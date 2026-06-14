Dogrzewasz się kominkiem w deszczowe dni? Straż miejska ma miernik i może zapukać do drzwi
Czerwiec bywa różny. Gdy temperatura spada poniżej, a za oknem leje od rana, kominek przestaje być sezonową dekoracją – staje się najprostszym sposobem na ciepło i nastrój jednocześnie. Trzeba jednak dopilnować Problem w tym, że straż miejska wystawia mandat. Jeden pomiar wilgotnościomierzem i 500 zł w dół – jeśli szczapa przekroczyła 20 proc. wilgotności.
Dlaczego mokre drewno to nie tylko kwestia przepisów
Zanim pojawią się przepisy i kary, jest fizyka. Drewno świeżo ścięte ma wilgotność rzędu 50-80 proc. – ponad połowę jego masy stanowi woda. Żeby tę wodę odparować, kominek musi zużyć ciepło zamiast oddawać je do pomieszczenia. Efekt: drewno suszone tylko 3 miesiące ma wartość opałową o 30 proc. niższą od drewna sezonowanego 12 miesięcy. Mokre polano sika, dymi, ledwo się pali – i przez cały ten czas zamiast ogrzewać pokój, ogrzewa parę wodną uciekającą w komin.
To tylko strata energetyczna. Gorszy efekt to sadza i smołowate osady w przewodzie kominowym. Mokre spalanie generuje ich wielokrotnie więcej niż spalanie drewna suchego. Osady zwężają przekrój komina, obniżają ciąg i z czasem stają się bezpośrednim zagrożeniem pożarowym – sadza potrafi się zapalić w kominie i wywołać pożar dachu. Ubezpieczyciele coraz częściej sprawdzają protokoły kominiarskie przed wypłatą odszkodowania – brak przeglądu lub użytkowanie kominka z mokrym drewnem może oznaczać odmowę wypłaty.
I wreszcie smog. Spalanie mokrego drewna emituje wielokrotnie więcej pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu niż spalanie drewna suchego. Niska emisja z domowych palenisk odpowiada za ponad 40 proc. stężeń smogu w polskich miastach – i mokre drewno jest jednym z głównych winowajców. Właśnie dlatego uchwały antysmogowe w każdym województwie uderzyły w wilgotność opału jako jeden z pierwszych parametrów.
20 proc. – jeden próg, który decyduje o mandacie
Uchwały antysmogowe poszczególnych województw, wydane przez sejmiki na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 t.j.), są zgodne w jednym punkcie: wilgotność biomasy, w tym drewna opałowego, w stanie roboczym nie może przekraczać 20 proc. Powyżej tej granicy drewno jest traktowane jak niedozwolone paliwo – bez względu na to, czy właściciel wiedział o jego wilgotności czy nie.
Próg 20 proc. to wartość ścisła. Drewno o wilgotności 20,1 proc. jest już nielegalne. Dla porównania: świeżo ścięte drewno bukowe ma wilgotność ok. 55-65 proc., dębowe ok. 45-55 proc. Sezonowanie w przewiewnym miejscu przez co najmniej 12 miesięcy (drobne szczapy) do 24 miesięcy (grubsze polana) pozwala zejść poniżej progu. Drewno suszone komorowo – w kontrolowanych temperaturach – osiąga wymagane parametry szybciej, ale jest droższe.
Od 1 stycznia 2026 roku skończyły się wszystkie okresy przejściowe przewidziane w wojewódzkich uchwałach antysmogowych. Tolerancja dla niespełniającego norm opału definitywnie minęła. Straż miejska, inspektorzy ochrony środowiska i upoważnieni pracownicy urzędów gminnych mają teraz pełne podstawy prawne do kontroli i mandatów bez żadnych „ale”.
Jak wygląda kontrola w praktyce – miernik i procedura
Kontrola wilgotności drewna jest dla strażników miejskich proceduralnie prosta. Strażnik nie potrzebuje laboratorium – wystarczy elektroniczny wilgotnościomierz z elektrodami, wyposażony w świadectwo wzorcowania wydane przez uprawniony urząd miar. Urządzenia klasy profesjonalnej, takie jak stosowany m.in. przez straż miejską w Tarnowie wilgotnościomierz HIT-3, pozwalają mierzyć wilgotność ponad 200 gatunków drewna z dokładnością do ±2 proc.
Procedura: strażnik prosi o możliwość przełupania wybranej szczapy. Pomiar wykonuje się w środku przekroju – na świeżo odsłoniętym drewnie, bo powierzchnia polana wysycha szybciej niż wnętrze i mogłaby zawyżać wynik na korzyść właściciela. Zgodnie z normą metodologiczną bada się 3 punkty: 4 cm od górnej krawędzi, 4 cm od dolnej i w samym środku szczapy. Wynik jest średnią tych pomiarów.
Strażnik może przeprowadzić kontrolę zarówno w odpowiedzi na zgłoszenie sąsiada (unoszący się dym, smród spalenizny), jak i podczas rutynowego obchodu. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli. Odmowa może skutkować dodatkowymi konsekwencjami administracyjnymi.
Kary: mandat 500 zł, grzywna do 5000 zł, a w tle ubezpieczenie
System sankcji jest trójstopniowy:
- Mandat straży miejskiej lub policji: do 500 zł. Nakładany na miejscu, za stwierdzone wykroczenie – spalanie mokrego drewna przekraczającego 20 proc. wilgotności lub użytkowanie kominka niespełniającego norm Ekoprojektu.
- Grzywna administracyjna Inspekcji Ochrony Środowiska: do 5000 zł. Jeśli sprawa trafi do postępowania administracyjnego lub do sądu, kara jest wielokrotnie wyższa niż mandat.
- Nakaz zaprzestania użytkowania. Nadzór budowlany może nakazać zaprzestanie użytkowania urządzenia niespełniającego norm lub jego demontaż.
Mandaty mogą być nakładane wielokrotnie – kara nie zwalnia z obowiązku dostosowania się do przepisów. Jedna kontrola często uruchamia kolejne. Ale realnie największe ryzyko finansowe to nie mandat, lecz odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Przy pożarze dachu wywołanym zapaleniem się sadzy w kominie (efekt regularnego palenia mokrym drewnem) towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty, jeśli stwierdzi zaniedbanie techniczne – brak przeglądu kominiarskiego lub dokumentowane użytkowanie nielegalnego paliwa. Stawką jest wówczas nie 500 zł, ale wartość całego domu.
Jak samemu sprawdzić drewno, zanim zrobi to straż
Profesjonalne wilgotnościomierze z elektrodami i świadectwem wzorcowania kosztują kilka tysięcy złotych. Tańsze modele dostępne za 100-200 zł bywają niedokładne – szczególnie przy świeżo ściętym drewnie. Są jednak proste metody, które dają wiarygodną wstępną ocenę:
Test wagowy z piekarnikiem. Zważ kawałek drewna przed suszeniem. Włóż do piekarnika nagrzanego do 100-105°C na kilka godzin, aż masa przestanie maleć. Zważ ponownie. Różnica podzielona przez masę po suszeniu i pomnożona przez 100 to wilgotność w proc. Wynik powyżej 20 proc. – drewno jeszcze nie gotowe.
Ocena wzrokowa i dotykowa. Suche drewno jest lekkie, ma stonowaną barwę, odchodzi od niego kora, a pęknięcia na czołach szczap są głębokie. Mokre jest wyraźnie cięższe, ciemniejsze, kora trzyma się twardo. Przy wilgotności powyżej 23-25 proc. poczujesz wilgoć przy dotyku.
Próba ognia. Suche drewno zajmuje się szybko, pali się jasnym płomieniem, nie syczy i nie dymi nadmiernie na początku. Mokre siczy, dymi, wydziela białawą parę zamiast jasnego dymu i trudno je rozpalić.
Skąd wziąć pewne suche drewno – i jak nie dać się nabrać
Rynek drewna opałowego jest nieustandaryzowany. Sprzedawca deklarujący „drewno sezonowane” nie musi tego udowadniać. Sposoby na ochronę przed zakupem mokrego opału:
- Kupuj drewno z certyfikatem lub mierz wilgotność przy odbiorze – coraz więcej rzetelnych sprzedawców oferuje możliwość pomiaru na miejscu.
- Drewno suszone komorowo ma gwarantowany poziom wilgotności poniżej 20 proc. i jest odpowiednio oznaczone. Kosztuje więcej, ale spala się wydajniej – różnica w cenie często wraca w niższych rachunkach za sezon.
- Przechowuj własne drewno minimum 12 miesięcy pod zadaszeniem z zapewnionym przepływem powietrza. Drewno składowane bezpośrednio na ziemi i przykryte folią bez wentylacji nie wyschnie – butwieje.
- Unikaj palenia drewnem latem (przyniesione z powrotem z zewnątrz po deszczowym tygodniu może mieć wyższą wilgotność niż przed wyjęciem ze składu).
Warszawa i mazowiecka uchwała antysmogowa: kominek jako „rekreacja” też podlega normom
Województwo mazowieckie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, objęte jest uchwałą antysmogową sejmiku województwa wprowadzającą zakaz spalania paliw niskiej jakości i mokrego drewna. W Warszawie kontrole prowadzi Straż Miejska m.st. Warszawy, a sprawy poważniejsze naruszeń – Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Mieszkańcy Warszawy, którzy mają kominek wyłącznie „rekreacyjny” (nie jest głównym źródłem ciepła, dom ogrzewa pompa ciepła lub gaz), nie są z przepisów wyłączeni. Obowiązek przestrzegania norm jakości opału dotyczy każdego kominka podłączonego do komina – bez względu na częstotliwość użytkowania i jego funkcję. Do tego każdy taki kominek musi być wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i co najmniej raz w roku przejść przegląd kominiarski. Przy spalaniu drewna przepisy Prawa budowlanego nakładają obowiązek czyszczenia przewodów kominowych nawet 4 razy w roku.
Wpisów do CEEB dokonuje się przez portal ceeb.gov.pl. Brak wpisu to osobne wykroczenie – i osobna podstawa do mandatu przy kontroli.
Sprawdź drewno zanim zaczniesz dogrzewać się kominkiem
- Sprawdź wilgotność drewna, które masz w składzie. Jeśli leżało na zewnątrz przez mokrą wiosnę lub było przykryte folią bez wentylacji, jego wilgotność mogła wzrosnąć. Nawet drewno kupione latem poprzedniego roku może nie spełniać normy, jeśli było źle składowane.
- Nie pal drewnem, które sika i dymi przy rozpalaniu. Biały, gęsty dym z komina to widoczny sygnał dla sąsiadów i patrolu straży. Przy wyraźnym zapachu spalenizny dochodzącym z posesji wystarczy telefon do straży miejskiej, by zainicjować kontrolę.
- Sprawdź, czy masz ważny przegląd kominiarski. Protokół z przeglądu jest wymagany przy kontroli – i rejestrowany elektronicznie w CEEB. Brak aktualnego wpisu to ryzyko zarówno mandatu, jak i problemów z ubezpieczeniem.
- Sprawdź wpis w CEEB. Wejdź na ceeb.gov.pl i upewnij się, że Twój kominek jest zgłoszony. Nowe urządzenia mają 14 dni od pierwszego uruchomienia na rejestrację.
- Jeśli nie masz pewności co do wilgotności drewna – nie pal tego dnia. Jeden chłodny czerwcowy wieczór bez kominka to o wiele mniejszy koszt niż mandat 500 zł lub, w najgorszym razie, pożar komina i odmowa wypłaty przez ubezpieczyciela.
- Na kolejny sezon kup drewno z wyprzedzeniem. Drewno kupione w czerwcu i składowane przez 12-18 miesięcy w przewiewnym miejscu pod dachem będzie gotowe na kolejną zimę – i nie przyciągnie miernika straży miejskiej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.