Dostałaś podwyżkę czynszu? Wiele takich decyzji jest nieważnych i nie musisz ich płacić
Rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej właścicieli mieszkań podnosi czynsz najemcom. Jednak znaczna część takich podwyżek jest w świetle prawa po prostu nieważna. Tysiące lokatorów w całej Polsce płaci zawyżone stawki, choć wcale nie muszą. Warto wiedzieć, jak wygląda legalna podwyżka i co zrobić, gdy właściciel próbuje wprowadzić ją niezgodnie z przepisami.
Podwyżka czynszu nigdy nie może zostać wprowadzona z dnia na dzień. Ustawa o ochronie praw lokatorów jasno wskazuje, że właściciel musi przekazać najemcy pisemne wypowiedzenie dotychczasowej stawki czynszu. Pismo musi zawierać nową kwotę i zostać doręczone z co najmniej trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca. Dopiero po upływie tych trzech miesięcy wyższa stawka może zacząć obowiązywać. Przykładowo: jeśli list z informacją o podwyżce otrzymasz 15 stycznia, nowa kwota może wejść w życie dopiero 1 maja. Wszelkie wcześniejsze żądania zapłaty wyższej opłaty są prawnie nieskuteczne.
Właściciele mieszkań często próbują omijać przepisy, informując o podwyżkach SMS-em, mailowo albo nawet podczas krótkiej rozmowy. Choć niektórzy liczą, że lokator się nie zorientuje, takie działania nie mają żadnej mocy prawnej. Podwyżka musi być przekazana w formie pisemnej — bez tego nie istnieje. Oznacza to, że najemca nie ma obowiązku płacić ani złotówki ponad dotychczasową kwotę, dopóki nie otrzyma prawidłowego wypowiedzenia. Próby wymuszenia wyższych opłat przed upływem wymaganego terminu mogą narazić właściciela na konsekwencje prawne, a w skrajnych przypadkach nawet na zarzut naruszenia praw lokatora.
Warto podkreślić, że przepisy te obowiązują absolutnie we wszystkich typach najmu — zarówno prywatnych, jak i tych w mieszkaniach gminnych czy spółdzielczych. Właściciel samorządowy czy spółdzielnia również muszą stosować trzymiesięczne wypowiedzenie na piśmie. Nie istnieją żadne wyjątki, które pozwalałyby wprowadzić podwyżkę od razu albo telefonicznie. Niestety, wielu lokatorów nie zna swoich praw i bezrefleksyjnie godzi się na wyższe kwoty, często tracąc setki złotych miesięcznie.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli właśnie otrzymałaś lub otrzymałeś wiadomość o podwyżce czynszu, najpierw upewnij się, w jakiej formie została przekazana. Jeśli nie było pisma z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy, masz pełne prawo płacić według starej stawki. Nie daj się zastraszyć ani przekonać, że „wszyscy już płacą więcej”. Takie praktyki są niezgodne z prawem, a lokator nie ponosi żadnych konsekwencji za odmowę zapłaty wyższej kwoty przed upływem terminu.
Eksperci radzą, by w razie jakichkolwiek wątpliwości potwierdzić swoje stanowisko pisemnie — krótkim listem lub mailowym oświadczeniem, że do czasu doręczenia prawidłowego wypowiedzenia czynszu płacisz według dotychczasowej stawki. Jeśli właściciel naciska lub straszy, warto skontaktować się z miejskim rzecznikiem konsumentów albo prawnikiem zajmującym się prawem mieszkaniowym. Znajomość przepisów sprawi, że nie przepłacisz ani złotówki i ochronisz swoje prawa jako najemca.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.