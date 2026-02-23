„Dotarło, zakute łby?”. Donald Tusk uderza w opozycję
Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych niezwykle ostry komentarz skierowany do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szef rządu, odwiedzając Stalową Wolę, odniósł się do niedawnych protestów opozycji przeciwko unijnemu programowi dozbrajania SAFE. Tusk podkreślił, że gigantyczne fundusze z tego instrumentu zasilą polskie zakłady zbrojeniowe, a nie zagraniczne gospodarki, kończąc swoją wypowiedź dosadnym pytaniem: „Dotarło, zakute łby?”.
Wojna na słowa rozgorzała po sobotniej konwencji PiS, podczas której Mariusz Błaszczak ostrzegał przed mechanizmem SAFE, nazywając go „łańcuchem” ograniczającym suwerenność państw prowadzących samodzielną politykę. Opozycja oraz prezydent Karol Nawrocki wyrażają obawy, że unijne pożyczki na obronność mogą stać się narzędziem politycznego nacisku, podobnie jak miało to miejsce w przypadku funduszy z KPO. Rząd odpiera te zarzuty, wskazując na konkretne miliardy, które mają trafić do krajowego przemysłu.
O co toczy się spór? Fakty o programie SAFE
Fundamentem konfliktu jest wdrożenie unijnego programu dozbrajania, który budzi skrajne emocje na polskiej scenie politycznej.
Budżet dla Polski: W ramach programu SAFE nasz kraj może zyskać dostęp do około 43,7 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na cele obronne.
Inwestycje w HSW: Premier Tusk zadeklarował, że tylko do huty w Stalowej Woli trafi z tych środków 20 mld złotych.
Polski przemysł górą: Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, ponad 80 proc. funduszy z SAFE zostanie wydanych bezpośrednio w polskich zakładach zbrojeniowych.
Poprawki Senatu: Ustawa wdrażająca program została już przyjęta przez Senat wraz z poprawkami, co przybliża Polskę do uruchomienia środków.
Argumenty stron: Pieniądze na rozwój czy utrata suwerenności?
Dyskusja wokół dozbrajania Polski podzieliła polityków na dwa obozy o całkowicie odmiennych wizjach bezpieczeństwa.
- Stanowisko premiera:** Donald Tusk uważa protesty opozycji za szkodliwy „wrzask partyjniaków”, który uderza w polskie zakłady pracy i bezpieczeństwo kraju.
- Zarzuty PiS:** Mariusz Błaszczak i inni politycy prawicy twierdzą, że program SAFE to pułapka finansowa, która uzależni polską politykę od decyzji Brukseli.
- Wątpliwości Prezydenta:** Karol Nawrocki oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podnoszą kwestię przejrzystości wydawania tak ogromnych środków.
- Trauma KPO:** Opozycja obawia się powtórki scenariusza z „kamieniami milowymi”, co miałoby wymusić na Polsce ustępstwa w innych obszarach polityki.
