Dodatkowe kilkaset złotych co miesiąc bez względu na dochód. ZUS przypomina o ważnym warunku

Czym jest ryczałt energetyczny i do kogo trafia?

W przestrzeni publicznej opisywane świadczenie zyskało potoczną nazwę „300 plus na prąd”, jednak jego oficjalna, ustawowa nazwa to **ryczałt energetyczny**. Jest to stały dodatek finansowy mający na celu zrekompensowanie wydatków ponoszonych na opłaty eksploatacyjne i komunalne w domach lub mieszkaniach.

Fundamentem prawnym tego rozwiązania są przepisy ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. W praktyce oznacza to, że pieniądze te nie są powszechnym dodatkiem dla każdego polskiego emeryta czy rencisty. Państwo kieruje to wsparcie osłonowe do ściśle zdefiniowanej grupy beneficjentów. Uprawnionymi do pobierania ryczałtu są:

kombatanci oraz osoby uznane za ofiary represji wojennych i powojennych,

emeryci i renciści posiadający status inwalidy wojennego lub wojskowego,

wdowy lub wdowcy pozostający po zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych,

wdowy po żołnierzach, którzy zostali przymusowo zatrudnieni w ramach służby,

osoby, które w trakcie odbywania zastępczej służby wojskowej zmuszane były do ciężkiej pracy fizycznej (np. w kopalniach węgla, kamieniołomach czy przy pozyskiwaniu rud uranu).

Ponad 300 złotych miesięcznie dzięki waloryzacji

Największym atutem tego świadczenia jest fakt, że przy jego przyznawaniu **nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe**. Urzędnicy nie weryfikują wysokości pobieranej emerytury zasadniczej, renty ani innych wpływów finansowych na konto wnioskodawcy.

Kwota ryczałtu nie jest stała, ponieważ podlega corocznej, obowiązkowej waloryzacji. Nowe stawki są uaktualniane i ogłaszane na przełomie zimy przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a zrewidowany taryfikator wchodzi w życie z początkiem marca. **Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie**. W skali całego roku daje to osobom uprawnionym kwotę ponad 4 tysięcy złotych dodatkowego zasilenia budżetu. Warto pamiętać, że dodatek przysługuje tylko raz – nawet w sytuacji, gdy senior pobiera równolegle np. emeryturę i rentę rodzinną.

Parametry techniczno-prawne świadczenia w 2026 roku

Cecha programu Szczegóły i wymogi operacyjne Aktualna stawka (od marca 2026 r.) 336,16 zł brutto miesięcznie wypłacane bezpośrednio z emeryturą. Kryterium finansowe (próg dochodu) Brak. Wysokość dochodów i oszczędności nie wpływa na decyzję urzędu. Wymagany formularz urzędowy Oficjalny wniosek o symbolu ZUS-ERK. Czas na wydanie decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów. Instytucje obsługujące program Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Procedura wnioskowania: Na co zwrócić uwagę?

Pieniądze nie zaczną wpływać na konto samoistnie – kluczowe jest złożenie odpowiedniej dokumentacji. Zainteresowani muszą dostarczyć do ZUS-u poprawnie wypełniony druk ZUS-ERK. Formularz ten można pozyskać w tradycyjnej formie papierowej w dowolnym oddziale lub pobrać go za pośrednictwem sieci internetowej. Przepisy nie narzucają sztywnego terminu końcowego na dostarczenie papierów – proces rekrutacyjny trwa nieprzerwanie w trybie ciągłym.

Samo wypełnienie rubryk osobowych nie wystarczy. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć oficjalne zaświadczenia potwierdzające posiadanie statusu kombatanta, decyzje o doznanych represjach lub odpowiednie dokumenty wojskowe poświadczające okresy przymusowej pracy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zawieszeniem postępowania lub odrzuceniem wniosku. W przypadku decyzji odmownej, obywatelowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ważna uwaga techniczna dla wniosków online: Osoby decydujące się na elektroniczne wypełnienie formularza ZUS-ERK powinny najpierw zapisać dokument na dysku twardym swojego komputera. Do jego poprawnej edycji i zapisu zmian niezbędne jest użycie oprogramowania Adobe Reader lub Adobe Acrobat. Wypełnianie pliku bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej może generować błędy techniczne.

Wypłata środków oraz rola KRUS

Zatwierdzony ryczałt energetyczny jest przekazywany beneficjentom co miesiąc wraz z ich podstawowym świadczeniem emerytalnym bądź rentowym. Może być wysyłany bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy lub dostarczany tradycyjnie w formie gotówkowej przez kuriera bądź listonosza. Pieniądze te stanowią swobodny ekwiwalent – nie są przelewane na konta zakładów energetycznych czy gazowni.

Co istotne, przepisy przewidują **możliwość wypłaty wstecznej (wyrównania)**. Jeżeli dana osoba nabyła uprawnienia do dodatku znacznie wcześniej, ale z różnych przyczyn zwlekała z dostarczeniem formularza, ZUS po zweryfikowaniu dokumentów może wypłacić skumulowane środki za minione miesiące. Identyczne zasady, procedury dokumentacyjne oraz stawki finansowe obowiązują rolników podlegających pod Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – wnioski należy wtedy składać w regionalnych placówkach terenowych tej instytucji.