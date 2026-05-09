Dofinansowanie dla właścicieli domów. Pokrycie nawet 100% kosztów, ale są warunki
W 2026 roku wielu właścicieli nieruchomości szuka dopłat do wymiany dachu, jednak zasady wsparcia uległy zmianie. Choć centralny program nie przyjmuje już nowych wniosków, wciąż można otrzymać dofinansowanie – kluczowe jest jednak to, czego dokładnie dotyczy i gdzie je znaleźć.
Dofinansowanie do dachu w 2026 roku. Nawet 100 proc. kosztów, ale są warunki
Wielu właścicieli domów i gospodarstw szuka w 2026 roku dopłat do wymiany dachu. Choć program ARiMR nie przyjmuje już nowych wniosków, wsparcie wciąż jest dostępne. Kluczowe jest jednak to, czego dokładnie dotyczy i gdzie należy go szukać.
Brak nowych naborów w ARiMR. Program został zamknięty
Program realizowany przez ARiMR, który pozwalał uzyskać dopłaty do wymiany dachów z azbestu, nie przyjmuje już nowych wniosków. W 2026 roku korzystają z niego wyłącznie osoby, które podpisały umowy wcześniej.
Wsparcie wynosiło 40 zł za m², maksymalnie do 500 m², czyli do 20 tys. zł. Termin realizacji inwestycji dla beneficjentów został wydłużony do 31 marca 2026 roku.
Nowych wniosków nie można już składać, co jest kluczową informacją dla osób planujących remont dachu w tym roku.
Wsparcie nadal dostępne. Gminy i fundusze przejmują rolę
Brak programu centralnego nie oznacza końca dopłat. W 2026 roku głównym źródłem wsparcia są:
– programy gminne
– wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW)
W niektórych przypadkach poziom dofinansowania może wynosić nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
Kluczowe jest jednak to, że wsparcie dotyczy usuwania azbestu, a nie budowy nowego dachu.
Na co dokładnie można dostać pieniądze?
Najczęściej finansowane są działania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, w tym:
– demontaż eternitu
– transport odpadów
– unieszkodliwienie materiałów
Nie obejmuje to natomiast zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
To najczęstszy błąd – wiele osób myli usunięcie azbestu z dopłatą do nowego dachu.
Jak i gdzie złożyć wniosek? Decyduje gmina
W większości przypadków mieszkańcy nie składają wniosków bezpośrednio do funduszy. Procedura wygląda inaczej:
– wniosek trafia do urzędu gminy lub miasta
– samorząd organizuje odbiór odpadów
– rozliczenie odbywa się na poziomie instytucji publicznych
To oznacza, że dostęp do programu zależy od tego, czy dana gmina bierze w nim udział.
Przykład z regionów. Program działa tylko lokalnie
W 2026 roku niektóre województwa prowadzą własne programy. Przykładem jest województwo śląskie, gdzie WFOŚiGW prowadzi nabór dla samorządów.
To gminy, a nie mieszkańcy, są bezpośrednimi beneficjentami środków. Mieszkańcy korzystają z programu tylko wtedy, gdy ich samorząd przystąpi do projektu.
Warszawa i duże miasta. Możliwości są ograniczone
W dużych miastach, takich jak Warszawa, problem azbestu występuje rzadziej niż na terenach wiejskich. Programy wsparcia są więc mniej rozbudowane lub kierowane do konkretnych przypadków.
W praktyce mieszkańcy stolicy powinni sprawdzać lokalne komunikaty urzędu miasta lub dzielnicy.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim zaczniesz remont
– nie złożysz nowego wniosku do ARiMR w 2026 roku
– sprawdź, czy Twoja gmina bierze udział w programie usuwania azbestu
– pamiętaj, że dopłata dotyczy demontażu, nie nowego dachu
– skontaktuj się z urzędem gminy przed rozpoczęciem prac
– rozważ dodatkowe formy wsparcia, np. ulgę termomodernizacyjną
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.