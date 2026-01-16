Dostałeś dziwny przelew na telefon? Nie oddawaj ani grosza! To nowa, bezczelna pułapka
Policja bije na alarm. Przestępcy znaleźli nowy sposób na wykorzystanie naszej uczciwości, a system płatności BLIK stał się ich głównym narzędziem. Scenariusz jest prosty: na Twoje konto wpływają pieniądze, a telefon dzwoni z prośbą o zwrot „pomyłkowego” przelewu. Jeśli to zrobisz, nieświadomie wchodzisz w sam środek afery kryminalnej i możesz mieć poważne kłopoty.
Funkcjonariusze ostrzegają przed mechanizmem, który zyskuje na popularności w ekspresowym tempie. Oszuści wykorzystują system płatności mobilnych oraz naturalny odruch uczciwości przypadkowych osób. Schemat jest tak przemyślany, że każdy z nas może stać się „słupem” – nieświadomym pośrednikiem w praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Jak działa pułapka „na pomyłkę”?
Cała operacja zaczyna się od fałszywego ogłoszenia w internecie. Przestępcy wystawiają towar, którego nie posiadają, a jako metodę płatności podają numer telefonu należący do… Ciebie (lub innej przypadkowej ofiary). Niczego niepodejrzewający kupujący wysyła przelew BLIK na Twój numer.
Gdy pieniądze pojawiają się na Twoim koncie, do akcji wkracza oszust. Dzwoni do Ciebie z informacją, że doszło do pomyłki przy wpisywaniu numeru i błaga o zwrot środków. Kluczowy jest jeden detal – prosi o przelanie pieniędzy na zupełnie inny numer telefonu niż ten, z którego rzekomo przyszły środki.
Stajesz się wspólnikiem przestępstwa
Jeśli ulegniesz presji i emocjonalnym tłumaczeniom, wpadasz w sidła. Ty odsyłasz pieniądze oszustowi (który natychmiast wypłaca je z bankomatu i znika), a na Twoim koncie pozostaje ślad po wpłacie od pierwotnego kupującego. Gdy osoba, która chciała kupić towar z ogłoszenia, zorientuje się, że została oszukana, zgłasza sprawę na policję.
W efekcie organy ścigania trafiają do Ciebie, ponieważ to Ty otrzymałeś pieniądze od pokrzywdzonego. Stajesz się podejrzanym lub świadkiem w sprawie o wyłudzenie, a wytłumaczenie się z „pośrednictwa” może być trudne i stresujące.
Co to oznacza dla Ciebie? Nigdy nie rób tego sam
Wygoda płatności mobilnych usypia naszą czujność, ale w tej sytuacji musisz zachować zimną krew. Oto instrukcja bezpieczeństwa:
- Ignoruj presję czasu: Oszust będzie nalegał na szybki zwrot. Nie daj się ponieść emocjom i nie wierz w historyjki o pomyłkach.
- Nie odsyłaj pieniędzy: Pod żadnym pozorem nie wykonuj przelewu zwrotnego na numer podany przez dzwoniącego. To najważniejsza zasada.
- Zadzwoń do banku: Jeśli na Twoim koncie pojawiła się niespodziewana wpłata, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem. To jedyna bezpieczna droga do wyjaśnienia sytuacji i ewentualnego zwrotu środków procedurą reklamacyjną.
