Dostałeś prezent w kopercie? Masz tylko 6 miesięcy, by uniknąć kary od fiskusa.
Aktualne progi i grupy podatkowe (Styczeń-Grudzień 2026)
Oto zestawienie limitów, powyżej których powstaje obowiązek zgłoszenia lub zapłaty daniny:
|Grupa podatkowa
|Kto do niej należy?
|Kwota wolna (od 1 osoby)
|Grupa I
|Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa
|36 120 zł
|Grupa II
|Dalsza rodzina (ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, bratankowie)
|27 090 zł
|Grupa III
|Osoby niespokrewnione, znajomi, sąsiedzi, pracodawca
|5 733 zł
Zwolnienie dla najbliższych (Grupa 0) – warunki konieczne
Najbliższa rodzina (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha) może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, nawet jeśli darowizna opiewa na miliony złotych. W 2026 roku musisz jednak spełnić dwa żelazne warunki:
- Zgłoszenie w ciągu 6 miesięcy: Musisz złożyć formularz SD-Z2 do Urzędu Skarbowego (można przez e-Urząd Skarbowy).
- Przelew bankowy: Pieniądze muszą wpłynąć na konto bankowe obdarowanego. Darowizna „do ręki” powyżej limitu 36 120 zł traci prawo do zwolnienia!
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Kwestie podatkowe przy okazji imprez rodzinnych to pole minowe. Oto jak nie stracić pieniędzy:
- Rozdzielaj darowizny: Jeśli prezent ślubny trafia do obojga małżonków, limit kwoty wolnej liczy się osobno dla każdego z nich. Jeśli niespokrewniony gość daje 10 000 zł, to po 5 000 zł na osobę – mieścicie się w limicie 5 733 zł i nie płacicie podatku.
- Uważaj na wpłaty własne: Jeśli po weselu wpłacisz na konto 50 000 zł gotówki, skarbówka może zapytać o źródło. Warto mieć listę gości lub umowy darowizny, by udowodnić, że kwoty od poszczególnych osób nie przekroczyły limitów.
- Prezenty rzeczowe też się liczą: Samochód od chrzestnego czy luksusowy zegarek na komunię to darowizna. Ich wartość rynkową sumuje się z gotówką otrzymaną od tej samej osoby.
- Kara za brak zgłoszenia: Jeśli fiskus sam odkryje niezgłoszoną darowiznę podczas innej kontroli, stawka podatku może wzrosnąć karnie do 20% wartości prezentu.
Źródło: Analiza ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz poradnika serwisu Forsal dotyczącego rozliczeń prezentów ślubnych i komunijnych w 2026 roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.