Dodatkowe pieniądze do emerytury w czerwcu! Seniorzy muszą pamiętać o ważnym terminie. ZUS wypłaci ekstra świadczenie do 15 czerwca

Termin wypłat i kwota wsparcia

Harmonogram przelewów i przekazów gotówkowych został sztywno ustalony przez organ rentowy. ZUS ma czas na dostarczenie pieniędzy beneficjentom do połowy miesiąca – ostateczny termin mija dokładnie 15 czerwca. Uprawnieni seniorzy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 288 złotych, który zostanie przekazany wraz z regularnie pobieranym świadczeniem podstawowym.

Kto kwalifikuje się do otrzymania dodatku?

Należy podkreślić, że czerwcowa premia finansowa nie jest rozwiązaniem o charakterze powszechnym i nie trafi do wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Przepisy precyzyjnie określają kryteria, jakie trzeba spełnić, aby system zakwalifikował seniora do wypłaty. Wsparcie dedykowane jest konkretnej grupie odbiorców, którzy spełniają warunki stażowe lub zdrowotne zdefiniowane w ustawie regulującej ten konkretny dodatek.

Automatyczna wypłata bez zbędnych wniosków

Dla wielu osób starszych kluczową informacją będzie brak konieczności dopełniania skomplikowanych formalności urzędowych. W przypadku seniorów, którzy mają już przyznane prawo do tego typu wsparcia, system informatyczny ZUS dokona naliczenia i wypłaty w sposób całkowicie automatyczny. Pieniądze zostaną dopisane do czerwcowej emerytury, co oznacza, że nie ma potrzeby składania nowych podań ani osobistego odwiedzania placówek Zakładu.