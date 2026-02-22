Dodatkowe 800 zł do pensji? Sprawdź, jak działa nowy dodatek aktywizacyjny w 2026 roku

22 lutego 2026 16:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Zamiast czekać na zasiłek, weź sprawy w swoje ręce i zgarnij dodatkowe pieniądze. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła rewolucyjne zmiany w dodatku aktywizacyjnym. W 2026 roku osoby, które same znajdą zatrudnienie, mogą liczyć na comiesięczny zastrzyk gotówki prosto z Urzędu Pracy. Kluczem jest jednak czas – im szybciej złożysz wniosek, tym więcej zyskasz.

Czym jest dodatek aktywizacyjny według nowych przepisów?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Zgodnie z art. 233 ustawy z 20 marca 2025 r., dodatek ten ma na celu zrekompensowanie kosztów powrotu na rynek pracy i stanowi silną zachętę do skracania czasu pozostawania na bezrobociu.

W 2026 roku dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach:

  • Gdy sam znajdziesz pracę: W wyniku własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie u pracodawcy innego niż ten, u którego pracowałeś przed rejestracją w urzędzie.
  • Gdy urząd Cię skieruje: Podejmujesz pracę w niepełnym wymiarze czasu (poniżej minimalnego wynagrodzenia) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Ile wynosi dodatek w 2026 roku? Tabela stawek

Wysokość dodatku jest ściśle powiązana z kwotą zasiłku dla bezrobotnych i w 2026 roku prezentuje się następująco:

Sytuacja podjęcia pracy Wysokość dodatku (miesięcznie) Okres pobierania
Własna inicjatywa (sam znalazłeś pracę) Do 50% kwoty zasiłku (~830 zł) Przez połowę okresu, w którym przysługiwałby zasiłek
Skierowanie przez Urząd Pracy Różnica między płacą a min. wynagrodzeniem Przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek

*Kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku ulega waloryzacji, co automatycznie podnosi wysokość dodatku aktywizacyjnego.

Pułapka terminowa: Dlaczego nie warto zwlekać?

Artykuł z Forsal wyraźnie ostrzega: im szybciej złożysz wniosek, tym więcej dostaniesz. W nowym stanie prawnym dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podjęcia pracy. Jeśli zaczniesz pracować 1 marca, a wniosek złożysz dopiero 15 marca, stracisz pieniądze za pół miesiąca bezpowrotnie.

Co więcej, prawo do dodatku przysługuje tylko tak długo, jak długo posiadałbyś status osoby z prawem do zasiłku. Jeśli znajdziesz pracę w ostatnim miesiącu pobierania zasiłku, dodatek będzie wypłacany bardzo krótko. Strategiczne podejście polega na znalezieniu pracy na początku okresu zasiłkowego – wtedy suma wypłaconych dodatków może przekroczyć 5 000 zł.

Co to oznacza dla Twojego portfela?

Dodatek aktywizacyjny to realny bonus finansowy, który ułatwia start w nowym miejscu pracy:

  • Bonus do pensji: Przez kilka miesięcy Twoja realna wypłata jest wyższa o ok. 830 zł netto. To kwota, która może pokryć koszty paliwa, biletów miesięcznych lub zakupu nowej odzieży służbowej.
  • Pieniądze „do ręki”: Dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego (PIT), co oznacza, że kwota którą wyliczy urząd, trafia na Twoje konto w całości.
  • Więcej niż zasiłek: Łącząc nową pensję z dodatkiem aktywizacyjnym, Twój budżet domowy odczuje znaczną poprawę w porównaniu do okresu pozostawania na samym zasiłku.
  • Motywacja do zmian: Dzięki nowym przepisom z 2025 r. opłaca się brać nawet gorzej płatną pracę na start, ponieważ dodatek zrekompensuje niższą podstawę wynagrodzenia.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie art. 233 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2025 poz. 620) oraz analizy serwisu Forsal.

 

