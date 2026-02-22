Dodatkowe 800 zł do pensji? Sprawdź, jak działa nowy dodatek aktywizacyjny w 2026 roku

Zamiast czekać na zasiłek, weź sprawy w swoje ręce i zgarnij dodatkowe pieniądze. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła rewolucyjne zmiany w dodatku aktywizacyjnym. W 2026 roku osoby, które same znajdą zatrudnienie, mogą liczyć na comiesięczny zastrzyk gotówki prosto z Urzędu Pracy. Kluczem jest jednak czas – im szybciej złożysz wniosek, tym więcej zyskasz.

Policja, Straż Graniczna, Straż Łowiecka i Straż Leśna. Rusza akcja „Wieniec”. Szykuj się na kontrole Czym jest dodatek aktywizacyjny według nowych przepisów? Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Zgodnie z art. 233 ustawy z 20 marca 2025 r., dodatek ten ma na celu zrekompensowanie kosztów powrotu na rynek pracy i stanowi silną zachętę do skracania czasu pozostawania na bezrobociu. W 2026 roku dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach: Gdy sam znajdziesz pracę: W wyniku własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie u pracodawcy innego niż ten, u którego pracowałeś przed rejestracją w urzędzie.

W wyniku własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie u pracodawcy innego niż ten, u którego pracowałeś przed rejestracją w urzędzie. Gdy urząd Cię skieruje: Podejmujesz pracę w niepełnym wymiarze czasu (poniżej minimalnego wynagrodzenia) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Znamy nowe stawki od lipca! Zobacz wyliczenia, stażysta zarobi 8458 zł brutto? Ile wynosi dodatek w 2026 roku? Tabela stawek Wysokość dodatku jest ściśle powiązana z kwotą zasiłku dla bezrobotnych i w 2026 roku prezentuje się następująco: Sytuacja podjęcia pracy Wysokość dodatku (miesięcznie) Okres pobierania Własna inicjatywa (sam znalazłeś pracę) Do 50% kwoty zasiłku (~830 zł) Przez połowę okresu, w którym przysługiwałby zasiłek Skierowanie przez Urząd Pracy Różnica między płacą a min. wynagrodzeniem Przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek *Kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku ulega waloryzacji, co automatycznie podnosi wysokość dodatku aktywizacyjnego.

Pułapka terminowa: Dlaczego nie warto zwlekać? Artykuł z Forsal wyraźnie ostrzega: im szybciej złożysz wniosek, tym więcej dostaniesz. W nowym stanie prawnym dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podjęcia pracy. Jeśli zaczniesz pracować 1 marca, a wniosek złożysz dopiero 15 marca, stracisz pieniądze za pół miesiąca bezpowrotnie. Co więcej, prawo do dodatku przysługuje tylko tak długo, jak długo posiadałbyś status osoby z prawem do zasiłku. Jeśli znajdziesz pracę w ostatnim miesiącu pobierania zasiłku, dodatek będzie wypłacany bardzo krótko. Strategiczne podejście polega na znalezieniu pracy na początku okresu zasiłkowego – wtedy suma wypłaconych dodatków może przekroczyć 5 000 zł.