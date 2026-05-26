Domek z dopłatą od państwa. Można dostać nawet 150 tys. zł

Domek letniskowy z dopłatą od państwa. Można dostać nawet 150 tys. zł wsparcia
Coraz więcej Polaków inwestuje w domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjne. Dla wielu osób to nie tylko sposób na odpoczynek, ale także pomysł na dodatkowy biznes i ochronę oszczędności przed inflacją. Teraz realizację takiej inwestycji mogą ułatwić publiczne dotacje oraz preferencyjne programy wsparcia. W niektórych przypadkach dofinansowanie może sięgnąć nawet 150 tys. złotych.
Polacy coraz częściej wybierają domki letniskowe
Budowa tradycyjnego domu jednorodzinnego w Polsce wciąż oznacza długi proces, wysokie koszty i wiele formalności.
Dlatego rośnie zainteresowanie nowoczesnymi domkami rekreacyjnymi, które można postawić znacznie szybciej i taniej.
Dużą popularnością cieszą się szczególnie budynki modułowe i niewielkie domki całoroczne.
Ich budowa często trwa zaledwie kilka tygodni.
Uproszczone przepisy przyspieszyły inwestycje
Ogromne znaczenie miały zmiany w przepisach budowlanych.
W przypadku wolnostojących budynków rekreacyjnych o powierzchni do 70 metrów kwadratowych często wystarcza samo zgłoszenie budowy.
To pozwala uniknąć długiego oczekiwania na pozwolenia.
Dzięki temu inwestorzy szybciej rozpoczynają budowę i ograniczają koszty formalne.
Domek letniskowy coraz częściej staje się biznesem
Wiele osób traktuje dziś domki rekreacyjne jako inwestycję zarobkową.
Wynajem krótkoterminowy w spokojnych lokalizacjach cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów.
Goście chętnie wybierają kameralne miejsca poza zatłoczonymi kurortami.
Na takim trendzie korzystają również mniejsze miejscowości, lokalne sklepy, restauracje i usługodawcy.
Eksperci wskazują na atrakcyjne stopy zwrotu
Zdaniem części ekspertów dobrze zarządzany domek letniskowy może generować stopę zwrotu na poziomie od 8 do nawet 12 procent rocznie.
W niektórych przypadkach oznacza to rentowność porównywalną lub wyższą niż tradycyjny wynajem mieszkania w dużym mieście.
Skąd można dostać dofinansowanie?
Osoby planujące budowę lub rozwój działalności turystycznej mogą skorzystać z kilku źródeł wsparcia.
Jednym z nich są Powiatowe Urzędy Pracy.
Bezrobotni mogą ubiegać się tam o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wsparcie często wynosi około:
• 50 tys. złotych.
Pieniądze można przeznaczyć między innymi na zakup materiałów budowlanych lub wyposażenia.
Największe dotacje oferują Lokalne Grupy Działania
Znacznie wyższe wsparcie dostępne jest w ramach programów realizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD).
To organizacje dysponujące środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój turystyki i lokalnej przedsiębiorczości.
W niektórych regionach dofinansowanie może sięgać:
• nawet 150 tys. złotych.
Środki potrafią pokryć do 65 procent kosztów inwestycji.
Kto może ubiegać się o pieniądze?
O wsparcie mogą starać się zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące zawodowo.
Warunkiem jest zazwyczaj:
• założenie działalności gospodarczej,
• prowadzenie jej przez określony czas,
• przygotowanie biznesplanu i kosztorysu,
• wniesienie wkładu własnego.
Wiele zależy od zasad obowiązujących w konkretnym programie oraz regionie.
Alternatywą pozostają preferencyjne pożyczki
Osoby, które nie kwalifikują się do dotacji, mogą skorzystać również z preferencyjnych pożyczek oferowanych między innymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Takie rozwiązania mają ułatwiać rozwój małej turystyki i lokalnych biznesów.
Co to oznacza dla inwestorów?
Rosnące zainteresowanie turystyką krajową i wynajmem krótkoterminowym sprawia, że domki letniskowe stają się coraz popularniejszym sposobem lokowania kapitału.
Dostępne programy wsparcia mogą znacząco obniżyć koszt wejścia na rynek i ułatwić rozpoczęcie inwestycji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.