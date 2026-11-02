Dodatkowy dzień wolny w grudniu? 3 dni urlopu mogą dać aż 9 dni odpoczynku
24 grudnia jest od 2025 roku ustawowo wolny od pracy. W 2026 roku Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek. Dla osób pracujących od poniedziałku do piątku oznacza to co najmniej 4 kolejne dni odpoczynku bez wykorzystywania urlopu.
Układ kalendarza jest jednak jeszcze korzystniejszy. 26 grudnia 2026 roku przypada w sobotę, a takie święto obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W przypadku wielu pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny wyznaczony przez pracodawcę. Przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu świąteczna przerwa może potrwać 9, 11, a nawet 16 dni.
Wigilia jest dniem wolnym od pracy od 2025 roku
Przez lata 24 grudnia był w Polsce normalnym dniem roboczym. Część pracodawców skracała wtedy czas pracy albo pozwalała zatrudnionym wcześniej wrócić do domu, ale nie wynikało to z ogólnokrajowego dnia ustawowo wolnego.
Zmieniła to ustawa z 6 grudnia 2024 roku.
Do katalogu dni wolnych od pracy dodano 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia. Nowe przepisy weszły w życie 1 lutego 2025 roku.
Oznacza to, że w 2026 roku pracownik zatrudniony w standardowym systemie nie musi wykorzystywać urlopu wypoczynkowego tylko po to, aby mieć wolną Wigilię.
Nie oznacza to jednak, że absolutnie nikt 24 grudnia nie pracuje. Kodeks pracy przewiduje branże i sytuacje, w których wykonywanie pracy w święta jest dopuszczalne. Dotyczy to m.in. części służb, transportu, gastronomii oraz pracy, której nie można wstrzymać ze względu na jej charakter.
Tak wypadają święta w grudniu 2026 roku
Układ kalendarza w 2026 roku jest bardzo korzystny dla osób pracujących od poniedziałku do piątku.
Świąteczny tydzień wygląda następująco:
21 grudnia – poniedziałek
22 grudnia – wtorek
23 grudnia – środa
24 grudnia – czwartek, Wigilia – dzień ustawowo wolny
25 grudnia – piątek, pierwszy dzień Bożego Narodzenia – dzień ustawowo wolny
26 grudnia – sobota, drugi dzień Bożego Narodzenia – dzień ustawowo wolny
27 grudnia – niedziela
Oznacza to, że już bez wykorzystywania urlopu osoba pracująca od poniedziałku do piątku może mieć wolne przez 4 kolejne dni – od 24 do 27 grudnia.
To jednak dopiero początek.
26 grudnia wypada w sobotę. To ważna wiadomość dla pracowników
Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia 2026 roku, przypada w sobotę.
Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje wprost, że w 2026 roku taka sytuacja występuje dwukrotnie – 15 sierpnia oraz 26 grudnia.
W przypadku pracownika, dla którego sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.
Jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie.
To pracodawca ustala termin tego dnia. Pracownik nie może sam założyć, że wolne przypadnie np. 28 albo 31 grudnia.
Dzień powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje sobotnie święto.
Nawet 5 dni wolnego bez jednego dnia urlopu
Jeżeli pracodawca zdecyduje, że dzień wolny za święto przypadające w sobotę 26 grudnia zostanie wyznaczony na poniedziałek 28 grudnia, powstanie bardzo korzystny układ:
24 grudnia – czwartek – Wigilia
25 grudnia – piątek – Boże Narodzenie
26 grudnia – sobota – drugi dzień świąt
27 grudnia – niedziela
28 grudnia – poniedziałek – dzień wolny wyznaczony przez pracodawcę
W takim wariancie pracownik otrzyma 5 kolejnych dni odpoczynku bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
Nie będzie tak jednak w każdej firmie.
Pracodawca może wyznaczyć wolne za 26 grudnia na inny dzień przypadający w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
3 dni urlopu dadzą aż 9 dni odpoczynku
Pierwszy wariant nie wymaga nawet korzystnego terminu dnia wolnego za sobotnie święto.
Wystarczy wziąć urlop:
21 grudnia – poniedziałek
22 grudnia – wtorek
23 grudnia – środa
Weekend przed świętami przypada 19 i 20 grudnia.
Po trzech dniach urlopu rozpoczyna się natomiast ustawowo wolna Wigilia, następnie Boże Narodzenie i weekend.
Wolne trwa więc od:
soboty 19 grudnia do niedzieli 27 grudnia.
To dokładnie 9 kolejnych dni odpoczynku za zaledwie 3 dni urlopu wypoczynkowego.
Jeżeli dodatkowo pracodawca wyznaczy jeden z dni 21–23 grudnia jako wolny za święto przypadające 26 grudnia, do uzyskania tych samych 9 dni odpoczynku wystarczą nawet 2 dni urlopu.
4 dni urlopu mogą dać 11 dni wolnego
Jeszcze ciekawszy układ powstaje na przełomie grudnia i stycznia.
Po świętach mamy:
28 grudnia – poniedziałek
29 grudnia – wtorek
30 grudnia – środa
31 grudnia – czwartek
1 stycznia 2027 – piątek, Nowy Rok – dzień ustawowo wolny
2 stycznia – sobota
3 stycznia – niedziela
Jeżeli pracownik wykorzysta urlop 28, 29, 30 i 31 grudnia, jego odpoczynek rozpocznie się już w Wigilię.
Wolne potrwa wtedy od:
24 grudnia 2026 roku do 3 stycznia 2027 roku.
To aż 11 kolejnych dni wolnego za 4 dni urlopu.
11 dni wolnego za tylko 3 dni urlopu też jest możliwe
Tutaj znaczenie ma dodatkowe wolne związane ze świętem przypadającym w sobotę.
Jeżeli pracodawca wyznaczy wolne za 26 grudnia na jeden z dni:
28, 29, 30 albo 31 grudnia,
pracownik będzie musiał wykorzystać urlop tylko w pozostałe trzy dni.
W takim układzie otrzyma:
11 dni odpoczynku za zaledwie 3 dni urlopu wypoczynkowego.
To jednak wariant zależny od decyzji pracodawcy.
Nie można więc z góry zakładać, że będzie dostępny w każdej firmie.
Najdłuższy wariant daje 16 dni odpoczynku
Osoby dysponujące większą liczbą dni urlopowych mogą połączyć oba okresy.
Aby mieć wolne nieprzerwanie od 19 grudnia 2026 roku do 3 stycznia 2027 roku, trzeba standardowo wykorzystać urlop:
21 grudnia
22 grudnia
23 grudnia
28 grudnia
29 grudnia
30 grudnia
31 grudnia
Łącznie jest to 7 dni urlopu.
W zamian pracownik otrzymuje aż 16 kolejnych dni odpoczynku.
Od soboty 19 grudnia aż do niedzieli 3 stycznia nie musi wracać do pracy.
16 dni wolnego za 6 dni urlopu? Tak, ale pod jednym warunkiem
Ten wariant również można jeszcze poprawić.
Jeżeli pracodawca wyznaczy dzień wolny za święto 26 grudnia na jeden z dni, które pracownik normalnie musiałby pokryć urlopem, liczba potrzebnych dni urlopu spada z 7 do 6.
Wtedy możliwe będzie uzyskanie:
16 kolejnych dni odpoczynku za 6 dni urlopu.
Warunkiem jest jednak odpowiedni termin dnia wolnego wyznaczony przez pracodawcę.
Nie każdy dostaje dodatkowe wolne za sobotę w taki sam sposób
Przepisy dotyczące święta przypadającego w sobotę trzeba interpretować w powiązaniu z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika.
Najprostsza sytuacja dotyczy osób zatrudnionych od poniedziałku do piątku, dla których sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
W ich przypadku sobotnie święto powoduje konieczność odpowiedniego obniżenia wymiaru czasu pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.
Inaczej może wyglądać sytuacja osoby, która zgodnie ze swoim harmonogramem regularnie pracuje w soboty, a dzień wolny wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy ma w innym terminie.
Dlatego przed planowaniem dłuższego wyjazdu najlepiej sprawdzić harmonogram pracy obowiązujący w konkretnej firmie.
Nie można samemu wybrać dnia wolnego za 26 grudnia
To szczególnie ważne przy planowaniu świątecznego urlopu.
Pracownik może oczywiście zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wyznaczenie konkretnego terminu.
Pracodawca nie ma jednak obowiązku zaakceptowania wskazanej przez niego daty.
Termin dnia wolnego ustala pracodawca z uwzględnieniem organizacji pracy oraz obowiązującego okresu rozliczeniowego.
Przy miesięcznym okresie rozliczeniowym dzień wolny związany z 26 grudnia będzie musiał zostać uwzględniony jeszcze w grudniu.
Przy dłuższym okresie rozliczeniowym termin może wyglądać inaczej, ale nadal musi mieścić się w tym samym okresie rozliczeniowym.
W grudniu zmieniły się również zasady dla handlu
Wolna Wigilia pociągnęła za sobą również zmiany dotyczące niedziel handlowych przed Bożym Narodzeniem.
Przepisy przewidują trzy kolejne niedziele handlowe poprzedzające Wigilię.
W 2026 roku są to:
6 grudnia
13 grudnia
20 grudnia
Jednocześnie jeden pracownik lub zatrudniony nie może wykonywać pracy w handlu we wszystkie trzy takie niedziele. Przepisy pozwalają na pracę najwyżej w dwóch spośród nich.
Ile urlopu potrzeba w grudniu 2026 roku?
Dla osoby pracującej standardowo od poniedziałku do piątku najważniejsze warianty wyglądają następująco:
3 dni urlopu = 9 dni wolnego
Urlop 21–23 grudnia. Odpoczynek od 19 do 27 grudnia.
4 dni urlopu = 11 dni wolnego
Urlop 28–31 grudnia. Odpoczynek od 24 grudnia do 3 stycznia.
7 dni urlopu = 16 dni wolnego
Urlop 21–23 oraz 28–31 grudnia. Odpoczynek od 19 grudnia do 3 stycznia.
Jeżeli jeden z tych dni zostanie przez pracodawcę wyznaczony jako wolny za 26 grudnia, potrzebna liczba dni urlopu może spaść o jeden.
W najbardziej korzystnym wariancie będzie to więc:
2 dni urlopu = 9 dni wolnego
3 dni urlopu = 11 dni wolnego
6 dni urlopu = 16 dni wolnego
Nie są to jednak automatyczne uprawnienia do konkretnych dat. Wszystko zależy od tego, kiedy pracodawca wyznaczy dodatkowe wolne.
Sprawdź 3 rzeczy przed złożeniem wniosku urlopowego
Przed planowaniem świątecznego wyjazdu warto najpierw sprawdzić harmonogram w firmie.
Sprawdź termin wolnego za 26 grudnia. To pracodawca wybiera dzień, w którym zostanie rozliczone sobotnie święto.
Złóż urlop na właściwe dni. Najbardziej opłacalne są 21–23 grudnia oraz 28–31 grudnia.
Sprawdź swój system czasu pracy. Opisane warianty dotyczą przede wszystkim osób pracujących w standardowym układzie od poniedziałku do piątku.
Grudzień 2026 wyjątkowo sprzyja długiemu odpoczynkowi
Kalendarz na koniec 2026 roku ułożył się bardzo korzystnie.
Wigilia 24 grudnia wypada w czwartek, Boże Narodzenie 25 grudnia w piątek, drugi dzień świąt 26 grudnia w sobotę, a Nowy Rok 1 stycznia 2027 roku w piątek.
Dzięki temu już bez urlopu można uzyskać co najmniej 4 dni świątecznej przerwy.
Wykorzystanie 3 dni urlopu daje natomiast pewne 9 dni odpoczynku, a przy wykorzystaniu 7 dni urlopu można mieć wolne przez 16 kolejnych dni.
Jeżeli dodatkowy dzień wolny za 26 grudnia zostanie wyznaczony w korzystnym terminie, potrzebna liczba dni urlopu może być jeszcze mniejsza.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.