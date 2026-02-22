Dodatkowe 800 zł do pensji? Sprawdź, jak działa nowy dodatek aktywizacyjny w 2026 roku
Czym jest dodatek aktywizacyjny według nowych przepisów?
Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Zgodnie z art. 233 ustawy z 20 marca 2025 r., dodatek ten ma na celu zrekompensowanie kosztów powrotu na rynek pracy i stanowi silną zachętę do skracania czasu pozostawania na bezrobociu.
W 2026 roku dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach:
- Gdy sam znajdziesz pracę: W wyniku własnej inicjatywy podejmujesz zatrudnienie u pracodawcy innego niż ten, u którego pracowałeś przed rejestracją w urzędzie.
- Gdy urząd Cię skieruje: Podejmujesz pracę w niepełnym wymiarze czasu (poniżej minimalnego wynagrodzenia) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.
Ile wynosi dodatek w 2026 roku? Tabela stawek
Wysokość dodatku jest ściśle powiązana z kwotą zasiłku dla bezrobotnych i w 2026 roku prezentuje się następująco:
|Sytuacja podjęcia pracy
|Wysokość dodatku (miesięcznie)
|Okres pobierania
|Własna inicjatywa (sam znalazłeś pracę)
|Do 50% kwoty zasiłku (~830 zł)
|Przez połowę okresu, w którym przysługiwałby zasiłek
|Skierowanie przez Urząd Pracy
|Różnica między płacą a min. wynagrodzeniem
|Przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek
*Kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku ulega waloryzacji, co automatycznie podnosi wysokość dodatku aktywizacyjnego.
Pułapka terminowa: Dlaczego nie warto zwlekać?
Artykuł z Forsal wyraźnie ostrzega: im szybciej złożysz wniosek, tym więcej dostaniesz. W nowym stanie prawnym dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podjęcia pracy. Jeśli zaczniesz pracować 1 marca, a wniosek złożysz dopiero 15 marca, stracisz pieniądze za pół miesiąca bezpowrotnie.
Co więcej, prawo do dodatku przysługuje tylko tak długo, jak długo posiadałbyś status osoby z prawem do zasiłku. Jeśli znajdziesz pracę w ostatnim miesiącu pobierania zasiłku, dodatek będzie wypłacany bardzo krótko. Strategiczne podejście polega na znalezieniu pracy na początku okresu zasiłkowego – wtedy suma wypłaconych dodatków może przekroczyć 5 000 zł.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Dodatek aktywizacyjny to realny bonus finansowy, który ułatwia start w nowym miejscu pracy:
- Bonus do pensji: Przez kilka miesięcy Twoja realna wypłata jest wyższa o ok. 830 zł netto. To kwota, która może pokryć koszty paliwa, biletów miesięcznych lub zakupu nowej odzieży służbowej.
- Pieniądze „do ręki”: Dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego (PIT), co oznacza, że kwota którą wyliczy urząd, trafia na Twoje konto w całości.
- Więcej niż zasiłek: Łącząc nową pensję z dodatkiem aktywizacyjnym, Twój budżet domowy odczuje znaczną poprawę w porównaniu do okresu pozostawania na samym zasiłku.
- Motywacja do zmian: Dzięki nowym przepisom z 2025 r. opłaca się brać nawet gorzej płatną pracę na start, ponieważ dodatek zrekompensuje niższą podstawę wynagrodzenia.
Źródło: Opracowanie na podstawie art. 233 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2025 poz. 620) oraz analizy serwisu Forsal.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.