Dostałeś SMS o „odłączeniu prądu”? Nie klikaj!
Przestępcy doskonale wiedzą, czego Polacy boją się teraz najbardziej – utraty ogrzewania w środku zimy. Wykorzystując falę mrozów, oszuści masowo rozsyłają fałszywe wiadomości SMS, podszywając się pod dostawców energii (PGE, Tauron, Enea). Schemat jest prosty: „Masz niedopłatę 4,50 zł. Zapłać, albo jutro odłączymy prąd”. W panice klikamy w link i tracimy oszczędności życia.
Psychologiczna gra na emocjach. „Zapłać albo zamarzniesz”
To atak precyzyjnie wycelowany w naszą psychikę. Kiedy za oknem jest minus 15 stopni, wizja odcięcia prądu (a co za tym idzie – często pieca gazowego czy pompy ciepła) paraliżuje logiczne myślenie. Kwota niedopłaty w SMS-ie jest zazwyczaj symboliczna – kilka złotych. Oszuści liczą na to, że dla świętego spokoju zapłacimy te grosze, byle tylko nie marznąć.
Link w wiadomości prowadzi do fałszywej bramki płatności, która do złudzenia przypomina popularne serwisy (np. PayU, Dotpay) lub stronę logowania do Twojego banku. Wpisując tam login i hasło, przekazujesz złodziejom klucze do swojego konta. W kilka minut czyszczą je do zera, a często zaciągają też szybkie kredyty.
Jak rozpoznać fałszywkę? Detale mają znaczenie
Operatorzy energetyczni nigdy nie straszą odłączeniem prądu z dnia na dzień za pomocą SMS-a. Procedura windykacyjna trwa tygodniami i obejmuje listowne wezwania do zapłaty. Co powinno zapalić czerwoną lampkę?
- Dziwny nadawca: Zamiast nazwy „PGE” czy „Tauron”, widzisz zwykły numer komórkowy.
- Skrócone linki: Adresy typu bit.ly, tinyurl lub dziwne domeny (np. pge-platnosc.com) to pewne oszustwo.
- Presja czasu: Sformułowania „Natychmiast”, „W ciągu 24h”, „Ostateczne wezwanie” mają wywołać panikę.
Co to oznacza dla Ciebie? Weryfikuj u źródła
Jeśli dostałeś taką wiadomość, weź głęboki oddech i nie rób nic pochopnie.
- Nie klikaj w link: To najważniejsza zasada. Po prostu zignoruj link w wiadomości.
- Sprawdź saldo sam: Zaloguj się do oficjalnej aplikacji swojego dostawcy prądu (np. eBOK) lub zadzwoń na infolinię. Tam sprawdzisz, czy faktycznie masz jakiekolwiek zaległości.
- Zgłoś próbę oszustwa: Prześlij podejrzany SMS na darmowy numer 8080 (CERT Polska). Dzięki temu strona złodziei zostanie szybciej zablokowana.
Ważna informacja:
Pamiętaj, że nikt nie odłączy Ci prądu w środku zimy za 5 złotych długu. Prawo energetyczne chroni odbiorców wrażliwych, a procedury odłączenia są ściśle regulowane.
