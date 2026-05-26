Doświadczony 75-latk rzucony na ratunek metropolii. Premier powierzył mu pełnię władzy w Krakowie

Stanisław Kracik z misją ratunkową od premiera

Konsekwencją głośnego dymisjonowania Aleksandra Miszalskiego przez mieszkańców Krakowa jest konieczność wprowadzenia zarządu tymczasowego. Przed wtorkowymi obradami rządu premier Donald Tusk zakomunikował, że z dniem 26 maja 2026 roku dotychczasowy sternik miasta oficjalnie kończy swoją misję.

Wszystkie uprawnienia, przywileje oraz codzienne obowiązki prezydenckie zostały na najbliższe kilkanaście tygodni delegowane na Stanisława Kracika. Nowy komisarz będzie zarządzał drugą największą metropolią w Polsce do momentu wyłonienia nowego włodarza w przedterminowym głosowaniu, które ze względu na skomplikowane wymogi proceduralne odbędzie się późnym latem bieżącego roku.

Deklaracja szefa rządu: – Do czasu wyboru nowego prezydenta, co odbędzie się późnym latem (…) rolę komisarza pełnił będzie Stanisław Kracik – oświadczył Donald Tusk, zaznaczając, że Kodeks wyborczy narzuca sztywny, 90-dniowy termin na organizację przedterminowych wyborów od momentu obwieszczenia rezultatów referendum.

Potężne samorządowe CV nowego zarządcy

Wybór Stanisława Kracika na komisarza Krakowa nie jest przypadkowy, to 75-letni rutyniarz polskiej administracji publicznej. Od maja 2024 roku funkcjonował w krakowskim magistracie jako III zastępca prezydenta, koordynując kluczowe i najbardziej zapalne obszary: miejskie inwestycje, infrastrukturę oraz gospodarkę odpadami i mediami komunalnymi.

Wcześniejsze etapy jego kariery zawodowej to pasmo spektakularnych sukcesów menedżerskich:

Lata 1990–2009: Legendarny burmistrz Niepołomic, powszechnie kojarzony z przekształceniem tej gminy w gospodarczą potęgę regionu.

Lata 2009–2011: Wojewoda małopolski, reprezentujący administrację rządową w terenie.

Lata 2012–2021: Dyrektor naczelny Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Działalność parlamentarna: Przez dwie pełne kadencje zasiadał w ławach poselskich Sejmu RP.

Szczegółowa anatomia buntu: Oficjalne statystyki PKW

Niedzielne referendum lokalne okazało się potężnym wstrząsem, choć przyniosło asymetryczne rozstrzygnięcie. Lokalne społeczeństwo w sposób bezwzględny rozliczyło urzędującego prezydenta, jednak zabrakło determinacji, by całkowicie rozwiązać radę miejską.

Organ poddany weryfikacji Weryfikacja frekwencji i progu ważności Liczba głosów za odwołaniem (TAK) Status prawny organu po referendum Prezydent Aleksander Miszalski Ważne. Frekwencja wyniosła 29,99% (wymagany próg to 26,98%). 171 581 głosów (97,93% uczestników) ODWOŁANY ZE STANOWISKA Rada Miasta Krakowa Nieważne. Frekwencja (29,99%) okazała się niższa od wymaganego progu 30,59%. 96,0% uczestników (głosowanie bezmocy prawnej) UTRZYMAŁA MANDAT

Dlaczego krakowianie stracili zaufanie do Miszalskiego?

Obywatelski zryw został zorganizowany przez komitet, na którego czele stanął Jan Hoffman, przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto. Choć inicjatywa miała mieć charakter ściśle apolityczny i proobywatelski, szybko zyskała potężne paliwo od partii opozycyjnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Akcję mocno wsparło też środowisko Łukasza Gibały, byłego parlamentarzysty i głównego konkurenta Miszalskiego w wyścigu prezydenckim z 2024 roku.

Lista pretensji i grzechów, jakimi oponenci obciążyli odwołanego włodarza, dotyczyła codziennego komfortu życia mieszkańców. Krytykowano drastyczne tempo zadłużania krakowskiego budżetu, nieprzejrzyste decyzje kadrowe ocierające się o nepotyzm oraz niedotrzymanie obietnic wyborczych. Największy opór wywołały jednak uciążliwe reformy drogowe: kontrowersyjne reguły Strefy Czystego Transportu (SCT), skokowe podwyżki cen biletów MPK oraz wydłużenie czasu działania stref płatnego parkowania.

Premier Donald Tusk ze spokojem skomentował ten bezprecedensowy wstrząs w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Podziękował swojemu partyjnemu koledze za dotychczasowy wysiłek, zauważając, że bezpośrednie wybory wójtów czy prezydentów zawsze niosą za sobą ogromne ryzyko polityczne, gdy podejmowane decyzje okazują się niepopularne lub chybione.

Sam Aleksander Miszalski przyjął ten bolesny werdykt z podniesioną przyłbicą. Podziękował wszystkim mieszkańcom Krakowa za udział w akcji referendalnej zarówno tym stojącym za nim murem, jak i osobom głęboko rozczarowanym jego polityką. Były już prezydent wyznał, że misja ta była dla niego wielkim zaszczytem oraz bezcenną szkołą pokory, przyznając otwarcie, że nie wszystkie zamierzenia potoczył się po jego myśli.