojemu działowi kadr zaświadczenia z ZUS, które potwierdza okresy opłacania składek. Na tej podstawie pracodawca ma obowiązek przeliczyć Twój staż pracy na nowo i zaktualizować przysługujące Ci limity urlopowe.
Pułapki systemu: Kto nie doliczy stażu do urlopu?
Mimo rewolucji, nie każda praca na zleceniu zostanie uwzględniona w nowym stażu. ZUS wydał już ponad 65 tysięcy decyzji odmownych, najczęściej z powodu braku odprowadzonych składek społecznych.
Kto może mieć problem z zaliczeniem stażu?
Studenci do 26. roku życia: Ponieważ ich umowy zlecenie są zwolnione ze składek ZUS, okres ten nie widnieje w systemie jako staż ubezpieczeniowy.
Osoby korzystające z „ulgi na start”: Przedsiębiorcy płacący jedynie składkę zdrowotną mogą nie uzyskać pełnego zaliczenia tego czasu do stażu pracy.
Ofiary nieuczciwych firm: Jeśli zleceniodawca w przeszłości nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń, ZUS nie potwierdzi tego okresu w zaświadczeniu.
Wniosek USP: Tylko przez internet i e-ZUS
Procedura ubiegania się o dokument jest w pełni zautomatyzowana. Wniosek o symbolu USP można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE/eZUS). Nie ma możliwości załatwienia tej sprawy osobiście w placówce.
Gotowe zaświadczenie, opatrzone bezpieczną pieczęcią elektroniczną, otrzymasz na swój profil w systemie. Ma ono taką samą wagę prawną jak dokument papierowy – możesz je wydrukować lub wysłać bezpośrednio do kadr w swojej firmie. Pamiętaj, że w budżetówce nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2026 r., natomiast prywatne firmy muszą je honorować od 1 maja 2026 r..
Podstawa prawna Twoich nowych uprawnień
Wszystkie zmiany opierają się na znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Kodeks pracy (art. 154): Ustala wymiar urlopu (20 lub 26 dni) w zależności od stażu pracy.
- Nowelizacja z 2026 r.: Wprowadza obowiązek wliczania umów cywilnoprawnych i JDG do stażu pracowniczego.
- System ubezpieczeń: Ewidencja składek na koncie w ZUS jest jedyną podstawą do wydania wiążącego zaświadczenia o stażu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.