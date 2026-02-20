Dostałeś prezent w kopercie? Masz tylko 6 miesięcy, by uniknąć kary od fiskusa.

20 lutego 2026 15:08 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Ślub, wesele czy Pierwsza Komunia Święta to radosne chwile, ale dla fiskusa to przede wszystkim momenty nabycia majątku. W 2026 roku progi podatkowe i kwoty wolne od darowizn są jasne, jednak ich przekroczenie bez zgłoszenia może słono kosztować. Wyjaśniamy, kiedy Twoja „koperta” staje się darowizną, którą musisz zgłosić do Urzędu Skarbowego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Aktualne progi i grupy podatkowe (Styczeń-Grudzień 2026)

Oto zestawienie limitów, powyżej których powstaje obowiązek zgłoszenia lub zapłaty daniny:

Grupa podatkowa Kto do niej należy? Kwota wolna (od 1 osoby)
Grupa I Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa 36 120 zł
Grupa II Dalsza rodzina (ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, bratankowie) 27 090 zł
Grupa III Osoby niespokrewnione, znajomi, sąsiedzi, pracodawca 5 733 zł

Zwolnienie dla najbliższych (Grupa 0) – warunki konieczne

Najbliższa rodzina (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha) może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, nawet jeśli darowizna opiewa na miliony złotych. W 2026 roku musisz jednak spełnić dwa żelazne warunki:

Zobacz również:

  1. Zgłoszenie w ciągu 6 miesięcy: Musisz złożyć formularz SD-Z2 do Urzędu Skarbowego (można przez e-Urząd Skarbowy).
  2. Przelew bankowy: Pieniądze muszą wpłynąć na konto bankowe obdarowanego. Darowizna „do ręki” powyżej limitu 36 120 zł traci prawo do zwolnienia!

Co to oznacza dla Twojego portfela?

Kwestie podatkowe przy okazji imprez rodzinnych to pole minowe. Oto jak nie stracić pieniędzy:

  • Rozdzielaj darowizny: Jeśli prezent ślubny trafia do obojga małżonków, limit kwoty wolnej liczy się osobno dla każdego z nich. Jeśli niespokrewniony gość daje 10 000 zł, to po 5 000 zł na osobę – mieścicie się w limicie 5 733 zł i nie płacicie podatku.
  • Uważaj na wpłaty własne: Jeśli po weselu wpłacisz na konto 50 000 zł gotówki, skarbówka może zapytać o źródło. Warto mieć listę gości lub umowy darowizny, by udowodnić, że kwoty od poszczególnych osób nie przekroczyły limitów.
  • Prezenty rzeczowe też się liczą: Samochód od chrzestnego czy luksusowy zegarek na komunię to darowizna. Ich wartość rynkową sumuje się z gotówką otrzymaną od tej samej osoby.
  • Kara za brak zgłoszenia: Jeśli fiskus sam odkryje niezgłoszoną darowiznę podczas innej kontroli, stawka podatku może wzrosnąć karnie do 20% wartości prezentu.

 

Źródło: Analiza ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz poradnika serwisu Forsal dotyczącego rozliczeń prezentów ślubnych i komunijnych w 2026 roku.

 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl