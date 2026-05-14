Dodatkowe dni urlopu dla pracowników. Trzeba złożyć wniosek do ZUS. Czas ucieka
Od maja 2026 r. część pracowników może zyskać dodatkowe dni urlopu dzięki nowym zasadom liczenia stażu pracy. Do stażu będą mogły zostać doliczone m.in. okresy pracy na zleceniu czy prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest jednak uzyskanie specjalnego zaświadczenia z ZUS i przekazanie go pracodawcy.
Dla wielu osób zmiana może oznaczać przejście z 20 do 26 dni urlopu rocznie.
Nowe przepisy już obowiązują
Od 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym obowiązują przepisy rozszerzające zasady liczenia stażu pracy.
Nowe regulacje pozwalają uwzględnić wcześniejsze formy aktywności zawodowej, które do tej pory często nie wpływały na wymiar urlopu i innych świadczeń pracowniczych.
W praktyce oznacza to, że część pracowników może szybciej osiągnąć wymagany próg 10 lat stażu pracy.
W sektorze publicznym podobne rozwiązania weszły w życie wcześniej – od 1 stycznia 2026 r.
Jakie okresy można doliczyć do stażu?
Nowe przepisy obejmują m.in.:
- umowy zlecenia,
- umowy agencyjne,
- umowy o świadczenie usług,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- współpracę przy prowadzeniu działalności,
- wybrane okresy związane z opieką nad dzieckiem,
- członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
Dzięki temu osoby, które przez lata pracowały poza etatem, mogą teraz uzyskać dodatkowe uprawnienia pracownicze.
26 dni urlopu zamiast 20
Największe zainteresowanie budzi możliwość uzyskania dłuższego urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, który posiada co najmniej 10 lat stażu pracy, ma prawo do 26 dni urlopu rocznie.
Osoby z krótszym stażem otrzymują obecnie 20 dni urlopu.
Nowe zasady mogą więc pozwolić tysiącom pracowników szybciej przekroczyć granicę 10 lat.
Zmiany mogą wpłynąć również na inne świadczenia zależne od stażu pracy.
Chodzi m.in. o:
- dodatki stażowe,
- premie,
- wysokość odpraw.
Bez zaświadczenia z ZUS nic się nie zmieni
Aby skorzystać z nowych przepisów, pracownik musi uzyskać odpowiedni dokument z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek można złożyć wyłącznie online za pośrednictwem platformy eZUS.
Po otrzymaniu zaświadczenia trzeba przekazać je pracodawcy.
Na dostarczenie dokumentu przewidziano aż 24 miesiące.
Zainteresowanie niższe od prognoz
Choć nowe przepisy mogą objąć miliony pracowników, zainteresowanie rozwiązaniem jest obecnie mniejsze od wcześniejszych prognoz.
Według danych z 12 maja 2026 r. do ZUS wpłynęło 672 626 wniosków o wydanie zaświadczeń.
Ministerstwo Rodziny szacowało wcześniej, że zainteresowanych może być nawet około 2 mln osób.
Eksperci wskazują jednak, że część pracowników już wcześniej posiadała odpowiednio długi staż pracy i nowe przepisy nie wpłyną na ich sytuację.
Warszawa i duże miasta szczególnie zainteresowane zmianami
Największe zainteresowanie nowymi przepisami widać w dużych miastach, szczególnie w Warszawie, gdzie wiele osób przez lata pracowało na umowach cywilnoprawnych lub prowadziło działalność gospodarczą.
To właśnie tam nowy sposób liczenia stażu może mieć największy wpływ na prawa pracownicze.
Specjaliści rynku pracy podkreślają, że zmiany są istotne szczególnie dla młodszych pracowników oraz osób często zmieniających formę zatrudnienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto sprawdzić swój staż pracy
- Od maja 2026 r. można doliczyć do stażu m.in. pracę na zleceniu i działalność gospodarczą.
- Nowe przepisy mogą pozwolić szybciej uzyskać 26 dni urlopu.
- Do skorzystania z nowych zasad potrzebne jest zaświadczenie z ZUS.
- Wniosek można złożyć wyłącznie online przez eZUS.
- Nowe przepisy mogą wpłynąć także na dodatki i odprawy.
