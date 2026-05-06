Dostałeś gotówkę w prezencie? Fiskus wymaga konkretnego dowodu, by nie naliczyć daniny.
Przepisy podatkowe w 2026 roku przewidują system zwolnień dla najbliższej rodziny oraz konkretne limity kwotowe dla poszczególnych grup podatkowych. Kluczowe dla uniknięcia daniny jest zachowanie terminów zgłoszeń oraz właściwe dokumentowanie przepływu środków.
Wysokość podatku od darowizny zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Przepisy dzielą podatników na trzy grupy, dla których przypisano różne kwoty wolne od opodatkowania oraz stawki podatku.
Kwoty wolne od podatku w 2026 roku
Limity wartości darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat wynoszą odpowiednio:
- I grupa podatkowa: 36 363 zł (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, teściowie, ojczym i macocha).
- II grupa podatkowa: 27 090 zł (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych).
- III grupa podatkowa: 5 733 zł (inni nabywcy).
Całkowite zwolnienie dla grupy zerowej
Osoby zaliczane do tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) mogą skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku, niezależnie od wartości darowizny. Aby utrzymać to prawo przy kwotach przekraczających limit 36 363 zł, należy spełnić dwa warunki:
- Zgłoszenie do urzędu: Należy złożyć formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
- Dokumentacja przelewu: W przypadku darowizn pieniężnych konieczne jest posiadanie dowodu przekazania środków na rachunek płatniczy nabywcy lub przekazu pocztowego.
Skutki niedopełnienia formalności
Niedotrzymanie terminu 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny w grupie zerowej skutkuje opodatkowaniem nabycia na zasadach ogólnych dla I grupy podatkowej. Business Insider zwraca uwagę na sankcje w przypadku kontroli skarbowej – jeśli podatnik powoła się przed organem na otrzymanie darowizny, której nie zgłosił, urząd może zastosować karną stawkę podatku w wysokości 20 proc.
Warto pamiętać, że darowizny otrzymane od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, sumują się. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia świadczenia lub złożenia oświadczenia o darowiźnie w formie aktu notarialnego.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego podatku od darowizn w 2026 r. (06.05.2026).
