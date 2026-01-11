Donald Trump wskazał kolejny potencjalny cel Rosji
Dyskusja wokół potencjalnego zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone, temat, który kilka lat temu wywołał międzynarodowe poruszenie, powraca w nowych, nie mniej kontrowersyjnych odsłonach. Tym razem, w kontekście hipotetycznych wypowiedzi, w centrum uwagi znalazły się słowa byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, wskazujące na Grenlandię jako możliwe pole przyszłej konfrontacji z Rosją i Chinami.
@bbcnews Greenland and Denmark have rejected Trump’s offer to buy the semi-autonomous territory. #Greenland #Denmark #US #DonaldTrump #BBCNews ♬ original sound – BBC News
W scenariuszu, który jest podstawą niniejszej analizy, kluczowym momentem jest konferencja prasowa, podczas której dziennikarka zadała pytanie dotyczące strategicznego znaczenia Grenlandii dla Stanów Zjednoczonych. Zwróciła ona uwagę, że USA już teraz posiadają na wyspie obecność wojskową, którą można potencjalnie rozszerzyć bez konieczności nabywania terytorium. W odpowiedzi na to pytanie, Donald Trump miał użyć argumentu, który stawia sprawę Grenlandii w zupełnie nowym świetle.
„Ponieważ jeśli będziemy ją mieć, będziemy jej bronić. Jeśli tego nie zrobimy, zrobi to Rosja lub Chiny.”
Ta hipotetyczna wypowiedź w sposób bezpośredni i jednoznaczny wiąże kwestię własności Grenlandii z bezpieczeństwem narodowym i globalnym układem sił. Sugeruje ona, że samo posiadanie terytorium jest kluczowym czynnikiem, który determinuje zaangażowanie w jego obronę, a co za tym idzie – zapobieganie przejęciu kontroli przez inne mocarstwa.
W dalszej części swojej wypowiedzi, w ramach tego scenariusza, Donald Trump miał wyrazić sympatię wobec Rosjan i Chińczyków, podkreślając swoje dobre relacje z przywódcami tych państw.
„Lubię Chiny i Rosję lubię ludzi z Chin, Kocham Rosjan. Świetnie dogaduję się z prezydentem Putinem ale bardzo mnie rozczarował Dogaduję się z prezydentem Xi lecę do Chin w kwietniu”
Te słowa, choć świadczące o otwartym podejściu do dialogu i relacji międzynarodowych, zostały natychmiast skontrastowane z kategorycznym sprzeciwem wobec obecności tych mocarstw w bezpośrednim sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych.
„ale nie chcę ich jako sąsiada na Grenlandii.”
Ta konkluzja w jasny sposób definiuje granice pożądanych relacji geopolitycznych. Nawet w obliczu deklarowanej sympatii i współpracy na innych polach, strategiczne znaczenie Grenlandii i ryzyko związane z obecnością Rosji lub Chin na tym obszarze są postrzegane jako nieakceptowalne.
Hipotetyczny scenariusz, w którym padają te słowa, rzuca światło na złożoność współczesnych relacji międzynarodowych. Pokazuje, że kwestie terytorialne, nawet te wydawałoby się odległe, mogą stać się areną rywalizacji mocarstw. Grenlandia, ze swoim strategicznym położeniem w Arktyce i bogactwem zasobów naturalnych, od dawna jest przedmiotem zainteresowania globalnych graczy. Wypowiedź przypisywana Donaldowi Trumpowi, choć osadzona w alternatywnej rzeczywistości, odzwierciedla realne obawy dotyczące rosnącej aktywności Rosji i Chin w regionie arktycznym i ich potencjalnego wpływu na równowagę sił na świecie.
