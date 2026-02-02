Dopłaty do rachunków dla seniorów. ZUS wypłaca nawet 3936 zł rocznie
Wybrane grupy seniorów mogą otrzymywać comiesięczne dopłaty do rachunków za energię. ZUS wypłaca ryczałt energetyczny w wysokości 312,71 zł, a od marca 2026 r. świadczenie zostanie podwyższone. Sprawdzamy, komu przysługuje wsparcie i jak je uzyskać.
Dopłaty do gazu i energii dla seniorów. Kto może otrzymać ryczałt energetyczny
Wybrane grupy seniorów mogą liczyć na stałe wsparcie w opłacaniu rachunków za energię. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ryczałt energetyczny, którego wysokość do końca lutego 2026 r. wynosi 312,71 zł miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu i podlega corocznej waloryzacji.
Na czym polega ryczałt energetyczny
Ryczałt energetyczny to dodatek pieniężny wypłacany przez ZUS osobom uprawnionym po złożeniu wniosku. Środki mają pomóc w pokryciu kosztów energii, w tym prądu i gazu. Świadczenie jest przekazywane co miesiąc i nie podlega opodatkowaniu.
Do końca lutego 2026 r. obowiązuje aktualna stawka ustalona po ostatniej waloryzacji.
Kto może skorzystać ze wsparcia
Dodatek nie przysługuje wszystkim emerytom i rencistom. ZUS wypłaca ryczałt wyłącznie określonym grupom osób, które spełniają ustawowe warunki.
Uprawnieni do świadczenia są:
- kombatanci oraz inne osoby posiadające uprawnienia kombatanckie,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach, kamieniołomach i batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy pobierający emeryturę lub rentę po osobach uprawnionych,
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.
ZUS podkreśla, że prawo do dodatku może przysługiwać również członkom rodzin osób uprawnionych.
Ile wynosi ryczałt energetyczny
Wysokość świadczenia zmienia się co roku w marcu w ramach waloryzacji. Obecna stawka obowiązuje do końca lutego 2026 r.
|Rok
|Kwota miesięczna
|2020
|171,41 zł
|2021
|179,81 zł
|2022
|192,58 zł
|2023
|255,17 zł
|2024
|299,82 zł
|2025–luty 2026
|312,71 zł
Podwyżka od marca 2026 r.
Od marca 2026 r. ryczałt energetyczny wzrośnie do 328,03 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to wsparcie w wysokości 3936 zł.
Osoby, które już pobierają świadczenie, nie muszą składać nowego wniosku. Podwyżka zostanie naliczona automatycznie.
Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć w ZUS formularz ZUS-ERK. Dokument można pobrać ze strony internetowej ZUS lub wypełnić w placówce.
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, m.in.:
- decyzję Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- zaświadczenie właściwego organu wojskowego o przymusowym zatrudnieniu,
- dokumenty potwierdzające status wdowy lub wdowca po osobie uprawnionej.
Co to oznacza dla czytelnika?
- wsparcie wynosi 312,71 zł miesięcznie do końca lutego 2026 r.
- od marca 2026 r. kwota wzrośnie do 328,03 zł
- dodatek nie zależy od dochodu i nie jest opodatkowany
- wniosek składa się tylko raz, chyba że zmieni się sytuacja uprawnionego
- świadczenie może realnie pomóc w opłacaniu rachunków za prąd i gaz
