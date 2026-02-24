Dolar słabnie, kruszec zyskuje. Przełomowy wyrok za oceanem namieszał w Twoim portfelu.
Przełomowy wyrok i reakcja dolara
Sąd w USA zakwestionował uprawnienia administracji do nakładania części ceł w trybie nadzwyczajnym, co zostało odebrane przez rynki jako sygnał do potencjalnego złagodzenia napięć handlowych. Taka decyzja osłabiła dolara amerykańskiego, a jak wiadomo złoto i dolar zazwyczaj poruszają się w przeciwnych kierunkach. Słabsza waluta USA sprawiła, że złoto stało się tańsze dla inwestorów zagranicznych, co napędziło popyt.
Złoto jako „bezpieczna przystań” w 2026 roku
Mimo chwilowej euforii związanej z wyrokiem sądu, złoto nadal zyskuje na statusie aktywa typu safe haven. Inwestorzy obawiają się, że prawny chaos wokół polityki celnej może wywołać destabilizację handlu zagranicznego USA. Poniższa tabela przedstawia kluczowe czynniki wpływające na cenę kruszcu po ogłoszeniu decyzji:
|Czynnik rynkowy
|Wpływ na cenę złota
|Uzasadnienie
|Kurs dolara (USD)
|Wzrostowy
|Osłabienie dolara po wyroku zwiększa atrakcyjność kruszcu
|Rentowność obligacji USA
|Stabilizacja
|Oczekiwanie na reakcję Fed na zamieszanie prawne
|Ryzyko geopolityczne
|Wysoki
|Niepewność co do dalszych kroków administracji USA
Co wyrok oznacza dla globalnych łańcuchów dostaw?
Artykuł podkreśla, że decyzja sądu to nie tylko kwestia notowań giełdowych, ale realny problem dla firm importujących surowce i komponenty. Jeśli cła zostaną trwale zniesione lub zawieszone, może to obniżyć presję inflacyjną w USA, co z kolei wpłynie na politykę stóp procentowych Fed. To właśnie ten długofalowy mechanizm jest obecnie najpilniej analizowany przez graczy giełdowych obstawiających ceny złota.
Wnioski dla inwestorów, portfel w 2026 roku
Zmienność na rynku złota po wyroku sądu niesie ze sobą kilka ważnych lekcji:
- Złoto kocha niepewność: Prawny pat w USA to idealne środowisko dla wzrostów cen kruszcu, który pełni rolę ubezpieczenia portfela.
- Kluczowa rola Fed: Ostateczny kierunek dla złota wyznaczy nie sąd, a Rezerwa Federalna. Jeśli Fed uzna, że zamieszanie z cłami pozwala na szybsze obniżki stóp, złoto może wyznaczyć nowe szczyty (ATH).
- Dywersyfikacja to podstawa: Gwałtowna reakcja na jedną decyzję sądu pokazuje, jak ryzykowne jest stawianie wszystkiego na jedną kartę w 2026 roku.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy rynkowej Business Insider Polska dotyczącej reakcji cen złota na wyrok sądu USA w sprawie ceł (luty 2026 r.).
