Dramat milionów Polaków na horyzoncie. Sytuacja może szybko się pogorszyć
Na początku kwietnia 2026 sytuacja wygląda pozornie dobrze. Inflacja za luty wyniosła 2,1 proc. i dokładnie trafiła w prognozy ekonomistów. Problem w tym, że te dane coraz mniej mówią o tym, co nas czeka w najbliższych tygodniach.
Bo rzeczywistość zaczyna się zmieniać – i to szybko.
Inflacja stabilna, ale to tylko statystyka
Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że luty przyniósł stabilizację cen. Co więcej, po aktualizacji koszyka inflacyjnego wskaźnik za styczeń został nawet obniżony do 2,1 proc.
Na papierze wszystko wygląda spokojnie. Również inflacja bazowa – czyli ta bez energii i żywności – wyhamowała i spadła w okolice 2,4–2,5 proc.
To zwykle byłby sygnał, że gospodarka wraca do równowagi, a stopy procentowe mogą zacząć spadać.
Tyle że ten obraz zaczyna się właśnie rozpadać.
Jeden region zmienia wszystko
Kluczowe wydarzenia dzieją się tysiące kilometrów od Polski, ale ich skutki odczujemy bardzo szybko.
Chodzi o sytuację w rejonie Cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych punktów transportu surowców na świecie. Przez ten wąski przesmyk przepływa około 20 proc. globalnych dostaw ropy i gazu.
Zakłócenia w tym miejscu natychmiast wywołują reakcję na rynkach. I dokładnie to teraz widzimy.
Ceny ropy, gazu i surowców rolnych zaczęły rosnąć w tempie, jakiego nie było od wielu miesięcy.
Efekt domina już się rozpoczął
Droższa energia to nie tylko wyższe rachunki za paliwo czy ogrzewanie. To początek całej reakcji łańcuchowej.
Drożeje gaz – rosną ceny nawozów. Drożeją nawozy – rosną koszty produkcji żywności. A to oznacza jedno: wyższe ceny w sklepach.
Ten mechanizm Polacy dobrze pamiętają z poprzednich lat. Teraz zaczyna się powtarzać.
Na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. Inflacja niska, komunikaty spokojne, brak paniki.
Ale to cisza przed zmianą.
Jeśli obecne trendy się utrzymają, kolejne miesiące mogą przynieść wyraźny wzrost cen – szczególnie paliw, żywności i usług.
Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to jedno: rachunki znów zaczną rosnąć, mimo że oficjalne wskaźniki jeszcze tego nie pokazują.
W praktyce warto przygotować się na droższe codzienne zakupy i wyższe koszty życia.
Bo choć luty był spokojny, kwiecień i kolejne miesiące mogą wyglądać zupełnie inaczej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.